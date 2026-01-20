PODCAST CANLI YAYIN

Hududu aşan kahpelik! Kandil'in ipini saldığı YPG'li teröristler Türk bayrağına el uzattı

Kandil'in çağrısı, PYD'nin teşviğiyle Nusaybin hududuna toplanan YPG'li teröristler sınır kapısına saldırdı. Mehmetçik'in havaya uyarı ateşi açmasıyla kaçışan teröristler daha sonra çok tehlikeli bir provokasyona soyundu. Bir grup YPG'li kansız, şanlı Türk bayrağına kahpece el uzattı. Aynı dakikalarda DEM Partililer sınırın Nusaybin tarafında polisle çatıştı.

Hududu aşan kahpelik! Kandil'in ipini saldığı YPG'li teröristler Türk bayrağına el uzattı
Suriye ordusunun harekatları sonrası SDG fiili olarak çöktü.

PYD'li Foza Yusuf eline silah alıp "Kararımız direniş" diyerek bölgedeki tüm sivil halkı silah altına alacaklarını duyurdu. YPG elebaşı Abdi Şam'dan dönerken Suriye ordusu Haseke'ye yürüdü. Orduya bölgedeki aşiretler destek verince YPG iyice çıkmaza girdi.
SURİYE ORDUSUNDAN KAÇAN YPG'LİLER HUDUT KAPISINA YIĞILDI

PYD'li Yusuf, Suriye ordusundan kaçan YPG'li teröristler için Nusaybin sınırının açılmasını talep etti. YPG'liler gece saatlerinden itibaren sınır hattına yığıldı.

PYD'nin "kaos" çağrısına DEM Parti, KCK çatısı altındaki PJAK, PKK ve HPG de eklendi. DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'nı YPG/SDG'nin kuluçka merkezi Kamışlı sınırında yaptı.

DEM'liler sınırın Türkiye tarafını karıştırırken YPG'liler sınırın Suriye hattını karıştırdı.

MEHMETÇİK HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Bir grup YPG'li terörist hudut kapısına dayandı. Mehmetçik'in havaya açtığı uyarı ateşi sonrası kaçışan teröristler daha sonra çok tehlikeli bir provokasyona soyundu.

YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar



TÜRK BAYRAĞINA KAHPE SALDIRI

Kandil'in çağrısı, PYD'nin teşviğiyle sınır hattında toplanan YPG'li teröristler şanlı Türk bayrağına el uzattı. PKK kanalları skandal görüntüleri "bayram" havasında servis etti.

DEM'LİLER SINIRDA POLİSE SALDIRDI

Aynı dakikalarda DEM Partililer sınırın Nusaybin tarafında polisle çatıştı.



