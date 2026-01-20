Hududu aşan kahpelik! Kandil'in ipini saldığı YPG'li teröristler Türk bayrağına el uzattı

PYD'nin "kaos" çağrısına DEM Parti , KCK çatısı altındaki PJAK, PKK ve HPG de eklendi. DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'nı YPG/SDG'nin kuluçka merkezi Kamışlı sınırında yaptı. DEM'liler sınırın Türkiye tarafını karıştırırken YPG'liler sınırın Suriye hattını karıştırdı.





MEHMETÇİK HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI



Bir grup YPG'li terörist hudut kapısına dayandı. Mehmetçik'in havaya açtığı uyarı ateşi sonrası kaçışan teröristler daha sonra çok tehlikeli bir provokasyona soyundu.



YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar





TÜRK BAYRAĞINA KAHPE SALDIRI



Kandil'in çağrısı, PYD'nin teşviğiyle sınır hattında toplanan YPG'li teröristler şanlı Türk bayrağına el uzattı. PKK kanalları skandal görüntüleri "bayram" havasında servis etti.