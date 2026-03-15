Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname nasıl verilebilir? Sisteme giriş yapıldığında hazırlanmış olan yıllık gelir vergisi beyannamesi ekrana yansımış olacak. Beyannamenin üzerinde gerekli kontroller, düzeltmeler ve varsa gider, indirim vb. eklemeler yapıldıktan sonra onaylandığında elektronik ortamda kayıtlara alınacak ve vergi sistem tarafından hesaplanarak otomatik tahakkuk ettirilecek.



Sistemdeki bilgiler nereden alınmakta? Beyannamelerin hazırlanmasında Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, tapu, banka, PTT, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğalgaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlardan edinilen bilgiler kullanılıyor.

Bilgiler eksik ya da hatalı ise ne yapılmalı? Eksik ya da hatalı olan bilgiler düzeltilebilir, beyanname düzeltilmiş şekliyle onaylayarak gönderilebilir.



Sistem üzerinden beyannameyi doldurup kaydedince beyanname gönderilmiş sayılır mı? Hazır Beyan Sistemi'ne kaydedilen beyanname, 'Onayınız Bekleniyor' olarak görüntülenir. Beyannamenin gönderilmiş sayılması ve tahakkuk oluşturulabilmesi için, sistemden beyannameyi kaydettikten sonra onay vermeniz gerekmektedir.