Disiplinli yaşam: Erol, çocukları ve yoğun programı arasında denge kurarken sporu hiçbir zaman aksatmadı, bu disiplinli yaşam tarzını her fırsatta vurguladı.

EKRANIN GÜLEN YÜZÜ SALONUN AZİMLİ SPORCUSU

Esra Erol'un sosyal medyadaki bu samimi ve eğlenceli paylaşımı, izleyicisiyle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Zorlu egzersizleri bile mizahla harmanlaması, onun pozitif karakterinin bir parçası. Erol'un spora ayırdığı bu zaman, sadece formunu korumakla kalmıyor, aynı zamanda ekranlardaki o yüksek enerjisinin de kaynağını açıklıyor.