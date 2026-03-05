ZTK’ya sessiz veda! Bodrum FK - Iğdır FK: 0-0 | MAÇ SONUCU

Bodrum FK ile Iğdır FK, ZTK'da 0-0 berabere kaldı.
İki takım da turnuvaya veda etti.
İLK 11'LER
BODRUM FK: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Gabriel Obekpa, Sirozhiddin Astanakulov, Adem Metin Türk, Alper Potuk, Yunus Tarhan, Furkan Apaydın, Enes Öğrüce, Osman Haqi
IĞDIR FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Serkan Asan, Oğuz Kağan Güçtekin, Leandro Bacuna, Tunahan Ergül, Ryan Mendes, Ali Kaan Güneren, Atakan Çankaya, Gianni Bruno, D. Akkuş
ZTK'DA HEYECAN ÇEYREK FİNAL İLE DEVAM EDECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte çeyrek final eşleşmelerine geçilecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında 21, 22 ve 23 Nisan'da yarı finale yükselme mücadelesi verilecek.