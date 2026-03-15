Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle doğu ve güney bölgelerinde ise yer yer kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor.
DOĞU VE GÜNEY BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Tahminlere göre Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yağışlı hava etkili olacak. Ayrıca İstanbul'un kuzeyi ile Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinde de yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanakla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
RÜZGAR GÜNEYDOĞU VE HATAY'DA FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK
Meteoroloji verilerine göre rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Hatay çevresinde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Bölgede rüzgar hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği, Hatay'da ise yer yer 90 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE DON VE SİS BEKLENİYOR
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebileceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde ise yer yer pus ve sis oluşabileceği bildirildi.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesinin devam ettiği, ayrıca kar erimelerine bağlı risklerin bulunduğu ifade edildi.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji yetkililerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI
Meteoroloji, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Uyarı verilen iller Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye olarak açıklandı.
Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.
DOĞU AKDENİZ'DE DENİZLERDE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji ayrıca denizler için de fırtına uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yani saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yetkililer, fırtınanın bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.
HAFTA SONU DOĞUDA YAĞIŞ BATIDA BULUTLU HAVA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik de hafta sonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, hafta sonu boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağışların etkili olacağını, batı bölgelerinde ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını ifade etti.
Yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde olacağını belirten Çelik, rakımı 1300-1400 metreyi aşan bölgelerde ise kar yağışının görülebileceğini söyledi. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli arazilerde çığ riskinin sürdüğünü vurguladı.
Üç büyükşehirde ise hafta sonu parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Tahminlere göre Ankara'da en yüksek sıcaklık 15 ila 16 derece, İstanbul'da 12 ila 13 derece, İzmir'de ise 17 ila 18 derece civarında olacak.
15 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul'un kuzey ilçelerinde hafif yağış görülebileceği tahmin edilirken, gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis oluşabileceği belirtiliyor.
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 15 derece.
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12 derece.
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 13 derece.
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 14 derece.
Ege Bölgesi
Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. İç kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 14 derece.
Denizli: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 20 derece.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 16 derece.
Manisa: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 17 derece.
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken Hatay'da rüzgarın fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 15 derece.
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 22 derece.
Hatay: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Sıcaklık 12 derece.
Mersin: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 15 derece.
İç Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güney ve doğu kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara: Parçalı bulutlu, sıcaklık 14 derece.
Eskişehir: Parçalı bulutlu, sıcaklık 15 derece.
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sıcaklık 11 derece.
Nevşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sıcaklık 13 derece.
Batı Karadeniz
Batı Karadeniz'de havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Bolu: Parçalı bulutlu, sıcaklık 14 derece.
Düzce: Parçalı bulutlu, sıcaklık 14 derece.
Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 14 derece.
Zonguldak: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9 derece.
Orta ve Doğu Karadeniz
Bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ile Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Ayrıca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sıcaklık 18 derece.
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sıcaklık 14 derece.
Tokat: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sıcaklık 20 derece.
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Sıcaklık 13 derece.
Doğu Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı kesimlerde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca bölgede buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık 6 derece.
Kars: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sıcaklık 2 derece.
Malatya: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık 8 derece.
Van: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur; yüksek kesimlerde kar yağışlı. Sıcaklık 6 derece.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu'da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca bölgede toz taşınımı da görülebileceği bildirildi.
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 11 derece.
Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 11 derece.
Siirt: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 11 derece.
Şanlıurfa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 12 derece.