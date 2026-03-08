Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta sonu parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde yağış beklenirken bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
KUZEY VE DOĞU BÖLGELERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağış bekleniyor.
Kıyı kesimlerde yağışların yağmur şeklinde görülmesi öngörülürken, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.
SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji, özellikle sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulundu. Görüş mesafesinin düşebileceği bu saatlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
HAVA SICAKLIKLARI NORMALLER CİVARINDA
Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak doğu kesimlerde sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin altına düşebileceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın yer yer kuvvetli, saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Yetkililer kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.
5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin son tahminlerine göreBitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor.
Bu bölgelerde yer yer kuvvetini artırabilecek yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bildirildi.
PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR
Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
BUZLANMA, DON VE ÇIĞ RİSKİ UYARISI
Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceğini açıkladı. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunduğu belirtildi.
Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
8 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA BÖLGESİ
Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi'nde de parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 18°C
Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz Bölgesi genelinde günün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde sıcaklıkların diğer bölgelere göre daha yüksek seyretmesi bekleniyor.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, 17°C
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 22°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
Mersin: Parçalı ve az bulutlu, 16°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu'da da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 8°C
Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 8°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz'de hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
Kastamonu: Parçalı bulutlu, 7°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 9°C