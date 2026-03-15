MUSTAFA ÇULCU: ÇİZGİSİNİ BOZMAMALI Galatasaray'ın en önemli silahı olan önde kaliteli baskısını Başakşehir ilk yarıda kırmakta zorlanmadı. Galatasaray'ın maç trafiği de çok yoğun. Başakşehir'in iki ön liberosu Umut ve Kemen hem savunmaya destek verdi hem de top rakipteyken nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayınca Galatasaray üçüncü bölgede etkili olmakta ve üretmekte zorlandı. O bunaltan öldürücü ön alan baskısı ile ikinci yarıya giren Galatasaray bir de rakip 10 kişi kalınca ilk pozisyonda golü buldu. Lakin bu baskıya dayanmaları mümkün değildi ve öyle de oldu. Çıkanlar girenler hiç fark etmiyor. Galatasaray'ın oynadığı futbol çok fazla.Hem Liverpool maçında hem bu maçta modern savunmadan örnekler verdiler Muhteşem oyunla üç puan alan Galatasaray arka arkaya dördüncü şampiyonluğa koşuyor. Kutluyorum.

Batuhan Kolak yeni jenerasyon hakem. Galatasaray'ın 38'de attığı golde Sanchez açık ofsayt iptal doğru. İlk yarı Ebosele'ye çıkan sarı doğru. Sarısı olan Ebosele 56'da Sallai'nin ayağına basınca pozisyon önünde olan 1 numaralı yardımcı bayrak çekti hakemi uyardı ikinci sarıdan kırmızı geldi. 84'te Nhaga golünde yine 1 numaralı yardımcı Çağlar Uyarcan yanlış uyardı hatalı bayrak kaldırdı. Pozisyonun çıplak gözle bile ofsayt olmadığı net görülüyor. VAR golü verdi. Çağlar Uyarcan çok formsuzdu. Hakem iyi bir performans sergiledi. Bu çizgisini bozmaz geliştirirse iyi bir gelecek onu bekliyor. Kutlarım.

LEVENT TÜZEMEN: GALİBİYET YOLUNU AÇTI Final haftalarına gelinirken Galatasaray için iyi oyundan çok skor üstünlüğünü ele geçirmek ön planda olacaktı. Çünkü yoğun bir maç trafiği var. Bu yüzden Okan Buruk, elindeki geniş kadroyu gözeterek cezalılarını da düşünerek Başakşehir'e karşı rotasyonlu kadro ile çıktı. Lemina, Jakobs dinlenmedeydi. Zaten Sane ile Abdülkerim de cezalıydı. Singo'yu görünce aklıma ama şu geldi. 70 gün süren sakatlık yaşamasaydı. Avrupa ve lig kulvarında Galatasaray'a hizmet etseydi. Sonuçlar çok daha farklı olur, Galatasaray ligde de puan tablosunda çok daha büyük farka ulaşırdı. Singo, güçlü fiziği, sprinter yapısı kafa ve ayak olarak topa vurma becerisi olan futbolcu. Başakşehir'e karşı nefis bir gol attı. Bir kafa vuruşu da direkte patladı. İlk yarıda Galatasaray oyunu sadece Barış'ın bölgesinden planlamıştı. Çünkü Lang görünürlerde yoktu. Bu yüzden Osimhen 5 kez topla buluşabildi. Nijeryalı yıldız hiç etkili pas alamadı.

Lemina'nın yokluğunda orta alanı Sara, organize etmeye çalışınca yeterince hücuma katılamadı. Bu durumda Galatasaray pozisyon üretmekte zorladı. Başakşehir'de Yusuf Sarı ve Shomurodov, Galatasaray kalesine hep tehdit oldu. Barış'a çarpan hayır etmiyor. Nuri Şahin, Barış'ı durdurmak için Ebosele'yi kullandı. Ama iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Rakibin 10 kişi kalması Galatasaray'a galibiyet yolunu açtı. Maç içinde ön tarafta pas duvarı olamayan Yunus, Osimhen'in attığı gol öncesi yaptığı ortası mükemmeldi. Osimhen'in direkten dönen volesi gecenin en güzel hareketiydi.