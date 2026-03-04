ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla eş güdümlü olarak hayata geçirilmek istenen "teröristan koridoru" planı çöktü. MOSSAD ve CIA'in desteğiyle PKK'nın İran kolu PJAK ve bölgedeki silahlı 5 Kürt grubunun (İran KDP'si, Komala, PAK) kurduğu sözde "Rojhilat" ittifakı ortada kaldı.

ABD GERİ ADIM ATTI: KÜRTLERİN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ Savaşın ilk gününde bu grupları İran'a karşı karadan saldırması için mesai harcayan ABD geri adım attı. Talabani'den PJAK'ı lojistik olarak desteklemesini isteyen, sözde 'Rojhilat İttifakı'na da "İran'a saldırırsan hava koruma desteği veririz" teklifi yapan Trump günün sonunda "Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum" çizgisine geldi.





Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz" mesajı çok önemli.



Ankara Suriye'de kurulamayan terör koridorunun İran'da kurulmasına kesin surette müsaade edilmeyeceğini mesajını en üst perdeden verdi. Hem Barzanilere hem de Talabanilere gerekli uyarılar yapıldı.