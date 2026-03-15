Günde 2 doz alınan ilaçların iftar ve sahurda alınması ve iftar ile sahur arasında 2 litre civarı su içilmesi önerildi.

Günde tek doz ilaç kullanan kalp hastalarının tedavisinin sahur veya iftara kaydırılması ile düzenlenebileceği açıklandı.

Araştırmalar orucun sağlığa olan faydalarını kanıtlıyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, oruç ve kalp sağlığına ilişkin önemli bilgiler veriyor.

Buna göre oruç, iyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü düşürüyor. Ayrıca kalori alımındaki kısıtlama sayesinde diyabet ve damar sertliği gelişimini önlüyor.

Prof. Dr. Baran,"Doktor kontrolünde oruç tutan kalp hastalarında, oruç tutmayan kalp hastalarına göre Ramazan ayı süresince hastalığın farklı seyretmediği, kötüleşme olmadığı bilinmektedir. Hatta tansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak; kan basıncında rahatlama sağlar. Ancak kalp hastaları oruç tutma kararını hekime danışarak almalıdır"diyor.