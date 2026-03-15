Geçtiğimiz yıl tüketiciler alışverişlerinde yaşadığı sorunlarla yasal yollarla mücadele ederken, CİMER'e yapılan 5.5 milyon başvurunun 193 binini tüketici şikayeti oluşturdu. Tüketici hakem heyetlerine en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapılırken, en fazla şikayet ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli satışlar ve abonelik sözleşmelerinde geldi. Fırsatçı, stokçu, tüketiciyi aldatan her türlü yapıya karşı tavizsiz bir şekilde mücadele yürütülürken, bu mücadelede tüketicilerin haklarını en doğru şekliyle bilerek araması da önem arz ediyor. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında tüketicilerin bilmesi gereken en temel hakları şunlar: