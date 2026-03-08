CANLI YAYIN
Meteoroloji'den kar ve sağanak alarmı: 5 ilde sarı koda dikkat! Marmara'da fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için kritik hava durumu raporunu yayımladı. Doğu Anadolu'da 5 il için sarı kodlu kar ve çığ uyarısı yapılırken, toplamda 12 ilde yağışların etkili olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise saatte 50 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar ulaşımda aksamalara neden olabilir. İşte il il hava durumu tahminleri...

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklendiğini açıkladı.
  • Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağış etkili olacak.
  • Bitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak illeri için sarı kodlu uyarı verildi.
  • Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında rüzgarın yer yer kuvvetli, saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta sonu parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde yağış beklenirken bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Kuzey ve doğu bölgelerde yağış beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

KUZEY VE DOĞU BÖLGELERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yağışların yağmur şeklinde görülmesi öngörülürken, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

Sabah saatlerinde Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji, özellikle sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulundu. Görüş mesafesinin düşebileceği bu saatlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NORMALLER CİVARINDA

Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak doğu kesimlerde sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin altına düşebileceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın yer yer kuvvetli, saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji, Bitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımladı.

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin son tahminlerine göreBitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor.

Bu bölgelerde yer yer kuvvetini artırabilecek yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bildirildi.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR

Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don riski bulunuyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ RİSKİ UYARISI

Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceğini açıkladı. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi ve kar erimesi riski var.

8 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 10°C

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 16°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi genelinde günün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde sıcaklıkların diğer bölgelere göre daha yüksek seyretmesi bekleniyor.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 22°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Mersin: Parçalı ve az bulutlu, 16°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu'da da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 8°C
Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 8°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 9°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz'de hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Kastamonu: Parçalı bulutlu, 7°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 9°C

