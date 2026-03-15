Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları, Marmara ile iç kesimlerde ise pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler devam ediyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Hatay çevresinde rüzgar hızının saatte 50 ila 90 kilometreye ulaşacağı, Doğu Akdeniz'de ise denizlerde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye olmak üzere 19 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle doğu ve güney bölgelerinde ise yer yer kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

DOĞU VE GÜNEY BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yağışlı hava etkili olacak. Ayrıca İstanbul'un kuzeyi ile Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanakla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.