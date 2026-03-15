2. Kıskançlık:Toplumumuzda kıskançlık çoğu zaman sevginin bir göstergesi olarak yüceltilse de, aslında sağlıklı bir ilişkinin önündeki en ciddi engellerden biridir. Kıskançlık, bir süre sonra eşler arasında güvenin yerini şüpheye, samimiyetin yerini sorgulamaya bırakır.

Kıskançlık sevginin değil çoğu zaman güvensizliğin bir yansımasıdır. Sürekli kontrol etme, arkadaş çevresine karışma, sosyal medya takibi, telefon mesajlarını inceleme gibi davranışlar zamanla ilişkiyi bir güven bağı olmaktan çıkarıp bir denetim alanına dönüştürür. Oysa kıskançlık sevgiyle değil; özdeğer eksikliği, kaybetme korkusu ve çoğu zaman geçmişteki güvensizlik deneyimleriyle ilgilidir.

Sağlıklı bir ilişki kontrolle değil, güvenle ayakta kalır. 3. Aldatma: Çoğu evliliğin kırılma noktasıdır. Ancak sanıldığı gibi her aldatma "aniden" ortaya çıkmaz. Aslında bu davranış, evlilikte uzun süredir çözülmemiş duygusal veya iletişimsel sorunların bir dışa vurumudur. Aldatma çoğu zaman eşler arasında yaşanan duygusal ihmal, iletişim kopukluğu ya da karşılıklı saygının yitirilmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar.

EŞİT SORUMLULUK ALINMALI Sorunlarla baş etmek için ilk adım farkındalık ve iletişimdir. Sorunlar büyümeden önce konuşabilmek, savunmaya geçmeden birbirini dinleyebilmek ve gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemek çok değerlidir.