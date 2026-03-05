TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; teknik direktör Arda Turan'ın sosyetik eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Etiler'deki bir kasaptan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isim,"Arda yok, takımın başında... Benim de okula yetişmem gerekiyor. Bir toplantı yaptık. Hayat bildiğiniz gibi rutin gidiyor" dedi.
Sosyal medyada ailesi ile çektiği videolardan bahseden sosyetik güzel,"Ailem ile çektiğim videolar çok beğeniliyor. Biz de çekerken çok eğleniyoruz. Ben aslında hep öyle videolar çekiyordum, bir süre ara vermiştik ama devamı olacak" diye konuştu.
LÜKS HAYAT
Lükse düşkünlüğü ile bilinen Aslıhan Doğan Turan'ın kolundaki 1 milyon TL değerindeki 'Hermes' marka çanta da dikkatlerden kaçmadı. Ardından İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin kullandığı ve ismini dünyanın en büyük elması olan Cullinan'dan alan Rolls Royce aracına binen ünlü isim, oradan ayrıldı. Öte yandan bu gösterişli aracın değeri ise 2.1 milyon Euro yani yaklaşık 110 milyon TL...
Harcamalarının büyük bölümünü çantaya yapan Aslıhan Doğan Turan'ın evinde 'Hermes'e ait bir koleksiyon bulunuyor.
ARDA TURAN'DAN ROMANTİK JEST: "İYİ Kİ ONLARI DOĞURDUN"
Aslıhan Doğan Turan'ın bu lüks yaşamı konuşulurken, akıllara eşi Arda Turan ile olan sarsılmaz aşkları geldi. 2018 yılında dünyaevine giren ve iki oğullarıyla mutlu bir yuva kuran çift, geçtiğimiz ay Sevgililer Günü'nde yaşanan romantik anlarla hafızalara kazınmıştı. Arda Turan, eşinin sunduğu programa telefonla bağlanarak duygusal bir sürpriz yapmıştı.
Ünlü teknik direktör, önce kayınvalidesi ve kayınpederine "İyi ki bu güzel kızı doğurmuşsunuz"diyerek teşekkür etmişti.
Turan ardından eşine şu sözlerle seslenmişti:
"Benim sevgilim, eşim, hayat arkadaşım olmuş. Sevgilim, normalde özel günleri kutlamayı sevmediğimi biliyorsun ama bizim de Sevgililer Günümüz kutlu olsun. İyi ki evlatlarımın annesisin. İyi ki onları doğurdun, seni çok seviyorum karıcım"
