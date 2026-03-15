Araştırmalar orucun sağlığa olan faydalarını kanıtlıyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, oruç ve kalp sağlığına ilişkin önemli bilgiler veriyor.
Buna göre oruç, iyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü düşürüyor. Ayrıca kalori alımındaki kısıtlama sayesinde diyabet ve damar sertliği gelişimini önlüyor.
Prof. Dr. Baran,"Doktor kontrolünde oruç tutan kalp hastalarında, oruç tutmayan kalp hastalarına göre Ramazan ayı süresince hastalığın farklı seyretmediği, kötüleşme olmadığı bilinmektedir. Hatta tansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak; kan basıncında rahatlama sağlar. Ancak kalp hastaları oruç tutma kararını hekime danışarak almalıdır"diyor.
İLAÇ KULLANANLAR
İlaç kullanan kalp hastalarına ise şunları öneriyor:
Günde tek doz ilaç kullanan hastaların tedavisi, ilaç dozunun sahur veya iftara kaydırılması ile düzenlenebilir. Aspirin dışındaki kan sulandırıcı ilaçların kullanımında dikkatli olunması gerekir.
Günde 2 doz alınan ilaçların iftar ve sahurda alınması önerilir. İftar ile sahur arasında yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır.
2 litre civarı su içilmelidir. Hastalara oruç tutarken sıcak ortamlardan uzak durmaları, sıcakta ağır iş yapmaktan kaçınmaları öğütlenmelidir. Ağır ve çok yemek yememeleri önerilir.