Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
KARTAL 4. SIRADA
Ligde geride kalan 25 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, topladığı 46 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gençlerbirliği ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 25 puan topladı ve haftaya 12. sırada girdi.
SÜPER LİG'DE 96. RANDEVU
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 95 mücadelede siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, başkent temsilcisi 10 kez sahadan üstün ayrıldı. İki takım arasındaki 31 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Beşiktaş rakip fileleri 154 kez havalandırırken, kalesinde 66 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, rekabette istatistiksel olarak belirgin bir üstünlük kurmuş durumda.
DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Beşiktaş, deplasmanda yakaladığı seriyle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta sadece 2 kez mağlup oldu. Kara Kartal, ligde son 10 deplasman karşılaşmasında ise yenilgi yüzü görmedi.
Beşiktaş, deplasmanda son olarak 19 Eylül 2025 tarihinde Göztepe'ye 3-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından oynadığı 10 dış saha karşılaşmasında 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar bu süreçte Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken; Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile berabere kaldı.
DÜDÜK YASİN KOL'DA
Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede düdük Yasin Kol'da olacak. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
HEDEF AVRUPA İDDİASINI GÜÇLENDİRMEK
Beşiktaş, Ankara deplasmanında hem güçlü dış saha grafiğini sürdürmek hem de Avrupa hattındaki yerini korumak için sahaya çıkacak. Gençlerbirliği ise taraftarı önünde sürpriz yaparak puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Felix Uduokhai, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Kristjan Asllani, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Hyeon-gyu Oh.