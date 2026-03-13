Diğer yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda, Ayşegül Eraslan'ın 11 Mart Çarşamba günü Mısır tatilinden döndüğünü ve valiziyle yaşadığı binaya girdiğini belirledi. Olay günü yaşananlarla ilgili Eraslan'ın yaşadığı binanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un Eraslan'ın evine girdiğini tespit etti. İçeride kısa bir süre kalan Kurtuluş'un daha sonra daireden çıkarak binadan ayrıldığı belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının dairede yaptığı inceleme sonrası Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı bir not paylaştığı ortaya çıktı. 2 GÜN ÖNCE MISIR'DAN DÖNMÜŞ

Soruşturmayı derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay günü Eraslan'ı son kez gören Sunay Kurtuluş'un 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu. Emniyette ifadesi alınan Kurtuluş'un, Eraslan ile yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını 2 kez evine gittiğini, 1 kez de dışarıda yürüyüş yaptıklarını söylediği öğrenildi. Kurtuluş'un ifadesinin devamında Eraslan ile yurtdışından döndükten sonra telefonla iletişime geçtiklerini, kendisiyle görüşmek istediğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada çay içtiklerini, şakalaştıkları sırada ise Eraslan'ın kendisine tokat attığını, kendisinin ise 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi.



GEÇMİŞTE 2 KEZ BİLEKLERİNİ KESMİŞ

Kurtuluş'un bu olayın ardından Eraslan odaya gittiği sırada ayağa kalkıp hazırlandığını, Eraslan'ın kendisine şapka hediye ettiğini ardından da evden ayrıldığını, Eraslan ile mesajlaştıklarını ve kendisini engellediğini belirttiği öğrenildi. Kurtuluş'un ifadesinin ardından emniyetten ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Eraslan'ın ölümünden önce kardeşini aradığı ve yakın bir arkadaşına veda mesajı attığı öğrenildi. Diğer yandan Eraslan'ın arkadaşı olan reklamcı Hasan Tufan S.'nin (37) ise ifadesinde arkadaşının sanal medya ünlüsü olduğunu, hesabından intihar paylaşımı yaptığını, Eraslan'ın herhangi bir borcunun ve sağlık sorununun olmadığını, Eraslan'ın 1 yıl önce ve 1 ay önce 2 kez bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu ancak bu olayların adli makamlara yansımadığını söylediği öğrenildi.

'BAZI ŞEYLERİ AŞAMIYORUM' NOTU

Poliste 'Güveni kötüyü kullanmak' suçundan kaydı olduğu öğrenilen Ayşegül Eraslan'ın evinde yapılan incelemelerde bir mektup ve beyaz renkli bir panoya yazılmış notlar bulundu. Eraslan'ın notlarda 'Ben yıllardır çok iyi bir insandım, insanlara hiç kötülük yapmadım ama kalbim kırık bunu aşamıyorum, özür dilerim. Lütfen köpeklerime iyi bakın, ben bazı şeyleri atlatamıyorum, ya ben hassasım ya da hayat hakikaten kötü, babamdan da özür dilerim annem kadar yalnızım. Bu hayatta ne anne ne baba sevgisi görmedim ki, çok şiddet gördüm çok' yazdığı tespit edildi. Ayrıca evde bulunan ve Eraslan'a ait olduğu düşünülen 3 cep telefonuna incelemek üzere el konuldu.

BİLEĞİNİ KESİP KENDİSİNİ KUŞAKLA ASMIŞ

Ölümünden önce sanal medyada paylaştığı intihar mektubunda, Eraslan'ın hayatına son vermeden önce sol bileğini kesmesi nedeniyle kağıtta kan olduğu tespit edildi. Bilekteki kesinin derin olmadığı, damarlarına zarar gelmediği bu sırada mektubu yazdığı değerlendirildi. Eraslan'ın notu yazdıktan sonra dubleks evinin ortasındaki merdivene kendisini kuşakla asarak hayatına son verdiği düşünülüyor.