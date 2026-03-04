"Zagros Koridoru" planı çöktü... İran PKK'sı PJAK ABD ve İsrail'den "siyasi destek" istedi

Suriye'de kurulamayan terör koridorunu İran'da kurmak isteyen emperyalist şer odakları bozguna uğradı. Ankara "Sinsi hesapları görüyoruz ne yapacağımızı biliyoruz" uyarısında bulundu. Trump, PJAK konusunda geri adım attı. Barzaniler ve Talabaniler de yola geldi. MOSSAD ve CIA'in gazıyla İran'ı bölmek üzere ittifak kuran PJAK ise hala ham hayal peşinde. İran PKK'sı PJAK, ABD ve İsrail'den "siyasi garanti" istedi. PJAK elebaşı Beritan "Siyasi garanti olmadan İran'a karşı hiçbir savaşa girilmeyecek" dedi.

"Zagros Koridoru" planı çöktü... İran PKK'sı PJAK ABD ve İsrail'den "siyasi destek" istedi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla eş güdümlü olarak hayata geçirilmek istenen "teröristan koridoru" planı çöktü.

MOSSAD ve CIA'in desteğiyle PKK'nın İran kolu PJAK ve bölgedeki silahlı 5 Kürt grubunun (İran KDP'si, Komala, PAK) kurduğu sözde "Rojhilat" ittifakı ortada kaldı.

"Zagros Koridoru" planı çöktü... İran PKK'sı PJAK ABD ve İsrail'den "siyasi destek" istedi-2

ABD GERİ ADIM ATTI: KÜRTLERİN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ

Savaşın ilk gününde bu grupları İran'a karşı karadan saldırması için mesai harcayan ABD geri adım attı.

Talabani'den PJAK'ı lojistik olarak desteklemesini isteyen, sözde 'Rojhilat İttifakı'na da "İran'a saldırırsan hava koruma desteği veririz"teklifi yapan Trump günün sonunda "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum"çizgisine geldi.

"Zagros Koridoru" planı çöktü... İran PKK'sı PJAK ABD ve İsrail'den "siyasi destek" istedi-3

TERÖR KORİDORUNA GEÇİT YOK

Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz" mesajı çok önemli.

Ankara Suriye'de kurulamayan terör koridorunun İran'da kurulmasına kesin surette müsaade edilmeyeceğini mesajını en üst perdeden verdi. Hem Barzanilere hem de Talabanilere gerekli uyarılar yapıldı.

"Zagros Koridoru" planı çöktü... İran PKK'sı PJAK ABD ve İsrail'den "siyasi destek" istedi-4


BARZANİ VE TALABANİ NE DEDİ?

Nitekim IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

KYB Başkanı Talabani ise "İran'da rejim değişikliği olası görünmüyor" mesajı verdi.

"Zagros Koridoru" planı çöktü... İran PKK'sı PJAK ABD ve İsrail'den "siyasi destek" istedi-5

PJAK YİNE ABD VE İSRAİL'E YALVARDI: SİYASİ GARANTİ OLMADAN SAVAŞA GİRMEYİZ

Öte yandan MOSSAD ve CIA'in gazıyla İran'ı bölmek üzere ittifak kuran PJAK hala ham hayaller peşinde...

PJAK yöneticisi Fuad Beritan, ABD ve İsrail'den "siyasi garanti" istedi. Beritan "Siyasi garanti olmadan İran'a karşı hiçbir savaşa girilmeyecek" dedi.

"Zagros Koridoru" planı çöktü... İran PKK'sı PJAK ABD ve İsrail'den "siyasi destek" istedi-6


KOMALA: ABD BİZİ KORURSA İRAN'I BÖLGEDEN ÇIKARIRIZ

Sözde Rojhilat ittifakında yer alan KOMALA'nın sözde başkanı Abdullah Muhtadi "Eğer Amerika Birleşik Devletleri Kürt partilerini korumaya ve desteklemeye karar verirse, çok çok önemli bir rol oynayabiliriz" diyerek ABD'ye yalvardı.

Muhtadi, "İran güçlerini bölgeden çıkarabilir ve Kürt bölgelerindeki şehirleri kontrol altına alabiliriz"açıklamasında bulundu.

