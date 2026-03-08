Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak doğu kesimlerde sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin altına düşebileceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın yer yer kuvvetli, saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Bitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR

Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.