Geçtiğimiz yıl tüketiciler alışverişlerinde yaşadığı sorunlarla yasal yollarla mücadele ederken, CİMER'e yapılan 5.5 milyon başvurunun 193 binini tüketici şikayeti oluşturdu. Tüketici hakem heyetlerine en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapılırken, en fazla şikayet ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli satışlar ve abonelik sözleşmelerinde geldi. Fırsatçı, stokçu, tüketiciyi aldatan her türlü yapıya karşı tavizsiz bir şekilde mücadele yürütülürken, bu mücadelede tüketicilerin haklarını en doğru şekliyle bilerek araması da önem arz ediyor. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında tüketicilerin bilmesi gereken en temel hakları şunlar:
AYIPLI MAL VE HİZMETTEN DOLAYI TAZMİNAT HAKKI
Ürünü iade edip para iadesi almak, ücretsiz onarım talep etmek, ürünü yenisiyle değiştirmek, satın alınması sırasında ödenen bedelden indirim almak hakkı bulunuyor. Bu haklar, 2 yıllık zamanaşımı süresi içinde kullanılabiliyor.
CAYMA HAKKI
Online alışverişlerde tüketicinin 14 gün içinde cayma hakkı bulunuyor.
BİLGİLENDİRİLME VE AYDINLATILMA HAKKI
Tüm tüketiciler, alacakları ürün veya hizmet hakkında doğru, eksiksiz ve yanıltıcı olmayan bilgi alma hakkına sahip.
GÜVENLİ ÜRÜN HAKKI
Can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen, sağlık açısından zararsız ve yasal standartlara uygun ürünler tüketiciye sunulmak zorunda.
SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI
Hizmetin eksik ya da yanlış verilmesi durumunda tüketici, tek taraflı olarak sözleşmeden dönebilir ve para iadesi talep edebilir.
TÜKETİCİ BİRLİKLERİNDEN UYARI
Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, geçen yıl ayıplı mal ve hizmetler ve sanal dolandırıcılığın en çok şikayet edilen başlıklar arasında yer aldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl tüketiciler, alışveriş sonrasında yaşadıkları problemler nedeniyle adeta hak arama mücadelesi verdi diyebiliriz" diye konuştu. Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal da, "Ödeme belgelerini saklayın, güvenilir ve kayıtlı satıcıları tercih edin, sorunlarınıza satıcıdan çözüm bulunmazsa hakem heyetine başvurun. Dolandırıcılık şüphesi varsa savcılığa şikayette bulunun"dedi.
Haber: Barış Şimşek