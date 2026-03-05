İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir F-15 savaş uçağınınİran'ın batı bölgesinde düştüğünü duyurdu.
CANLARI KURTULDU AMA İRAN'A İNDİLER
Uçağın düşüş anına ilişkin detaylar paylaşan kanal, uçağın yere çarpmasından hemen önce mürettebatın paraşütle atlamayı başardığını bildirdi.
MÜRETTEBAT İRAN TOPRAKLARINDAN ÇIKARILDI
Düşen F-15 savaş uçağı mürettebatının İran topraklarına indiği aktarıldı.
Pilotların İran topraklarında kalmasının ardından ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak ekip tarafından operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.
Gizli operasyonla mürettebatın güvenli şekilde bölgeden tahliye edildiği öne sürüldü.
Haberde, uçağın düşüş nedeni veya görev tanımına ilişkin ayrıntı verilmedi.
ASKERÎ KAYIP TIRMANIYOR
Öte yandan, bölgedeki askeri kayıplara ilişkin daha önce açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Mart'ta askeri kayıp verilerini paylaşmıştı. ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarının başlamasından bu yana 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyuran CENTCOM, 18 askerin ise yaralandığını açıklamıştı.
DOST ATEŞİ ZAFİYETİ
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki koordinasyon sorunlarına da işaret edilerek, 3 ABD savaş uçağının Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşürüldüğü bilgisi verilmişti.