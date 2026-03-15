Kalp hastaları için orucun bilinmeyen 3 onarıcı etkisi: Prof. Dr. İbrahim Baran açıkladı!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, orucun kalp sağlığı üzerindeki kritik etkilerini açıkladı. Yapılan araştırmalar orucun iyi kolesterolü yükseltip kötü kolesterolü düşürdüğünü, diyabet ve damar sertliğine karşı kalkan oluşturduğunu kanıtlıyor. Peki kalp hastaları oruç tutarken ilaç düzenini nasıl ayarlamalı? İşte uzmanından hayati uyarılar ve Ramazan rehberi.

Kalp hastaları için orucun bilinmeyen 3 onarıcı etkisi: Prof. Dr. İbrahim Baran açıkladı!
  • Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, oruç tutmanın iyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü düşürdüğünü ve diyabet ile damar sertliği gelişimini önlediğini belirtti.
  • Doktor kontrolünde oruç tutan kalp hastalarında Ramazan ayı süresince hastalığın kötüleşmediği ve tansiyon hastalarında ilaçlarına devam etmek koşuluyla kan basıncında rahatlama sağlandığı ifade edildi.
  • Günde tek doz ilaç kullanan kalp hastalarının tedavisinin sahur veya iftara kaydırılması ile düzenlenebileceği açıklandı.
  • Günde 2 doz alınan ilaçların iftar ve sahurda alınması ve iftar ile sahur arasında 2 litre civarı su içilmesi önerildi.
  • Kalp hastalarına oruç tutarken sıcak ortamlardan uzak durmaları, ağır iş yapmaktan kaçınmaları ve ağır yemek yememeleri tavsiye edildi.

Araştırmalar orucun sağlığa olan faydalarını kanıtlıyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, oruç ve kalp sağlığına ilişkin önemli bilgiler veriyor.

Oruç iyi kolesterolü artırıp kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Buna göre oruç, iyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü düşürüyor. Ayrıca kalori alımındaki kısıtlama sayesinde diyabet ve damar sertliği gelişimini önlüyor.

Uzmanlara göre oruç kalori kısıtlaması sayesinde diyabet riskini azaltabiliyor.

Prof. Dr. Baran,"Doktor kontrolünde oruç tutan kalp hastalarında, oruç tutmayan kalp hastalarına göre Ramazan ayı süresince hastalığın farklı seyretmediği, kötüleşme olmadığı bilinmektedir. Hatta tansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak; kan basıncında rahatlama sağlar. Ancak kalp hastaları oruç tutma kararını hekime danışarak almalıdır"diyor.

Ramazan ayında oruç tutan kalp hastalarında hastalığın kötüleşmediği belirtiliyor.

İLAÇ KULLANANLAR

İlaç kullanan kalp hastalarına ise şunları öneriyor:

Günde tek doz ilaç kullanan hastaların tedavisi, ilaç dozunun sahur veya iftara kaydırılması ile düzenlenebilir. Aspirin dışındaki kan sulandırıcı ilaçların kullanımında dikkatli olunması gerekir.

Kalp hastalarının oruç tutmadan önce mutlaka doktora danışması öneriliyor.

Günde 2 doz alınan ilaçların iftar ve sahurda alınması önerilir. İftar ile sahur arasında yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır.

Uzmanlar iftar ile sahur arasında yeterli sıvı tüketiminin önemine dikkat çekiyor.

2 litre civarı su içilmelidir. Hastalara oruç tutarken sıcak ortamlardan uzak durmaları, sıcakta ağır iş yapmaktan kaçınmaları öğütlenmelidir. Ağır ve çok yemek yememeleri önerilir.

