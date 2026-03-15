DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Beşiktaş, deplasmanda yakaladığı seriyle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta sadece 2 kez mağlup oldu. Kara Kartal, ligde son 10 deplasman karşılaşmasında ise yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş, deplasmanda son olarak 19 Eylül 2025 tarihinde Göztepe'ye 3-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından oynadığı 10 dış saha karşılaşmasında 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar bu süreçte Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken; Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile berabere kaldı.