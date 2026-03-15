Şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam ediyor ve dijital materyaller ile suçtan elde edilen mal varlıklarına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, İstanbul, Adana ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mine Tozlu Biçer ile birlikte Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen " suç işlemek amacıyla örgüt kurma ", " nitelikli dolandırıcılık " ve " suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama " soruşturması kapsamında, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer 'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

BORSADA YÜZDE 596'LIK MANİPÜLASYON

Soruşturmanın geçmişi, geçtiğimiz nisan ayında borsa manipülatörü Onur Yılmaz ve ekibine yönelik düzenlenen operasyona dayanıyor.

Onur Yılmaz ve ekibinin, 2 Mart 2023 ile 14 Nisan 2023 tarihleri arasında Marka Yatırım Holding'e ait hisselerde manipülasyon yaptığı tespit edilmişti. SPK raporlarına da yansıyan verilere göre, mart ayında 4 lira seviyesinde olan hisseler, koordineli işlemlerle yüzde 596 artışla 28,92 liraya kadar yükseltilmişti. İddianamede, manipülasyon sürecinin Mine Tozlu Biçer'in kendi şirketine ait hisseleri gayri resmi yollarla toplamasıyla başladığı ve küçük yatırımcının mağdur edildiği vurgulanmıştı. Nisan ayındaki operasyonda 15 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı.

İtirafçı olan Onur Yılmaz, ifadesinde Mine Tozlu Biçer ile Aralık 2023-Ocak 2024 döneminde görüştüğünü öne sürmüştü. Yılmaz, Biçer'in elindeki 11 milyon lot hisseyi 11 lira seviyesinin üzerinde satmasını istediğini belirterek, "Konuşmayı yaptığımızda hisse 6 lira civarındaydı. Bu anlaşma sonrası Mine Tozlu Biçer hisse 11 liraya gelmeden elinde bulundurmuş olduğu lotları sattığını öğrendik" demişti.