Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira gelirlerinin beyanı için sürenin yarısı geride kaldı. 2025 yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin beyannamelerin 31 Mart tarihine kadar verilmesi gerekiyor. Hesaplanan verginin ilk taksiti için de son tarih 31 Mart. Verginin ikinci taksiti ise 31 Temmuz tarihine kadar ödenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Hazır Beyan Sistemi de mükelleflere bu konuda önemli kolaylık sağlıyor. Peki beyannameler nasıl verilebilecek? İşte detayları...
Kimler beyanname dolduracak?
2025'te konuttan yıllık 47 bin lira, iş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin beyanname vermesi gerekiyor.
Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda beyanname nasıl verilecek?
Kişilerden her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi lazım.
Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?
gib.gov.tr internet adresindeki Hazır Beyan Sistemi üzerinden, Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla cep telefonundan, Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi ya da e-Beyanname Sistemi) aracılığıyla ve vergi dairelerinden verilebilir.
Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname nasıl verilebilir?
Sisteme giriş yapıldığında hazırlanmış olan yıllık gelir vergisi beyannamesi ekrana yansımış olacak. Beyannamenin üzerinde gerekli kontroller, düzeltmeler ve varsa gider, indirim vb. eklemeler yapıldıktan sonra onaylandığında elektronik ortamda kayıtlara alınacak ve vergi sistem tarafından hesaplanarak otomatik tahakkuk ettirilecek.
Sistemdeki bilgiler nereden alınmakta?
Beyannamelerin hazırlanmasında Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, tapu, banka, PTT, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğalgaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlardan edinilen bilgiler kullanılıyor.
Bilgiler eksik ya da hatalı ise ne yapılmalı?
Eksik ya da hatalı olan bilgiler düzeltilebilir, beyanname düzeltilmiş şekliyle onaylayarak gönderilebilir.
Sistem üzerinden beyannameyi doldurup kaydedince beyanname gönderilmiş sayılır mı?
Hazır Beyan Sistemi'ne kaydedilen beyanname, 'Onayınız Bekleniyor' olarak görüntülenir. Beyannamenin gönderilmiş sayılması ve tahakkuk oluşturulabilmesi için, sistemden beyannameyi kaydettikten sonra onay vermeniz gerekmektedir.
Sistemde beyan edilen gelirden yapılan gider ve indirimler için belge eklenebilir mi?
Beyan edilen gelir tutarından yapılacak gider ve indirimlerde beyan esası geçerli olduğu için belge eklenmemektedir. Ancak, söz konusu belgelerin vergi mevzuatı uyarınca 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi boyunca mükellef tarafından muhafaza edilmesi ve vergi dairesi tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
Sistem üzerinden vergi nasıl ödenebilir?
Beyannamenin onaylanmasının ardından verginin ilk taksiti, Hazır Beyan Sistemi üzerinden "Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme" bölümünden anlaşmalı banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilir ve ödeme işlemi tamamlandıktan sonra ödeme belgesi bilgisayara indirilebilir. Ekranda yer alan "Ödemelerim ve Alındılarım" bölümünden ödenen vergi görüntülenebilir. Ayrıca vergi gib.gov.tr internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarından, banka kartları veya banka hesabından, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödenebilir.
VERMEYENE CEZA VAR
Beyanname verilmez ya da eksik beyan edilirse cezai işlem uygulanacak mı?
Elektronik ortamda verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.