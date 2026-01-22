Kadıköy’de korku yok! Talisca taraftarla 3 puan sözü verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa maçı öncesi konuştu. Başarılı teknik adam, "Cesur olmak istiyoruz. Saklanmamıza gerek yok. Zaman zaman rakibe göre adapte olmanız gerekebiliyor ama DNA'nız aynı olmalı. Biz kendi oyunumuzu sahaya taşımak istiyoruz" dedi. Tedesco, "Şu anda hiçbir takım stadımızda bize karşı oynamak istemez. Aston Villa'nın, Premier Lig'de aldığı sonuçları gördünüz. A.Villa, M.City ile aynı puanda ve 3. sırada. İyi bir takım ve iyi oyuncuları var. Bu tarz maçları oynamak bizim sabah uyanma sebebimiz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kaçmak için hiçbir sebep yok. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE KAZANACAĞIZ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, "Benim bu maç için var olan motivasyonum diğer oynadığımız her maçla aynı. Sahaya çıkıp evimizde kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.