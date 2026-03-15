Evliliği bitiren 3 gizli neden: Boşanmaya götüren bu işaretlere dikkat

Evlilik büyük darbelerle değil, küçük ihmallerle yıkılır. Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, modern evliliklerin en büyük 3 düşmanını açıkladı. Kıskançlık gerçekten sevgi belirtisi mi? Aldatmanın perde arkasında ne var? Yanıtlar ve çözüm yolları haberimizde!

  • Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, TAKVİM'e yaptığı açıklamada boşanmalara ve duygusal kopuşlara neden olan temel sorunları sıraladı.
  • İlgisizlik, partnerin duygusal ihtiyaçlarına duyarsız kalınması ve rutinle birlikte gelen duygusal kopuş olarak tanımlandı.
  • Kıskançlık, güvenin yerini şüpheye bırakarak ilişkiyi bir denetim alanına dönüştürdüğü belirtildi.
  • Aldatma, evlilikte uzun süredir çözülmemiş duygusal veya iletişimsel sorunların bir dışa vurumu olarak açıklandı.
  • Sorunlarla baş etmek için farkındalık, iletişim ve gerektiğinde profesyonel yardım almanın önemli olduğu vurgulandı.

Evliliğin duygusal, zihinsel ve sosyal bir bağın sürdürülebilirliğiyle ilgili hassas denge zamanla küçük gibi görünen ama birikerek büyüyen bazı sorunlarla kolayca bozulabiliyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, boşanmalara ya da duygusal kopuşlara neden olan temel sorunları anlattı.

Evlilikler çoğu zaman büyük krizlerle değil fark edilmeyen küçük ihmallerle yıpranır. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

1. İlgisizlik:Evliliğin ilk yıllarında doğal olarak yoğun olan ilgi ve bağlılık zamanla yerini rutine bırakabilir. Bu doğaldır. Ancak rutinle birlikte gelen duygusal kopuş, fark edilmediği sürece evliliğin temeline zarar vermeye başlar.

İlgi azaldığında, sevgi sessizce yerini duygusal uzaklığa bırakabilir.

İlgisizlik, sadece "nasılsın?" dememek, küçük jestleri unutmak ya da birlikte vakit geçirmemek değildir. Aynı zamanda partnerin duygusal ihtiyaçlarına duyarsız kalmak, onu görülmeyen veya duyulmayan biri haline getirmektir.

2. Kıskançlık:Toplumumuzda kıskançlık çoğu zaman sevginin bir göstergesi olarak yüceltilse de, aslında sağlıklı bir ilişkinin önündeki en ciddi engellerden biridir. Kıskançlık, bir süre sonra eşler arasında güvenin yerini şüpheye, samimiyetin yerini sorgulamaya bırakır.

Kıskançlık sevginin değil çoğu zaman güvensizliğin bir yansımasıdır.

Sürekli kontrol etme, arkadaş çevresine karışma, sosyal medya takibi, telefon mesajlarını inceleme gibi davranışlar zamanla ilişkiyi bir güven bağı olmaktan çıkarıp bir denetim alanına dönüştürür. Oysa kıskançlık sevgiyle değil; özdeğer eksikliği, kaybetme korkusu ve çoğu zaman geçmişteki güvensizlik deneyimleriyle ilgilidir.

Sağlıklı bir ilişki kontrolle değil, güvenle ayakta kalır.

3. Aldatma: Çoğu evliliğin kırılma noktasıdır. Ancak sanıldığı gibi her aldatma "aniden" ortaya çıkmaz. Aslında bu davranış, evlilikte uzun süredir çözülmemiş duygusal veya iletişimsel sorunların bir dışa vurumudur. Aldatma çoğu zaman eşler arasında yaşanan duygusal ihmal, iletişim kopukluğu ya da karşılıklı saygının yitirilmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar.

EŞİT SORUMLULUK ALINMALI

Sorunlarla baş etmek için ilk adım farkındalık ve iletişimdir. Sorunlar büyümeden önce konuşabilmek, savunmaya geçmeden birbirini dinleyebilmek ve gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemek çok değerlidir.

Evlilikte en büyük bağ birbirini gerçekten duyabilmektir.

Her evlilik sorun yaşar. Önemli olan o sorunların üstünü örtmek değil, onların kökenine inip birlikte çözüm üretmektir. Evlilik bir ortaklıksa, bu ortaklığın devamı da iki tarafın da eşit sorumluluk almasıyla mümkün olur. Unutmayın, evlilik dışarıdan gelen büyük darbelerle değil; içeriden gelen küçük ihmallerle yıkılır.

