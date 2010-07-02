Hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Erol, yoğun iş temposunun stresini spor salonunda atıyor. Başarılı sunucu, son olarak kişisel sosyal medya hesabından antrenman anlarını paylaştı.
Plank ve koordinasyon hareketleri yaparken görülen Erol, kendisini zorlayan antrenörüne esprili bir dille sitem ederek, formunu korumak için ne kadar büyük bir emek verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
"BENİ YİNE KOMANDO SANDI!"
Esra Erol, spor salonundaki zorlu anlarını spor hocasını etiketlediği şu notla takipçilerinin beğenisine sundu:
"Beni yine komando sandığı bir sabah... Allah'ından bul 😂"
Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, iki çocuk annesi olmasına rağmen koruduğu fit görüntüsü "Yıllara meydan okuyor" yorumlarını beraberinde getirdi.
ESRA EROL'UN MUTLU YUVASI VE AİLE HAYATI
Esra Erol'un ekranlardaki başarısının yanı sıra, huzurlu aile hayatı da her zaman takdirle karşılandı.
16 yıllık mutlu birliktelik: Esra Erol, 2 Temmuz 2010 tarihinde iş insanı Ali Özbir ile dünyaevine girdi.
Anne olmanın mutluluğu: Ünlü sunucu, 2011 yılında ilk oğlu İdris Ali'yi, 2017 yılında ise ikinci oğlu Ömer Erol'u kucağına aldı.
Disiplinli yaşam:Erol, çocukları ve yoğun programı arasında denge kurarken sporu hiçbir zaman aksatmadı, bu disiplinli yaşam tarzını her fırsatta vurguladı.
EKRANIN GÜLEN YÜZÜ SALONUN AZİMLİ SPORCUSU
Esra Erol'un sosyal medyadaki bu samimi ve eğlenceli paylaşımı, izleyicisiyle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Zorlu egzersizleri bile mizahla harmanlaması, onun pozitif karakterinin bir parçası. Erol'un spora ayırdığı bu zaman, sadece formunu korumakla kalmıyor, aynı zamanda ekranlardaki o yüksek enerjisinin de kaynağını açıklıyor.
MERAK EDİLENLER
Esra Erol kaç çocuk annesi?
Esra Erol, İdris Ali ve Ömer Erol adında iki çocuk annesidir.
Esra Erol ne zaman evlendi?
Ali Özbir ile 2 Temmuz 2010 tarihinde evlenmiştir.
Esra Erol hangi kanalda program yapıyor?
Uzun yıllardır ATV ekranlarında "Esra Erol'da" programını sunmaktadır.