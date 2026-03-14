HİZBULLAH İSRAİL'İN KUZEYİNİ VURDU

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki çatışma, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 16. gününe girdi.
Hizbullah'ın Telegram hesabından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail'in çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.
İsrail'in kuzeyindeki Nahariye kentinin doğusunda yer alan Ga'aton'da İsrail ordusunun 146. Tümen Karargahı'nın roketlerle hedef alındığı aktarıldı.
İsrail'in kuzeyindeki Goren, Admit, Hanita, Şilomi ve Liman yerleşim birimlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan'ın güneyindeki Taybe bölgesinde de İsrail ordusuna ait araçların ve birliklerin topçu ateşiyle hedef alındığı kaydedildi.
İsrail'in Hayfa kentindeki bir merkezin de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.
Lübnan'ın İsrail sınırındaki Akabet Rabb Selasin bölgesinde konuşlu İsrail birliklerinin de 2 kez roket saldırısıyla hedef alındığı aktarıldı.
Lübnan’ın güneyindeki El-Hazzan Tepesi’nde konuşlu İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiği, Taybe beldesinde ise bir İsrail tankının füzeyle hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusunun saldırdığı Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinde bulunan Hamamis Tepesi'nde İsrail ordusu birliklerine çok sayıda roket fırlatıldığı, beldedeki hapishane çevresinde konuşlu İsrail askerlerinin de hedef alındığı belirtildi.
Lübnan'ın güneyindeki Şarkiyye beldesinde İsrail ordusuna ait bir helikopterin düşürüldüğü iddia edildi.
İsrail-Lübnan sınırındaki Adise beldesinde bulunan Avida Tepesi'ne yönelen İsrail askeri birliğinin hedef alındığı kaydedildi.
Yemen’deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, İran’a destek verme kararı alındığını ve savaşa katılmalarının "sadece zaman meselesi" olduğunu söyledi.
Buhayti, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yemen’de İran’ın yanında durma kararı alındı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntı vermeyen Buhayti, “Durumu izliyoruz, parmaklarımız tetikte. Yemen’in savaşa katılımı sadece zaman meselesidir." dedi. Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Buhayti,"Bölgedeki herkes ABD saldırılarını kınamalı ve bu çatışmada İran’ın yanında durmalıdır." diye konuştu.
Buhayti,"Bugünkü hedef yalnızca İran değil, tüm Arap ve İslam ülkeleridir." ifadesini kullanarak, "Bize dayatılan bu savaşı kendi şartlarımızı dikte etmek için sürdürmeliyiz." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya petrolünün önemli bir payının taşındığı Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.
Paylaşımında ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Trump, "ABD, İran'ı hem askeri ve ekonomik açıdan hem de diğer her bakımdan yenilgiye uğratmış ve tamamen darmadağın etmiştir." iddiasında bulundu.Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalıdır." yorumunu yaparak, ABD'nin de bu ülkelere büyük ölçüde yardım edeceğini belirtti.
"ABD ayrıca, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi adına söz konusu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacaktır." ifadesini kullanan Trump, bu sürecin başından itibaren bir ekip çalışması şeklinde olması gerektiğini ancak bundan sonra "öyle olacağını" vurguladı. ABD Başkanı, bu yönde ortaya konacak çabanın dünyayı "uyum, güvenlik ve kalıcı barış paydasında bir araya getireceği" görüşüne yer verdi.
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada"ABD İran'ı hem askeri hem ekonomik hem de her açıdan mağlup etmiş ve tamamen paramparça etmiştir. Ancak Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan dünya ülkeleri bu geçidin güvenliğini üstlenmelidir ve biz de onlara yardım edeceğiz! HEM DE ÇOK.ABD, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi gitmesi için bu ülkelerle koordinasyon içinde olacaktır. Bu her zaman bir ekip çalışması olmalıydı ve artık öyle olacak. Bu, dünyayı Uyum, Güvenlik ve Ebedi Barışa doğru bir araya getirecektir!" ifadelerine yer verdi.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre, ABD ve İran yetkilileri, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla önerilen ateşkes görüşmesini kabul etmedi.
Tarafların çözüm ve müzakere şartları konusunda anlaşmazlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, bu durumun bölgede süren gerilimin devam etmesine neden olduğu ifade edildi.
Reuters haberinde, “ABD ve İran ateşkes görüşmesini reddetti” ifadelerine yer verildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53 artarak 826'ya, yaralı sayısı ise 2 bin 9'a yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında yer alan, Suudi Arabistan'daki bir üste 5 tanker uçağının İran tarafından vurulduğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.
Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ordusuna ait, havada yakıt ikmali için kullanılan 5 tanker uçağının Tahran yönetiminin attığı füzelerle vurulduğu iddialarını yalanladı.
ABD Başkanı, açıklamasında, "Suudi Arabistan'daki bir havalimanında vurulduğu ve artık kullanılamaz hale geldiği iddia edilen 5 tanker uçağı hakkında yine sahte haber medyası tarafından kasıtlı olarak atılan yanıltıcı bir manşet." ifadesini kullandı.
Söz konusu üssün "gerçekte birkaç gün önce vurulduğunu" belirten Trump, ancak tanker uçaklarının "darbe almadığını" veya "imha edilmediğini", 5 uçaktan 4'ünde "neredeyse hiç hasar bulunmadığını" ileri sürdü.
Trump, sadece bir uçağın "biraz daha fazla hasar aldığını" ancak kısa süre içinde havada olacağını ifade ederek, New York Times, Wall Street Journal ile diğer bazı gazetelerde bu yönde çıkan haberleri yalanladı, bu basın organlarının, ABD'nin İran'a karşı "savaşı kaybetmesini istediklerini" savundu.
Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, son günlerde İran'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının yerdeyken vurulduğu ifade edilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik operasyon kapsamında görev yapan 2 KC-135 yakıt ikmal uçağından birinin Irak'ın batısında düştüğü ve uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na ABD ile birlikte başka ülkelerin de savaş gemileri göndereceğini iddia etti ve Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Birçok ülke, özellikle de Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaş gemileri gönderecek.
Biz zaten İran’ın askeri kapasitesinin yüzde 100’ünü yok ettik. Ancak ne kadar ağır yenilmiş olurlarsa olsunlar, bu su yolunun herhangi bir yerine bir-iki drone göndermek, bir mayın bırakmak ya da kısa menzilli bir füze fırlatmak onlar için hâlâ kolay.
Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir; böylece tamamen başı kesilmiş bir ulus tarafından oluşturulan Hürmüz Boğazı tehdidi ortadan kalkar.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridini yoğun şekilde bombalamaya devam edecek ve İran’a ait tekneleri ile gemileri sürekli olarak denizin dibine gönderecek.
Bir şekilde, çok yakında Hürmüz Boğazı’nı AÇIK, GÜVENLİ ve ÖZGÜR hâle getireceğiz!
Başkan Donald J. Trump."
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Umman Körfezi kıyısındaki devasa petrol merkezi Füceyre (Fujairah), bugün birden fazla İHA ile hedef alındı. Sektör kaynakları, limandaki en az iki dev ham petrol depolama tankının doğrudan isabetle alev aldığını bildirdi.
Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle limandaki tüm petrol yükleme ve yakıt ikmal (bunkering) işlemleri geçici olarak askıya alındı. Füceyre, Hürmüz Boğazı'nı baypas eden tek çıkış noktası olduğu için bu duraklama küresel enerji piyasalarında şok etkisi yarattı.
BAE yetkilileri, füzelerin ve İHA'ların çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, yangınların ise "engellenen İHA'lardan düşen parçalar" nedeniyle çıktığını savunuyor.
İran Devrim Muhafızları (IRGC), BAE'deki limanları, rıhtımları ve ABD askeri tesislerinin bulunduğu noktaları "meşru hedef" ilan etti.