ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla eş güdümlü olarak hayata geçirilmek istenen "teröristan koridoru" planı çöktü.
MOSSAD ve CIA'in desteğiyle PKK'nın İran kolu PJAK ve bölgedeki silahlı 5 Kürt grubunun (İran KDP'si, Komala, PAK) kurduğu sözde "Rojhilat" ittifakı ortada kaldı.
ABD GERİ ADIM ATTI: KÜRTLERİN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ
Savaşın ilk gününde bu grupları İran'a karşı karadan saldırması için mesai harcayan ABD geri adım attı.
Talabani'den PJAK'ı lojistik olarak desteklemesini isteyen, sözde 'Rojhilat İttifakı'na da "İran'a saldırırsan hava koruma desteği veririz"teklifi yapan Trump günün sonunda "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum"çizgisine geldi.
TERÖR KORİDORUNA GEÇİT YOK
Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz" mesajı çok önemli.
Ankara Suriye'de kurulamayan terör koridorunun İran'da kurulmasına kesin surette müsaade edilmeyeceğini mesajını en üst perdeden verdi. Hem Barzanilere hem de Talabanilere gerekli uyarılar yapıldı.
BARZANİ VE TALABANİ NE DEDİ?
Nitekim IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etti.
KYB Başkanı Talabani ise "İran'da rejim değişikliği olası görünmüyor" mesajı verdi.
PJAK yöneticisi Fuad Beritan, ABD ve İsrail'den "siyasi garanti" istedi. Beritan "Siyasi garanti olmadan İran'a karşı hiçbir savaşa girilmeyecek" dedi.
PJAK YİNE ABD VE İSRAİL'E YALVARDI: SİYASİ GARANTİ OLMADAN SAVAŞA GİRMEYİZ
Öte yandan MOSSAD ve CIA'in gazıyla İran'ı bölmek üzere ittifak kuran PJAK hala ham hayaller peşinde...
KOMALA: ABD BİZİ KORURSA İRAN'I BÖLGEDEN ÇIKARIRIZ
Sözde Rojhilat ittifakında yer alan KOMALA'nın sözde başkanı Abdullah Muhtadi "Eğer Amerika Birleşik Devletleri Kürt partilerini korumaya ve desteklemeye karar verirse, çok çok önemli bir rol oynayabiliriz" diyerek ABD'ye yalvardı.
Muhtadi, "İran güçlerini bölgeden çıkarabilir ve Kürt bölgelerindeki şehirleri kontrol altına alabiliriz"açıklamasında bulundu.