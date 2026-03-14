Suriye tecrübesinin bir ders olduğunu kaydeden Bahçeli, Türkiye'nin krizlerin ortasında istikamet belirleyen bir merkez devlet olması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, İran'da yaşanabilecek kontrolsüz bir zayıflamanın, çevre ülkelere yayılan yeni bir istikrarsızlık kuşağı yaratabileceği uyarısında bulundu.

Ortadoğu'daki fay hattının yeniden harekete geçtiğini ifade eden Bahçeli, gerilimin Gazze'den başlayarak İran'a kadar uzandığını dile getirdi.

Bahçeli, Türkiye'nin bu süreçte seyirci kalmayıp devlet aklıyla hareket ederek denklemin kurucu aktörlerinden biri olması gerektiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünyanın radikal bir jeopolitik kırılma sürecinde olduğunu ve yeni bir düzenin şekillendiğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyada yeni bir jeopolitik kırılma sürecinin yaşandığını ve Türkiye'nin bu süreçte güçlü bir devlet aklıyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"DÜNYA RADİKAL BİR KIRILMA EŞİĞİNDE"

"Dünya, eski kavramlarla açıklanamayacak radikal bir kırılma eşiğine gelmiştir." diyen Bahçeli, yaşanan gelişmelerin yalnızca birkaç bölgesel gerilimin toplamı olmadığını belirtti.

Bahçeli, "Bu kırılma, yalnız birkaç bölgesel gerilimin toplamı değildir; Ortadoğu'dan Avrasya'ya oradan Pasifik'e uzanan geniş bir hatta güç dengelerinin yeniden tartıldığı, devletlerin iç dayanıklılığının sınandığı ve yeni bir jeopolitik düzenin ağır ağır şekillendiği tarihî bir eşiktir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SEYİRCİ DEĞİL KURUCU AKTÖR OLMALI"

Türkiye'nin önünde önemli bir tercih bulunduğunu dile getiren Bahçeli, ülkenin bu sarsıntılı dönemin kenarında bekleyen bir seyirci olmaması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, "Türkiye'nin önünde duran mesele de tam olarak budur. Bu sarsıntılı çağın kenarında bekleyen bir seyirci mi olunacaktır, yoksa devlet aklıyla yönünü tayin eden, iç cephesini tahkim eden ve bölgesel denklemin kurucu aktörlerinden biri hâline gelen bir ülke mi olunacaktır." diye konuştu.

"ORTADOĞU'NUN FAY HATTI YENİDEN HAREKETE GEÇTİ"

Ortadoğu'da artan gerilimlere de değinen Bahçeli, bölgenin yeniden büyük bir sarsıntı sürecine girdiğini söyledi.

Bahçeli, "Ortadoğu'nun geniş fay hattı yeniden harekete geçirilmiştir. Gazze'de başlayan ateş, Lübnan'a sıçramış, Suriye'ye gölgelenmiş, Irak'a temas etmiş, nihayet İran'ın merkezine kadar uzanan bir sarsıntı üretmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE KRİZİN AKINTISINA KAPILAN BİR ÜLKE OLMAMALI"

Türkiye'nin bu süreçte pasif bir konumda kalmaması gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin krizleri yönlendiren bir devlet olması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, "Türkiye krizin akıntısına kapılan bir ülke olmamalı. Türkiye, krizlerin ortasında istikamet tayin eden bir devlettir." ifadelerini kullandı.

"İRAN'DAKİ OLASI ZAYIFLAMA BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK YARATABİLİR"

İran'da yaşanabilecek olası gelişmelerin bölgesel etkilerine de dikkat çeken Bahçeli, bu durumun yalnızca İran'ı değil çevre ülkeleri de etkileyebileceğini belirtti.

Bahçeli, "İran'da yaşanacak kontrolsüz bir zayıflama yahut çözülme yalnız Tahran'ın iç meselesi olarak kalmayacak; dalga dalga çevre ülkelere yayılan yeni bir istikrarsızlık kuşağı üretme potansiyeli taşıyacaktır. Mesele tam da budur. Türkiye'nin önündeki mesele, uzaktan izlenen bir sınır krizi meselesi değildir. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tablo doğrudan doğruya milli güvenlik, sınır emniyeti ve bölgesel istikrar dosyasıdır." dedi.

"SURİYE TECRÜBESİ ÖNEMLİ DERSLER VERDİ"

Suriye'de yaşanan gelişmelerin önemli dersler içerdiğini kaydeden Bahçeli, devlet otoritesinin zayıfladığı alanların kısa sürede farklı unsurların etkisine girdiğini ifade etti.

Bahçeli, "Suriye tecrübesi bize ağır bedeller ödeterek öğretmiştir ki devlet otoritesinin zayıfladığı alanlar kısa sürede farklı silahlı grupların, vekâlet unsurlarının, düzensiz göç hareketlerinin, kaçak ekonomi ağlarının ve dış müdahalelerin sahasına dönüşmektedir." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE MERKEZ DEVLET ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMELİ"

Bölgesel krizlerin yalnızca risk değil fırsatlar da barındırabileceğini dile getiren Bahçeli, Türkiye'nin bu süreçte merkez devlet rolünü güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Fırtınalı zamanlar yalnız risk üretmez; doğru okunduğunda büyük fırsatlar da üretir. Türkiye'nin görevi de tam olarak budur: krizlerin akıntısına kapılan bir ülke olmak yerine, yeni dengelerin kurulduğu zeminde kendi tarihî ağırlığını stratejik akılla sahaya yansıtan bir merkez devlet olmak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HARİTALARIN ÇİZİLDİĞİ MASALARDA SÖZ SAHİBİ OLMALI"

Türkiye'nin geleceğinin başkalarının belirlediği sınırlar içinde savrulmak olmadığını vurgulayan Bahçeli, ülkenin yeni jeopolitik dengelerin kurulduğu süreçlerde söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Çünkü Türkiye'nin kaderi, başkalarının çizdiği haritaların içinde savrulmak değildir. Türkiye'nin kaderi, haritaların yeniden çizildiği masalarda söz sahibi olmaktır." dedi.