TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; teknik direktör Arda Turan'ın sosyetik eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Etiler'deki bir kasaptan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isim,"Arda yok, takımın başında... Benim de okula yetişmem gerekiyor. Bir toplantı yaptık. Hayat bildiğiniz gibi rutin gidiyor" dedi.

Sosyal medyada ailesi ile çektiği videolardan bahseden sosyetik güzel,"Ailem ile çektiğim videolar çok beğeniliyor. Biz de çekerken çok eğleniyoruz. Ben aslında hep öyle videolar çekiyordum, bir süre ara vermiştik ama devamı olacak" diye konuştu.