Uzmanlara göre bayramda dengeli beslenme kalp sağlığını korumada önemli rol oynuyor. SİNDİRİM SİSTEMİ YENİDEN YOĞUNLUĞA MARUZ KALIYOR Ramazan boyunca sindirim sisteminin farklı bir tempoya uyum sağladığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya ise bu dönemde mide ve bağırsakların bir anlamda dinlenme fırsatı bulduğunu söyledi. Sarıkaya, "Ramazan boyunca mide hacmi küçülürken atıştırmaların azalmasıyla birlikte sindirim sistemi toparlanabiliyor. Bu dönemde bazı kişilerde reflü, hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikâyetlerde azalma görüyoruz.

Ramazan boyunca dinlenen sindirim sistemi bayramda yoğun beslenmeyle zorlanabiliyor. Ancak bayramla birlikte sık ve ağır öğünler, düzensiz saatlerde beslenme ve liften fakir ancak yağ ve karbonhidrat açısından zengin gıdaların tüketilmesi sindirim sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturabiliyor. Bu tür beslenme alışkanlıkları reflü, hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca aşırı karbonhidrat tüketimi metabolizmayı olumsuz etkileyerek kan şekeri dengesinin bozulmasına ve zamanla karaciğer yağlanmasına neden olabilir"ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir bayram kahvaltısı için protein, sebze ve sağlıklı yağlar dengeli şekilde tüketilmeli. BAYRAM SABAHI KÜÇÜK PORSİYONLARLA BAŞLAYIN İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli de özellikle bayram sabahında yapılan kahvaltıların mideyi zorlamayacak şekilde planlanması gerektiğini belirterek,"Bayram sabahında beslenmeye dikkat edilmeli. Özellikle bayram gününde yapılan kahvaltılarda porsiyonlar abartılmamalı. Bir ay boyunca uzun süre aç kalan mideyi bir anda yoğun ve ağır yiyeceklerle zorlamak mide ağrısı, kramp ve kasılmalara yol açabilir. Bu nedenle güne küçük porsiyonlarla başlamak ve vücudu yavaş yavaş normal beslenme düzenine alıştırmak gerekir.

Aşırı karbonhidrat tüketimi hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle kızartma, hamur işleri ve yağlı yiyecekler mideyi zorlayabilir. Bayramda ölçüsüz tatlı tüketimi hem mide sorunlarına hem de kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapmak ve gün içinde dengeli beslenmeye devam etmek oldukça önemlidir"sözleriyle uyarıda bulundu.