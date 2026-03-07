CANLI YAYIN
Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilimin ardından Doğu Akdeniz’de güvenlik hareketliliği arttı. Yunanistan’ın F-16V uçaklarını Kıbrıs Rum kesimine konuşlandırmasının ardından Türkiye’den de dikkat çeken bir adım geldi. KKTC Sivil Havacılık Dairesi yetkilileri, Türkiye’nin güvenlik amacıyla yarın sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs’a 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilim, Doğu Akdeniz'de de güvenlik hareketliliğini beraberinde getirdi. Bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye'den dikkat çeken bir adım geldi.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü, bölgesel gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı son İran saldırılarının ardından Yunanistan'a ait F-16V savaş uçakları Kıbrıs Rum kesimindeki Baf Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları da dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

TARİH VE SAAT NETLEŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin yarın sabah saatlerinde KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, sevkiyata ilişkin"sivil uçuşları etkilemeyeceğini" ifade etti.

