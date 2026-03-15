Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Wilfried Singo, 66. dakikada Victor Osimhen ve 84. dakikada Renato Nhaga kaydetti. Özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısında skor üstünlüğünü net bir şekilde sahaya yansıttı. İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri...
EVREN TURHAN: ŞAMPİYONLUK MAYISA KALMAZ
Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada sahaya çıktı ve şampiyonluk yolunda ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu tür haftalar büyük takımlar için kritik eşiklerdir. Rakibinizin puan kaybettiği bir ortamda sahaya çıkarsınız ve hata yapma lüksünüz yoktur. İlk yarıda Galatasaray çok etkili bir hücum performansı sergilemedi. Ancak oyunun kontrolü büyük ölçüde Sarı-Kırmızılı ekibin elindeydi. Rakibine fazla alan bırakmayan, oyunu istediği tempoda tutan bir Galatasaray izledik. Ön alanda ise Osimhen'in enerjisi ve presi dikkat çekti. Nijeryalı yıldız savunmayı sürekli zorladı ve takımın hücum hattındaki en diri isimlerinden biri oldu.
MAÇIN YILDIZI SİNGO
İkinci yarıda ise Galatasaray sahadaki üstünlüğünü daha net şekilde ortaya koydu. Rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte Sarı- Kırmızılı ekip oyunu tamamen kontrol altına aldı. Bu bölümde sahneye çıkan isim ise Singo oldu. Attığı müthiş golle maçın kırılma anını da yarattı. O golün ardından karşılaşma adeta çözüldü. Singo, hem savunmadaki performansı hem de attığı golle gecenin yıldızıydı. Açık söylemek gerekirse bu saatten sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceğini düşünmek zor. Hatta böyle giderse sezonun en dikkat çekici anlarından biri yaşanabilir. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı maça taraftarının önünde şampiyon çıkabilir. Görünen o ki bu sezon şampiyonluk yarışı Mayıs ayına kalmayacak.
MUSTAFA ÇULCU: ÇİZGİSİNİ BOZMAMALI
Galatasaray'ın en önemli silahı olan önde kaliteli baskısını Başakşehir ilk yarıda kırmakta zorlanmadı. Galatasaray'ın maç trafiği de çok yoğun. Başakşehir'in iki ön liberosu Umut ve Kemen hem savunmaya destek verdi hem de top rakipteyken nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayınca Galatasaray üçüncü bölgede etkili olmakta ve üretmekte zorlandı. O bunaltan öldürücü ön alan baskısı ile ikinci yarıya giren Galatasaray bir de rakip 10 kişi kalınca ilk pozisyonda golü buldu. Lakin bu baskıya dayanmaları mümkün değildi ve öyle de oldu. Çıkanlar girenler hiç fark etmiyor. Galatasaray'ın oynadığı futbol çok fazla.Hem Liverpool maçında hem bu maçta modern savunmadan örnekler verdiler Muhteşem oyunla üç puan alan Galatasaray arka arkaya dördüncü şampiyonluğa koşuyor. Kutluyorum.
Batuhan Kolak yeni jenerasyon hakem. Galatasaray'ın 38'de attığı golde Sanchez açık ofsayt iptal doğru. İlk yarı Ebosele'ye çıkan sarı doğru. Sarısı olan Ebosele 56'da Sallai'nin ayağına basınca pozisyon önünde olan 1 numaralı yardımcı bayrak çekti hakemi uyardı ikinci sarıdan kırmızı geldi. 84'te Nhaga golünde yine 1 numaralı yardımcı Çağlar Uyarcan yanlış uyardı hatalı bayrak kaldırdı. Pozisyonun çıplak gözle bile ofsayt olmadığı net görülüyor. VAR golü verdi. Çağlar Uyarcan çok formsuzdu. Hakem iyi bir performans sergiledi. Bu çizgisini bozmaz geliştirirse iyi bir gelecek onu bekliyor. Kutlarım.
LEVENT TÜZEMEN: GALİBİYET YOLUNU AÇTI
Final haftalarına gelinirken Galatasaray için iyi oyundan çok skor üstünlüğünü ele geçirmek ön planda olacaktı. Çünkü yoğun bir maç trafiği var. Bu yüzden Okan Buruk, elindeki geniş kadroyu gözeterek cezalılarını da düşünerek Başakşehir'e karşı rotasyonlu kadro ile çıktı. Lemina, Jakobs dinlenmedeydi. Zaten Sane ile Abdülkerim de cezalıydı. Singo'yu görünce aklıma ama şu geldi. 70 gün süren sakatlık yaşamasaydı. Avrupa ve lig kulvarında Galatasaray'a hizmet etseydi. Sonuçlar çok daha farklı olur, Galatasaray ligde de puan tablosunda çok daha büyük farka ulaşırdı. Singo, güçlü fiziği, sprinter yapısı kafa ve ayak olarak topa vurma becerisi olan futbolcu. Başakşehir'e karşı nefis bir gol attı. Bir kafa vuruşu da direkte patladı. İlk yarıda Galatasaray oyunu sadece Barış'ın bölgesinden planlamıştı. Çünkü Lang görünürlerde yoktu. Bu yüzden Osimhen 5 kez topla buluşabildi. Nijeryalı yıldız hiç etkili pas alamadı.
Lemina'nın yokluğunda orta alanı Sara, organize etmeye çalışınca yeterince hücuma katılamadı. Bu durumda Galatasaray pozisyon üretmekte zorladı. Başakşehir'de Yusuf Sarı ve Shomurodov, Galatasaray kalesine hep tehdit oldu. Barış'a çarpan hayır etmiyor. Nuri Şahin, Barış'ı durdurmak için Ebosele'yi kullandı. Ama iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Rakibin 10 kişi kalması Galatasaray'a galibiyet yolunu açtı. Maç içinde ön tarafta pas duvarı olamayan Yunus, Osimhen'in attığı gol öncesi yaptığı ortası mükemmeldi. Osimhen'in direkten dönen volesi gecenin en güzel hareketiydi.
SERKAN KORKMAZ: BEK KATİLİ
Başakşehir çok iyi takım.
Nuri Şahin ve talebeleri dün akşam bunu bir kez daha ispatladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplere en çok kart gösterten oyuncu olan Barış 28. dakikada Ebosele'ye gösterttiği sarı kartla perdeyi açtı ve maçın kaderini tayin etti.
Barış'ın başladığı işi 28 dakika sonra Sallai ikinci sarı kartla tamamladı ve Başakşehir on kişi kaldı.
Kimse Ebosele'ye kızmasın.
Adam gerçekten bu sezon Barış Alper gibi sıra dışı bir güçle baş edebilen, kafa kafaya didişebilen en önemli performansı sergiliyordu.
Barış'ın sıra dışı gücü bir maçta daha rakibi eksik bıraktırmıştı ve kazanılan duran topta bir başka süper güç Singo'nun atletizmi enteresan bir golle sarı kırmızılıları öne geçirdi.
Vasatı bile muhteşem olan Osimhen'in golüyle tüm bir stat ve gezegendeki Cimbom sempatizanları Liverpool rövanşını düşünmeye başladı.
Artık puan farkı yedi oldu. Ligde rahatlayan Galatasaray artık tarih yazmak için hesap yapabilir.
Açıkçası sadece şampiyonluk kapılarını açan bir galibiyetten daha fazlası yaşandı dün.
Başakşehir bu statta iki kez yenilen Liverpool'dan daha iyiydi bence. Gel çarşamba, gel...
AHMET ÇAKAR: GALATASARAY BU İŞİ BİTİRDİ
Galatasaray, galiba işi bitirdi. En yakın rakibiyle puan farkı 7. Her ne kadar ikisiyle de maçı olsa bile bazı oyuncular, ligin çok üzerinde. Örneğin Osimhen, sadece gol atmıyor, sadece jeneriklik vuruşlar yapmıyor, takıma liderlik de yapıyor. İlk yarıda her ne kadar G.Saray pozisyon bulsa da dengeli bir oyun vardı. Başakşehir, oynamaya çalıştı. Bazen de pozisyona girdiler ama ikinci yarı korkunç bir G.Saray izledik. Başakşehir ligin iyi takımlarından biri ama özellikle ikinci yarı tam anlamıyla sürklase oldular. İkinci yarının başında Başekşehir, 10 kişi kaldı. Kazanılan serbest vuruşta da Singo, arka direkte G.Saray'daki ilk golünü attı. Zaten G.Saray skor avantajını yakalayıp da rakipten bir fazla oynayınca kaçınılmaz son geliyor. Ardından Osimhen'in koşusu, göğsünde yumuşatışı ve vuruşu. Harika bir gol. Aslında o golden önce uçarak attığı vole direkten döndü.
BATUHAN'I BEĞENDİM
O top direkten dönmese yılın golüydü. Bitime dakikalar kala da Yunus, çizgi halindeki defanstan sıyrılıverdi, döndü ve Nhaga'nın önüne bıraktı, o da attı. Sonuçta Okan Buruk'lu G.Saray dörtte dört yapmak üzere.
Hakem Batuhan Kolak'ı beğendim. İkinci sarı karttan gelen kırmızı kart doğru karar. Rakibin ayağına basma var. Stili, oyunculara yaklaşımı da çok iyiydi.
BÜLENT TİMURLENK: OSIMHEN VE FUTBOL AŞKI
Juventus'u, Liverpool'u devirmek Everest'in zirvesine çıkmak gibi. Zirvede oksijen az, yol zorlu ve bir de elbette her çık-ı şın bir inişi var gerçeği. Okan Buruk, Başakşehir maçının ne kadar zorlu olduğunu minimum rotasyonla takımına işaret ederken Abdülkerim'in yokluğunda bu kez farklı bir tercihe gitti. Sol stoperde rahat etmeyen Davinson yerinde, sağ stoperde ve sol stoperde Singo... Ne yorgunluk ne Liverpool rövanşını düşünmek... Hiçbiri Galatasaray'ın ilk yarıda tabelayı değiştirememesinin sebebi değildi. 1- Yunus orta sahanın üçüncü adamı olarak ortada yoktu. 2- Torreira, Sara ile oynadığında geride karşılayan olduğu atak organizasyonlarında maestro olacak noktalara uzaktı. İki sol beki sakat ve cezalı olan Başakşehir karşısında başta Barış olmak üzere sağ kanadın hücum performansı maçın kilidiydi. Öyle de oldu. Ebosele her iki yarıda gördüğü sarı kartlarla 56'da soyunma odasına giderken onun yaptığı faulden doğan serbest vuruşa arka direkte Singo, Uzakdoğu stili vurduğunda Başakşehir'in uzun farları kesildi ve sağ şeride çektiler takım aracını...
Osimhen'in maç seçmeden süren müthiş futbol aşkı ikinci yarıda ilk yarının kayıp adamı Yunus'un sahne almasıyla birleşince Galatasaray rahat bir oyunla farka koştu. Yunus'un iki asisti, Osimhen ve Nhaga'nın golleri... Liverpool maçının temposunun ardından kazanılan 40 ikili mücadele, 6 pas arası, 19 hücum, 31 ceza sahası içinde topla buluşma, Osimhen'in direkten dönen nefis volesi ve 3 gol... Galatasaray işine bakıyor. Herkes işine bakmalı. Bakmayan da aynaya bakıp kendine şaşmalı... "Asla yalnız yürümeyeceksin" diyenlerin evine "Asla yalnız yürümeyen" bir takım gidiyor Salı günü...