CANLI YAYIN
Haberler Türkiye Kupası Haberleri

ZTK'ya sessiz veda! Bodrum FK - Iğdır FK: 0-0 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı sona erdi. Bodrum FK ile Iğdır FK, 0-0 berabere kaldı. İki takım da turnuvadan elendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2026 , 20:20 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2026 , 22:49
ZTK’ya sessiz veda! Bodrum FK - Iğdır FK: 0-0 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bodrum FK ile Iğdır FK, ZTK'da 0-0 berabere kaldı.

İki takım da turnuvaya veda etti.

İLK 11'LER

BODRUM FK: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Gabriel Obekpa, Sirozhiddin Astanakulov, Adem Metin Türk, Alper Potuk, Yunus Tarhan, Furkan Apaydın, Enes Öğrüce, Osman Haqi

IĞDIR FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Serkan Asan, Oğuz Kağan Güçtekin, Leandro Bacuna, Tunahan Ergül, Ryan Mendes, Ali Kaan Güneren, Atakan Çankaya, Gianni Bruno, D. Akkuş

ZTK'DA HEYECAN ÇEYREK FİNAL İLE DEVAM EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte çeyrek final eşleşmelerine geçilecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında 21, 22 ve 23 Nisan'da yarı finale yükselme mücadelesi verilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN