Ekranda A.B.İ evde baba! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu aşkının 10 yıllık kronolojisi: Cunda’dan 2 prensese...

Kızlarını magazin basınından ve spot ışıklarından uzakta büyütmeyi tercih eden ünlü çift, bu kuralı bozmayarak Lalin'in yüzünü yine göstermedi.

Kobal, yüzlerini paylaşmasa da sosyal medya paylaşımlarında çocuklarıyla olan doğal ve sıcak anlarına yer vererek hayranlarının merakını bir nebze olsun gideriyor.

Peki, Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilen bu ikilinin masalı nasıl başladı? İşte Cunda'da nikahla taçlanan masalsı aşkın kronolojik yolculuğu...

2014-2015: İLK KIVILCIM VE "ARKADAŞIZ" DÖNEMİ İkilinin yolları ilk kez ortak arkadaş gruplarında kesişti. O dönem her ne kadar aralarında bir çekim olduğu iddia edilse de onlar uzun süre sessiz kalmayı ve bu özel duyguyu korumayı tercih etti. Kenan İmirzalıoğlu'nun karizmatik duruşu ile Sinem Kobal'ın zarafeti birbirini tamamlamaya o günlerde başlamıştı.