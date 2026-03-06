Galatasaray derbide kontralarla sonuca gitmeyi hedefliyor

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, şampiyonluk yarışını etkileyecek maçtan kayıp yaşamadan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un derbi kurgusunu büyük oranda belirlediği ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacağı öğrenildi. Süper Ligde attığı 58 golün 20'sini kontrataktan kaydeden Sarı-Kırmızılılar'ın derbide de en büyük kozunun hız olacağı belirlendi.



ÇOK ŞANS YAKALAYABİLİRİZ

Buruk'un Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Victor Osimhen, Noa Lang ve Sacha Boey gibi çabuk oyuncuları sahaya sürerek kapılacak toplarla ya da ani gelişecek kontraların ardından skor üretmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının ilk golün önemine dikkat çektiği ve öne geçmeleri halinde daha çok kontra şansı yakalayacaklarını idmanlarda oyuncularına anlattığı da gelen haberler arasında.