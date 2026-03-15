Ramazan ayında dinlenen sindirim sistemi, bayram sofralarıyla ağır bir sınav veriyor. Kardiyoloji, Gastroenteroloji, Diyetisyen ve İç Hastalıkları uzmanları uzun süreli oruç sonrası ani beslenme değişikliğinin kalp krizi, reflü ve kan şekeri dalgalanmalarını tetikleyebileceği konusunda uyardı. İşte bayram sabahından itibaren dikkat edilmesi gereken porsiyon kontrolü ve sağlıklı sofra kuralları...

Bayramda kalp ve mideyi koruyan altın ölçü kuralı: Normal beslenmeye geçiş nasıl olmalı?
  • Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Ramazan ayında iki öğün beslenmeye alışan vücudun bayramla birlikte beslenme düzeninin ani değiştirilmemesi gerektiğini belirtti.
  • Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, bayramda sık ve ağır öğünlerin sindirim sistemi üzerinde ciddi yük oluşturarak reflü, hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.
  • İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, bayram sabahında küçük porsiyonlarla beslenmeye başlanması ve mideyi ağır yiyeceklerle zorlamaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
  • Diyetisyen Asya Naz Al, bayram sofralarında yumurta ve peynir gibi protein kaynakları ile sebzelerin yer aldığı dengeli bir tabak oluşturulmasını önerdi.
  • Uzmanlar bayram boyunca porsiyon kontrolü yapılmasını, yeterli su tüketilmesini ve yürüyüş gibi hafif fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesini tavsiye etti.

Bir aylık oruç döneminden sonra vücudun normal düzene geçişi kalp krizinden reflüye kadar pek çok riski beraberinde getiriyor. Peki bayram sabahı nasıl kahvaltı yapılmalı? Kalp ve mide sağlığını korumak için porsiyonlar nasıl ayarlanmalı? İşte 4 farklı uzmandan bayramda beslenme rehberi!

Ramazan sonrası ani ve ağır yemek tüketimi sindirim sistemi üzerinde baskı oluşturabiliyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

RAMAZAN SONRASI BESLENMEYE ANİ GEÇİŞ RİSKLİ

Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle vücudun farklı bir beslenme düzenine uyum sağladığını belirten Prof. Okuyan, "Ramazan sonrası bir anda ağır ve yüksek kalorili besinlere yönelmek vücudun dengesini bozabilir. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapmak, öğünler arasında makul süreler bırakmak ve beslenme düzenine kademeli olarak dönmek oldukça önemlidir.

Tatlı ve hamur işi tüketiminde aşırıya kaçılması kan şekeri dengesini bozabiliyor.

Ayrıca yeterli su tüketimi artırılmalı, sebze ve lif açısından zengin besinler sofralarda daha fazla yer almalı. Bayram süresince yürüyüş gibi hafif fiziksel aktiviteler de ihmal edilmemeli. Dengeli beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını korumada önemli rol bir rol oynar" sözleriyle bayram boyunca ölçülü beslenmenin önemini vurguladı.

Uzmanlara göre bayramda dengeli beslenme kalp sağlığını korumada önemli rol oynuyor.

SİNDİRİM SİSTEMİ YENİDEN YOĞUNLUĞA MARUZ KALIYOR

Ramazan boyunca sindirim sisteminin farklı bir tempoya uyum sağladığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya ise bu dönemde mide ve bağırsakların bir anlamda dinlenme fırsatı bulduğunu söyledi. Sarıkaya, "Ramazan boyunca mide hacmi küçülürken atıştırmaların azalmasıyla birlikte sindirim sistemi toparlanabiliyor. Bu dönemde bazı kişilerde reflü, hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikâyetlerde azalma görüyoruz.

Ramazan boyunca dinlenen sindirim sistemi bayramda yoğun beslenmeyle zorlanabiliyor.

Ancak bayramla birlikte sık ve ağır öğünler, düzensiz saatlerde beslenme ve liften fakir ancak yağ ve karbonhidrat açısından zengin gıdaların tüketilmesi sindirim sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturabiliyor. Bu tür beslenme alışkanlıkları reflü, hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca aşırı karbonhidrat tüketimi metabolizmayı olumsuz etkileyerek kan şekeri dengesinin bozulmasına ve zamanla karaciğer yağlanmasına neden olabilir"ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir bayram kahvaltısı için protein, sebze ve sağlıklı yağlar dengeli şekilde tüketilmeli.

BAYRAM SABAHI KÜÇÜK PORSİYONLARLA BAŞLAYIN

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli de özellikle bayram sabahında yapılan kahvaltıların mideyi zorlamayacak şekilde planlanması gerektiğini belirterek,"Bayram sabahında beslenmeye dikkat edilmeli. Özellikle bayram gününde yapılan kahvaltılarda porsiyonlar abartılmamalı. Bir ay boyunca uzun süre aç kalan mideyi bir anda yoğun ve ağır yiyeceklerle zorlamak mide ağrısı, kramp ve kasılmalara yol açabilir. Bu nedenle güne küçük porsiyonlarla başlamak ve vücudu yavaş yavaş normal beslenme düzenine alıştırmak gerekir.

Aşırı karbonhidrat tüketimi hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabiliyor.

Özellikle kızartma, hamur işleri ve yağlı yiyecekler mideyi zorlayabilir. Bayramda ölçüsüz tatlı tüketimi hem mide sorunlarına hem de kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapmak ve gün içinde dengeli beslenmeye devam etmek oldukça önemlidir"sözleriyle uyarıda bulundu.

Uzmanlar bayramda hafif yürüyüş gibi fiziksel aktivitelerin de ihmal edilmemesini öneriyor.

SAĞLIKLI BAYRAM SOFRASI NASIL OLMALI?

Bayram sofralarında karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme alışkanlığının oldukça yaygın olduğunu dile getiren Diyetisyen Asya Naz Al ise dengeli bir tabak oluşturmanın önemine dikkat çekti. Al,"Dengeli bir tabak oluşturmak sağlıklı bir beslenme düzeni için önemlidir. Bayram kahvaltılarında simit, börek ve hamur işleri gibi yoğun karbonhidrat içeren gıdaların fazla tüketiliyor. Bunun yerine yumurta, peynir gibi protein kaynakları ile birlikte zeytin, ceviz ve avokado gibi sağlıklı yağların yer aldığı dengeli bir tabak oluşturulabilir. Bunun yanında tabağın önemli bir kısmının domates, salatalık ve yeşillikler gibi sebzelerden oluşması da beslenme dengesini sağlar"ifadeleriyle bayram sofralarında dengeyi korumanın sağlıklı bir bayram geçirmek için kritik olduğunu belirtti.

