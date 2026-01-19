Maçın ardından Fatih Tekke: Kazanmak Allah’ın lütfu

Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında 2-1 kazandı ve 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke konuştu. Yeni transferleri Chibuike Nwaiwu hakkında konuşan Tekke, "Geri dönmek güzel, son dakika Allah'ın lütfu. İlk yarı iyi oynadık ancak ikinci yarı için bunu söyleyemem. Kocaelispor iyi takım, zor bir maç oynadık ve kazandık. Yeni aldığımız stoper çok iyi oynadı. Yavaş yavaş daha iyi olacağımız temenni ediyorum" dedi.

KOCAELİ'DE ÇİRKİN SALDIRI

Maçın sona ermesinin ardından Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndan çıkış gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelili taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulundu. Olayda Başkan Doğan'ın koruma ekibi saldırıyı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Sonrasında Doğan'ın aracı yol ortasında güvenlik çemberine alındı.