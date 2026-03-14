KÜRESEL PETROL PİYASALARI İÇİN KRİTİK RİSK

Enerji analistlerine göre Hark Adası'nın devre dışı kalması İran petrol üretimini ciddi biçimde etkileyebilir. Böyle bir senaryoda küresel piyasadan günde yaklaşık 1 milyon varil petrolün çekilebileceği değerlendiriliyor. Bu miktar Irak, Kuveyt ve Bahreyn gibi üretici ülkelerin uyguladığı kesintilere eklenerek küresel petrol fiyatlarında yükselişe neden olabilir. JPMorgan analisti Natasha Kaneva, Hark Adası'nda yaklaşık 18 milyon varil petrol depolandığını belirtiyor. Bu miktar İran'ın 10 ila 12 günlük petrol ihracatına eşdeğer. Adanın toplam depolama kapasitesi ise yaklaşık 30 milyon varil olarak hesaplanıyor.

Kaneva'ya göre Hark Adası'nın devre dışı kalması durumunda depolama kapasitesinin kaybı ve alternatif ihracat seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle İran'ın güneybatısındaki petrol sahalarında üretim kesintileri yaşanabilir.