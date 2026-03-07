Milli Savunma Bakanlığı, daha önce bölgesel gelişmeler sonrası KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

Bu adım, Yunanistan'ın geçtiğimiz hafta Kıbrıs Rum kesimindeki Baf Havalimanı'na F-16V savaş uçakları indirmesinin ardından geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilim, Doğu Akdeniz'de de güvenlik hareketliliğini beraberinde getirdi. Bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye'den dikkat çeken bir adım geldi.