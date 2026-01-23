PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe En Nesyri hamlesini bitiriyor! Juventus ile anlaşma sağlandı

F.Bahçe Faslı oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Juventus’la anlaştı. İtalyan ekibi sezon sonuna kadar 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu 19 milyon euro olacak

Giriş Tarihi :23 Ocak 2026
En Nesyri'de sona doğru.... Fenerbahçe Faslı futbolcunun transferi için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Juventus ile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre Juventus Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu satın alma opsiyonu ise 19 milyon euro olacak. Ayrıca 3 milyon Euro da bonus maddeleri olacak. Ancak bu transferde son kararı En Nesyri verecek. Faslı oyuncunun İtalyan devi Juventus'un son teklifine sıcak baktığı ve bu transferin büyük ihtimalle sonuçlanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu transferde bugün önemli gelişmeler yaşanabilir.

