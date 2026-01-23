Fenerbahçe En Nesyri hamlesini bitiriyor! Juventus ile anlaşma sağlandı

En Nesyri'de sona doğru.... Fenerbahçe Faslı futbolcunun transferi için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Juventus ile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre Juventus Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu satın alma opsiyonu ise 19 milyon euro olacak. Ayrıca 3 milyon Euro da bonus maddeleri olacak. Ancak bu transferde son kararı En Nesyri verecek. Faslı oyuncunun İtalyan devi Juventus'un son teklifine sıcak baktığı ve bu transferin büyük ihtimalle sonuçlanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu transferde bugün önemli gelişmeler yaşanabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN