Ekranda A.B.İ evde baba! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu aşkının 10 yıllık kronolojisi: Cunda’dan 2 prensese...
Kenan İmirzalıoğlu bu akşam ATV'de A.B.İ. ile fırtınalar estirmeye hazırlanırken ev cephesinden kalpleri ısıtan bir paylaşım geldi. Sinem Kobal, kızı Lalin ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kızlarını magazin basınından uzakta büyütmeyi tercih eden ünlü çiftin "gizli" mutluluğu yeniden gündem olurken çiftin Cunda Adası'ndan başlayan ve iki çocukla taçlanan o masalsı aşk hikayesini sizler için derledik!
Türk televizyon tarihinin en karizmatik jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aranın ardından muhteşem bir dönüş yaptığı yeni dizisi "A.B.İ." ile izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam ATV ekranlarında ikinci bölümüyle yayınlanacak olan dizi için heyecan doruktayken, ev cephesinden gelen bir paylaşım hayranlarını mest etti.
Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal, kızı Lalin ile geçirdiği huzurlu anlardan bir kesit sundu.
GİZEMLİ PAYLAŞIM: LALİN OYUN BAŞINDA!
Sinem Kobal, sosyal medya hesabının story kısmından kızı Lalin ile vakit geçirdiği kısa bir video yayınladı. Paylaşımda Lalin'in yüzünü göstermekten kaçınsa da anne-kızın samimi halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Kızlarını magazin basınından ve spot ışıklarından uzakta büyütmeyi tercih eden ünlü çift, bu kuralı bozmayarak Lalin'in yüzünü yine göstermedi.
Kobal, yüzlerini paylaşmasa da sosyal medya paylaşımlarında çocuklarıyla olan doğal ve sıcak anlarına yer vererek hayranlarının merakını bir nebze olsun gideriyor.
Peki, Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilen bu ikilinin masalı nasıl başladı? İşte Cunda'da nikahla taçlanan masalsı aşkın kronolojik yolculuğu...
2014-2015: İLK KIVILCIM VE "ARKADAŞIZ" DÖNEMİ
İkilinin yolları ilk kez ortak arkadaş gruplarında kesişti. O dönem her ne kadar aralarında bir çekim olduğu iddia edilse de onlar uzun süre sessiz kalmayı ve bu özel duyguyu korumayı tercih etti. Kenan İmirzalıoğlu'nun karizmatik duruşu ile Sinem Kobal'ın zarafeti birbirini tamamlamaya o günlerde başlamıştı.
2016: CUNDA'DA MASALSI BİR DÜĞÜN
Tarihler 14 Mayıs 2016'yı gösterdiğinde, magazin dünyası yüzyılın düğününe tanıklık etti. Cunda Adası'nda gerçekleşen törenle hayatlarını birleştiren çift, "Evet" derken tüm Türkiye bu mutluluğu konuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşine olan bakışları, yılın en çok konuşulan magazin olayı olmuştu.
Düğün Davetiyesi:Ünlü çift, davetiye seçiminde sadeliği tercih etti. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, çiçek motifli davetiyeye "14 Mayıs Cumartesi gününü bize ayırmayı unutmayın" yazdı.
Özel Kartlı Giriş: Sanat camiasından pek çok ünlü ismin akın ettiği düğüne yaklaşık 300 davetli katıldı. Davetliler, mekana üzerinde 'Sinem Kenan' etiketi olan ve çiçek şeklinde hazırlanmış numaralı kartlarla giriş yaptı.
Beyaz Zarafet:Düğün dekorunda ağırlıklı olarak beyaz renk tercih edilirken, her bir detay görenleri kendine hayran bıraktı.
2020 & 2022: AİLE BÜYÜYOR: LALİN VE LEYLA GELDİ
Mutlu evliliklerini her zaman huzur içinde sürdüren çift, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşadı. 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla aileye katıldı. Baba olduktan sonra hayatının merkezine çocuklarını koyan İmirzalıoğlu, her fırsatta ailesine olan bağlılığını dile getiriyor.
BİR DE SİNEM'DEN DİNLEYELİM!
2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'yla evlenen, 2020'de Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği çocuklarını kucağına alan Sinem Kobal, konuk olduğu bir YouTube kanalında eşiyle nasıl tanıştığını anlatmıştı.
"GÖRÜR GÖRMEZ ÇARPILDIM"
"Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştığınız anı hatırlıyor musun?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Hatırlamaz mıyım? Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki"
KENAN İMİRZALIOĞLU: "4. GÖRÜŞTE TAMAM DEDİM"
Kobal'ın açıklamasına Kenan İmirzalıoğlu'ndan da yanıt gecikmemişti. Eşinin sözlerinin hatırlatılması üzerine ünlü oyuncu, "Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum. İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu" itirafında bulunmuştu.
Kenan İmirzalıoğlu aşkını da ilan ederek şunları söylemişti:
"Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu. Sinem latife yapmış olayın başlaması benimle oluyor.
NAZAR KORKUSU!
Üzerinden çok zaman geçtiği ve 2 çocuk sahibi olduğumuz için çok rahat konuşabiliyorum, gözden ve nazardan korkuyorum yoksa bunları böyle konuşup daha sonra evde tansiyon yükseliyor"
SOSYAL MEDYADA MUTLU AİLE POZLARI!
İşte Sinem Kobal'ın ailesi ile yaptığı paylaşımlardan bazıları...
