"İRAN'IN YENİ LİDERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

"KÜRTLERİN İRAN'A GİRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Trump, Rusya’nın İran’a istihbarat sağladığı iddialarının yeniden hatırlatılması üzerine,

"Bakın, istedikleri tüm bilgileri verebilirler ama bu bilgileri gönderdikleri kişilerin üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geliriz. Yeryüzündeki en büyük orduya sahibiz. Ben bunu ilk dönemimde inşa ettim ve ne yazık ki şimdi onu kullanmak zorunda kalıyorum. Ancak Venezuela'da ne yaptığımıza baktığınızda, B2 bombardıman uçaklarıyla ne yaptığımıza baktığınızda, bu çok büyük bir andı. Çünkü İran iki veya üç hafta içinde nükleer bir silaha sahip olacaktı ve bu onu durdurdu" şeklinde konuştu.

"HEM SİLAHLARINI, HEM ONLARI ÜRETME KAPASİTELERİNİ VURDUK"

Trump, "İran'ın füzeleri ve dronları tükeniyor mu, yoksa bu karşı saldırıların devam etmesini bekliyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi. İran’ın savunma kapasitesini önemli ölçüde zayıflattıklarını söyleyen Trump, "Sadece bu da değil. Üretim kapasitelerini de çok sert bir şekilde vurduk. İlk iki günde fırlattıklarının yaklaşık yüzde 9'u seviyesindeler ve bunun sebebinin ellerinde o kadar kalmaması olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda roket fırlatıcılarının da yaklaşık yüzde 70'ini yok ettik. Fırlatıcılar büyük bir mesele. Bulunması çok zor. Çok pahalı" değerlendirmesine bulundu.

HEGSETH: "SAVUNMA YETENEKLERİ AZALIYOR"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, ABD’nin giderek daha avantajlı konuma geldiğini iddia ederek, "Her geçen gün giderek daha fazla koza sahip oluyoruz çünkü daha fazla kabiliyetimiz var. Onları daha da sert vuruyoruz ve kendilerini savunma yetenekleri azalıyor. Bu yüzden, başkanın ortaya çıkacak sonuçlar için ihtiyaç duyduğu tüm kozu sağlayarak her gün taarruzu sürdürüyoruz" dedi.

"İRAN’IN ÖZÜR DİLEMESİ TESLİMİYET GÖSTERGESİ"

Hegseth’in ardından yeniden söz alan Trump, İran’ın büyük darbe aldığını belirterek, "Bir noktada belki 'teslim oluyoruz' diyecek kimse bile kalmayacağını düşünüyorum. Gerçekten çok kötü durumdalar. Ve ayrıca baktığınızda, Orta Doğu devletlerinden onları hedef aldıkları için özür dilediler. Bunu yaptıklarını görmek beni çok şaşırttı. Ama bunu bizim için ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak bir kenara yazın. Sanırım artık onları hedef almayacaklar. Özür diliyorlar ve ne olacağını göreceğiz. Ama bu büyük bir kayıp. Bu düpedüz bir teslimiyet. Özür dileyip artık onları vurmayacaklarını söylediklerinde ben buna teslimiyet dedim. Bu gerçekten o devletlere ve bize karşı bir teslimiyet" yorumunu yaptı.

Trump, Kürt grupların İran’a yönelik olası müdahalesi ile ilgili bir soru üzerine, "Kürtlerin İran’a girmesini beklemiyoruz, böyle bir arayışımız yok. Bildiğiniz gibi Kürtlerle çok dostane ilişkilerimiz var ama savaşı olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz" dedi.

Trump, "Bunu ihtimal dışı mı bıraktınız?" sorusu üzerine, "Bunu İstemiyoruz. Evet, bunu ihtimal dışı bıraktım. Kürtlerin oraya girmesini istemiyorum. Kürtlerin zarar görmesini, öldürülmesini görmek istemiyorum. İyi bir ilişkimiz oldu. Girmeye istekliler ama onlara girmelerini istemediğimi söyledim. Kürtleri işin içine katmadan da savaş yeterince karmaşık" dedi. Trump, savaştan sonra İran haritasının aynı mı kalacağı sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınarak, "Muhtemelen hayır" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA SAVAŞTAN SONRA DAHA GÜVENLİ OLACAK"

Trump, savaşın ne zaman biteceği konusunda ise, "Buna gelince, savaş bittikten sonra çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağımızı biliyorsunuz. Yani, anlayacağınız, bu kısa bir girişim. Ancak sona erdiğinde, çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağız ve bir sürü hasta ve aklını yitirmiş insandan kurtulmuş olacağız. Yani İran’ın lider kadrosundan. Birinci liderlik kademesinden kurtulduk, sonra ikinci seviye liderlikten kurtulduk. Şimdi üçüncü veya dördüncü liderlik seviyesindeler ve şu an kimsenin kim olduklarını bile bilmediği liderleri var" dedi.