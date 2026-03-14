İngiliz Daily Mail ise " İran 1941'den beri fethedilemedi" dedi ve Trump yönetiminin İran'a karşı "sahada asker" (boots on the ground) seçeneğini değerlendirmesiyle birlikte, askeri uzmanların bu operasyonun ABD için Afganistan'dan çok daha ağır sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardığını belirtti.

Tahran'da İran rejimine destek için Kudüs Günü yürüyüşü

İran'ın engebeli coğrafyası nedeniyle işgl etmesi zor bir ülke olduğuna dikkat çeken Daily Mail, olası bir kara savaşında İran'ın avantajlarını şöyle sıraladı:

Doğal Kale Dağlar:İran'ın coğrafi yapısı, operasyonun önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Ülkenin büyük bölümünü kaplayan sarp dağlar, İran ordusu için devasa bir "doğal kale" görevi görüyor. Uzmanlar, bu arazide ilerlemenin Afganistan'daki direnişten çok daha sofistike ve kanlı olacağını belirtiyor.

Basra Körfezi'nde "Kolay Hedef" Gemiler:ABD donanmasının Basra Körfezi'ndeki varlığı büyük risk altında. Dar ve sığ sularda bulunan Amerikan savaş gemilerinin, İran'ın kıyı füzeleri ve süratli dronları karşısında "keklik gibi avlanabileceği" (sitting ducks) ifade ediliyor.

Gizli Askeri Tesisler: İran'ın stratejik askeri tesislerinin, nükleer merkezlerinin ve füze depolarının dağların derinliklerine, yeraltı şehirlerine gizlendiği vurgulanıyor. Bu durum, sadece hava saldırılarıyla sonuç almanın imkansız olduğunu ve kara birliklerinin çok zorlu bir kuşatmayla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Lojistik Kabus: Afganistan'ın aksine, İran'ın modern ve disiplinli bir orduya, gelişmiş hava savunma sistemlerine ve bölgesel vekil güçlere sahip olması, ABD ordusu için lojistik ve stratejik bir felaket senaryosu olarak tanımlanıyor.