"İRAN'IN YENİ LİDERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi.
Savaşın 10. gününde Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesiyle boşalan mevkiye oğlu Mücteba Hamaney getiridi.
MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?
Mücteba Hamaney 8 Eylül 1969'da İran'ın Meşhed kentinde doğmuştur. İran'ın uzun yıllar dini liderliğini yapan Ali Hamaney'in ikinci oğludur. Gençlik yıllarında İran-Irak Savaşı sırasında gönüllü olarak cepheye katıldığı ve bu dönemde Devrim Muhafızları ile yakın ilişkiler kurduğu bilinir. Daha sonra Kum'daki dini medreselerde eğitim alarak Şii ilahiyatı üzerine çalışmış ve dini öğretmenlik yapmıştır. İran siyasetinde uzun süre perde arkasında etkili bir isim olarak görülmüş; özellikle güvenlik bürokrasisi, Devrim Muhafızları ve paramiliter Basij teşkilatı içindeki bağlantıları sayesinde ülkenin güç merkezleriyle güçlü ilişkiler kurdu.
Hamaney, İran'daki muhafazakâr ve sertlik yanlısı kanada yakın bir figür olarak tanımlanır. Analistlere göre siyasi çizgisi, rejimin ideolojik sertliğini koruma ve güvenlik kurumlarının etkisini artırma yönünde şekillenmiştir. 2000'li yıllarda İran iç siyasetinde özellikle seçim süreçleri ve güvenlik politikaları üzerinde etkili olduğu iddia edilmiş, ayrıca dönemin cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı destekleyen çevrelerle bağlantıları dikkat çekmiştir. Babası Ali Hamaney'in ölümünün ardından İran'daki Uzmanlar Meclisi tarafından ülkenin yeni dini lideri olarak seçilmiştir.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktardı...
Yemen’deki Husiler, Mücteba Hamaney’in İran’ın yeni dini lideri seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını duyurarak, "Bu gelişme, İslam Devrimi için yeni bir zafer ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ve halkının düşmanlarına vurulmuş büyük bir darbedir" açıklamasında bulundu.
İran’daki Uzmanlar Meclisi’nin ABD-İsrail saldırılarında öldürülen Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i ülkenin yeni dini lideri seçmesine bir tepki de Yemen’deki Husilerden geldi. Husiler, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla yaptıkları açıklamada gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti'ni, liderliğini ve halkını, Mücteba Hamaney’in bu önemli ve kritik dönemde İslam Devrimi'nin lideri olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Bu gelişme, İslam Devrimi için yeni bir zafer ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ve halkının düşmanlarına vurulmuş büyük bir darbedir" denildi.
İsrail ordusu, İran'ın merkezindeki altyapıya yönelik ek bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. İran medyası ise ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde patlamaların meydana geldiğini belirtti.
Resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinde acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdi. ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğe yönelik güvenlik uyarısına yer verildi.
Açıklamada, Bakanlığın, Riyad Büyükelçiliği'nde acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Mart'ta Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personelinden acil görevi olanlar dışındakilere ayrılma talimatı vermişti.
Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulduğu ve füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke topraklarını hedef alan füze saldırılarının önlendiği belirtildi. Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.
Vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden evlerinde kalmaları ve açık alanlardan uzak durmaları istendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İsrail’de bir kez daha füze paniği yaşandı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey, orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi.
Füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellenmesinin ardından, yapılan güvenlik uyarılarının yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.
Ayrıca, Lübnan’daki Hizbullah güçleri tarafından İsrail’in sınır bölgelerine fırlatılan füzeler nedeniyle geçici olarak sirenlerin devreye girdiği ancak tehdidin önlendiği bildirildi.
İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu.
İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur." ifadesini kullandı.
Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmalarının "dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle" bugün gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.
MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?
56 yaşındaki Mücteba Hamaney, on yıllardır teokratik sistemin merkezinde yer alıyor. 8 Eylül 1969 Meşhed doğumlu olan Hamaney, 1987-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı'nda bizzat görev aldı.
Bu dönemdeki silah arkadaşlarının günümüzde istihbarat ve güvenlik kurumlarının en üst basamaklarında olması, onun Devrim Muhafızları ile olan kopmaz bağlarının temelini oluşturuyor. Liseden sonra babası ve Mahmud Haşimi Şahrudi gibi isimlerden ilahiyat eğitimi alan Hamaney, 1999 yılından bu yana Kum kentinde dini eğitimine devam ediyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Pezeşkiyan, Aliyev'in Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziyelerini iletmesi ve İran'a insani yardım sağlama yönündeki niyeti nedeniyle teşekkür etti.
Pezeşkiyan ayrıca, İran'ın Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısıyla bağlantılı olmadığını belirterek, söz konusu hadisenin araştırılacağını bildirdi. Aliyev de İran'da yaşanan son olaylarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.
Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısına değinen Aliyev, olayın araştırılması gerektiğini vurguladı. Aliyev ve Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İran'ın ortak ekonomik projelerine ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, 1 ABD askeri daha hayatını kaybetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırılar sırasında yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, "Asker, 1 Mart'ta Suudi Arabistan Krallığı'nda ABD birliklerine düzenlenen saldırıda ağır yaralanmıştı" ifadelerini kullandı. İran’a yönelik saldırılarda ölen ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan’a İran tarafından 4 Kasım 2025’te 3 yıl sonra serbest bırakılan ve şu anda Fransa Büyükelçiliği'nde bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris'in güvenliğinin ve Fransa'ya dönüşünün mutlak bir öncelik olduğunu belirtti.
Pezeşkiyan ile görüşmesinde İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak Arap ülkelerine saldırılar düzenlemesine değinen Macron, "İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğini vurguladım" dedi.
Macron,"İran ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasını sona erdirerek deniz seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almalıdır. Son olarak, İran'ın nükleer ve balistik programlarının geliştirilmesi ve bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetlerinin tamamı karşısında, mevcut krizin kaynağı olan bu durumlara ilişkin derin endişelerimizi yineledim. Bu hayati zorlukların üstesinden gelmek, gerilimin tırmanmasını durdurmak ve barışı korumak için diplomatik bir çözüm her zamankinden daha fazla gereklidir. İletişimde kalmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin onayı alınmadan İran’da seçilecek yeni liderin “uzun süre görevde kalamayacağını” savundu.
Donald Trump, ABC News’e verdiği mülakatta İran'a devam eden saldırılar hakkında soruları cevapladı. ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in yerine seçilecek kişinin ABD’den onay alması gerektiğini savunan Trump, “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz.” diye konuştu.
Trump,"İnsanların beş yıl sonra tekrar aynı şeyi yapmak zorunda kalmasını veya daha kötüsü (İran'ın) nükleer silah sahibi olmalarına izin verilmesini istemiyorum." şeklinde devam etti.
İran'ın “tüm Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planladığını” iddia eden Trump, ABD’nin bunu engellediğini öne sürdü ve “Onlar kağıttan kaplan. Size söyleyeyim, bir hafta önce kağıttan kaplan değillerdi ve tüm Orta Doğu'ya saldıracaklardı."ifadelerini kullandı.
Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için özel kuvvetler göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da "Her şey masada”şeklinde karşılık verdi.
Savaşın ne kadar süreceği sorusuna ise Trump, “Bilmiyorum. Hiçbir zaman tahminde bulunmam. Sadece şunu söyleyebilirim ki, hem öldürücülük hem de zaman açısından programın önündeyiz."dedi.
Trump, savaş nedeniyle yükselen benzin fiyatlarını da "küçük bir aksaklık" olarak nitelendirerek, "Bence sorun yok. Bu sapmayı yapmak zorunda kaldık.” dedi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran ile yaşanan savaşla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun sürecek" dedi.
Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec kentinde askeri mühimmatın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın, Sivil Savunma Sözcüsüne dayandırdığı haberde, Harec kentindeki bir bakım ve temizlik şirketine ait konuta askeri mühimmat düştüğü belirtildi.
Olayda Hindistan ve Bangladeş uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bangladeş vatandaşı 12 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, bölgede ayrıca maddi hasarın oluştuğu kaydedildi.
Haberde, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı girişimlerinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu ifade edildi.
Mühimmatın menşei ve türüne dair ise bir bilgi paylaşılmadı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, “İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini” açıkladı.
Genel olarak “tarımsal faaliyetler” için çalışmalar yürüten radyasyon tesisinde, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğinin tespit edilmediği ifade edildi.
Tesise yönelik saldırılara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bilgi verildiği belirtildi.
TESİSİN STRATEJİK ÖNEMİ
İsfahan'daki nükleer merkez, İran'ın atom programının kalbi olarak kabul ediliyor; burada %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin önemli bir kısmı depolanıyor. Uzmanlar, yeraltı depolama tesislerinin giriş grupları ve havalandırma şaftlarında meydana gelen fiziksel hasarın, tesisin daha fazla işletilmesini önemli ölçüde zorlaştırdığını belirtiyor. Aynı zamanda, IAEA uluslararası gözlemcilerinin reaktörlerin ve depolama tesislerinin durumunu bağımsız olarak doğrulamak için uzun süredir olay yerine doğrudan erişim sağlayamaması nedeniyle durum gerginliğini koruyor.
BAE Federal Ulusal Konseyi Savunma İşleri Komitesi Başkanı Ali en-Nuaymi, ABD menşeli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Nuaymi, "Bu haber yalandır. Biz bir şey yaptığımızda, bunu ilan edecek cesarete sahibiz." ifadelerini kullandı.
İsrail’in yerel televizyon kanalı"Kanal 15", ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, BAE'nin İran'daki bir su arıtma tesisine saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.
ABD ve İsrail, İran’ın petrol tesislerini vurması sonrası altyapıda ciddi hasar oluştu.
Başkent Tahran'da ve Elburz'da dört petrol deposu ve bir petrol ürünleri taşıma merkezine düzenlenen saldırının ardından Tahran’daki Shahran Bulvarı’ndan geçen yağmur suyu kanallarına Shahran Petrol Deposu’ndan petrol sızdı. Yağmur suyu kanallarında peş peşe patlamalar yaşandı. Patlamalar, anbean kayıt altına alınırken bölgede bulunan siviller panikle kaçtı.
Devrim Muhafızları, İsrail'in Tel Aviv ve Beerşeba şehirlerinde bulunan askeri hedeflerin İran füzeleri tarafından vurulduğunu belirtti. Tasnim Haber Ajansı'nın yayınladığı açıklamada, Ürdün'ün Azrak kasabasındaki Muwaffaq al-Salti Hava Üssü'nün birkaç kez isabet aldığı ifade edildi.
'SALDIRILAR ŞİDDETLENECEK'
Açıklamada, söz konusu üssün "ABD savaş uçaklarının en aktif kullandığı taarruz üssü" olduğuna dikkat çekilerek, "İran silahlı kuvvetlerinin düşmana yönelik saldırılarının hacmi ve derinliği önümüzdeki saatlerde ve günlerde artacaktır" ifadelerine yer verildi.
İRAN, İSRAİL'E SALDIRI BAŞLATTI
Tel Aviv'de İran'ın yeni bir füze saldırısı başlatması nedeniyle sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrailli sivillerin sığınaklara indiği kaydedildi.
Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıkladı.
İran Temsilciler Meclisi, yeni dini liderin seçildiğini ancak güvenlik gerekçesiyle ismin şimdilik açıklanmayacağını kaydetti.
Tahran'a yoğun bombardımanın ardından şehrin siyah bulutlarla kaplandığı bildirildi. Kentte yoğun yağış başlarken, yağmur suyunun siyah renge büründüğü görüldü.
İran yönetimi, Tahran'da petrol depolarına yönelik saldırıların ardından ülkede yakıt dağıtımının 'geçici olarak' durdurulduğunu açıkladı.
İsrail ordusu, İran Uzmanlar Meclisi üyelerine yeni dini lideri seçmek için toplanmaları halinde suikast tehdit düzenleme tehdidinde bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkelerine misilleme yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Kardeş olduğumuz ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız gerektiği tekrar tekrar söylendi. Ancak saldırılara karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Bu, komşu bir ülkeyle anlaşmazlığımız olduğu veya halkını rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Körfez ülkelerine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarının "Komşularıyla aralarını bozmaya çalışan düşman tarafından yanlış yorumlandığını" ifade etti. İran medyasının haberine göre, Körfez ülkelerine misilleme yapmak zorunda kaldıklarını belirten Pezeşkiyan, "Kardeş olduğumuz ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız gerektiği tekrar tekrar söylendi. Ancak saldırılara karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Ama bu, komşu bir ülkeyle anlaşmazlığımız olduğu veya halkını rahatsız etmek istediğimiz anlamına gelmiyor" yorumunu yaptı.
KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR
Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "İran'dan kaynaklanan saldırılar nedeniyle hedef alınan komşu ülkelerden kendi adıma özür diliyorum. Yaşanan süreçte silahlı kuvvetlerimiz, komutanlarının yokluğunda inisiyatif alarak gerekli gördükleri adımları attı. Dün Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karar doğrultusunda silahlı kuvvetlere komşu ülkelere saldırı ya da füze atışı yapılmaması gerektiği bildirildi" ifadelerini kullanmıştı.
Kuveyt ordusu, İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt tanklarını hedef aldığını duyurdu. Saldırı sonucu iki üst düzey askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Kurmay Yarbay Abdullah İmad Eş-Şerrah ve Binbaşı Abdulaziz El-Mucmed'incan verdiği belirtildi. Hayati öneme sahip altyapı tesislerinin doğrudan hedef alındığı saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
İran Uzmanlar Meclisi: Hamaney’in halefi konusunda konsensus sağlandı, süreçle ilgili bazı engellerin aşılması gerekiyor.
Dün akşamüstü saatlerinde İran'ın yeni dini liderinin 24 saat içinde seçileceği açıklanmıştı.
ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran’da petrol depolarına saldırıları nedeniyle meydana gelen patlamaların ardından petrol depolarında yoğun alevlerin yükseldiği görüldü.
Sosyal medyada, Tahran'da petrol depolarının yandığı görüntüler paylaşıldı. Petrol depolarından yükselen alevler şehrin uzak bölgelerinden görüldü.
Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirterek, "Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" açıklamasında bulundu.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu iddiayı yalanladı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi.
Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 33 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında, Tahran'da 1 ambulansın vurulduğu ve Kum kentinde sivillere ait 2 binanın hedef alındığı bildirildi.
İran medyasına göre, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu tarafından yapılan açıklamada, başkentte 1 ambulansın füzeyle vurulduğu belirtildi.
Sosyal medya görüntülerinde yandığı görülen ambulanstaki sağlık görevlilerinin hafif yaralandığı ifade edildi.
KUM’DA 2 BİNA HEDEF ALINDI
Öte yandan, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Haydari, kentin Şehitler Caddesi civarında sivillere ait 2 konutun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıkladı.
Saldırılardaki yaralılar veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. İsrail ordusu, 4 Mart'ta, Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlemişti.
Trump, Rusya’nın İran’a istihbarat sağladığı iddialarının yeniden hatırlatılması üzerine,
"Bakın, istedikleri tüm bilgileri verebilirler ama bu bilgileri gönderdikleri kişilerin üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geliriz. Yeryüzündeki en büyük orduya sahibiz. Ben bunu ilk dönemimde inşa ettim ve ne yazık ki şimdi onu kullanmak zorunda kalıyorum. Ancak Venezuela'da ne yaptığımıza baktığınızda, B2 bombardıman uçaklarıyla ne yaptığımıza baktığınızda, bu çok büyük bir andı. Çünkü İran iki veya üç hafta içinde nükleer bir silaha sahip olacaktı ve bu onu durdurdu" şeklinde konuştu.
"HEM SİLAHLARINI, HEM ONLARI ÜRETME KAPASİTELERİNİ VURDUK"
Trump, "İran'ın füzeleri ve dronları tükeniyor mu, yoksa bu karşı saldırıların devam etmesini bekliyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi. İran’ın savunma kapasitesini önemli ölçüde zayıflattıklarını söyleyen Trump, "Sadece bu da değil. Üretim kapasitelerini de çok sert bir şekilde vurduk. İlk iki günde fırlattıklarının yaklaşık yüzde 9'u seviyesindeler ve bunun sebebinin ellerinde o kadar kalmaması olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda roket fırlatıcılarının da yaklaşık yüzde 70'ini yok ettik. Fırlatıcılar büyük bir mesele. Bulunması çok zor. Çok pahalı" değerlendirmesine bulundu.
HEGSETH: "SAVUNMA YETENEKLERİ AZALIYOR"
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, ABD’nin giderek daha avantajlı konuma geldiğini iddia ederek, "Her geçen gün giderek daha fazla koza sahip oluyoruz çünkü daha fazla kabiliyetimiz var. Onları daha da sert vuruyoruz ve kendilerini savunma yetenekleri azalıyor. Bu yüzden, başkanın ortaya çıkacak sonuçlar için ihtiyaç duyduğu tüm kozu sağlayarak her gün taarruzu sürdürüyoruz" dedi.
"İRAN’IN ÖZÜR DİLEMESİ TESLİMİYET GÖSTERGESİ"
Hegseth’in ardından yeniden söz alan Trump, İran’ın büyük darbe aldığını belirterek, "Bir noktada belki 'teslim oluyoruz' diyecek kimse bile kalmayacağını düşünüyorum. Gerçekten çok kötü durumdalar. Ve ayrıca baktığınızda, Orta Doğu devletlerinden onları hedef aldıkları için özür dilediler. Bunu yaptıklarını görmek beni çok şaşırttı. Ama bunu bizim için ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak bir kenara yazın. Sanırım artık onları hedef almayacaklar. Özür diliyorlar ve ne olacağını göreceğiz. Ama bu büyük bir kayıp. Bu düpedüz bir teslimiyet. Özür dileyip artık onları vurmayacaklarını söylediklerinde ben buna teslimiyet dedim. Bu gerçekten o devletlere ve bize karşı bir teslimiyet" yorumunu yaptı.
TRUMP: "KÜRTLERİN İRAN’A GİRMESİNİ İSTEMİYORUM"
Trump, Kürt grupların İran’a yönelik olası müdahalesi ile ilgili bir soru üzerine, "Kürtlerin İran’a girmesini beklemiyoruz, böyle bir arayışımız yok. Bildiğiniz gibi Kürtlerle çok dostane ilişkilerimiz var ama savaşı olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz" dedi.
Trump, "Bunu ihtimal dışı mı bıraktınız?" sorusu üzerine, "Bunu İstemiyoruz. Evet, bunu ihtimal dışı bıraktım. Kürtlerin oraya girmesini istemiyorum. Kürtlerin zarar görmesini, öldürülmesini görmek istemiyorum. İyi bir ilişkimiz oldu. Girmeye istekliler ama onlara girmelerini istemediğimi söyledim. Kürtleri işin içine katmadan da savaş yeterince karmaşık" dedi. Trump, savaştan sonra İran haritasının aynı mı kalacağı sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınarak, "Muhtemelen hayır" ifadelerini kullandı.
"DÜNYA SAVAŞTAN SONRA DAHA GÜVENLİ OLACAK"
Trump, savaşın ne zaman biteceği konusunda ise, "Buna gelince, savaş bittikten sonra çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağımızı biliyorsunuz. Yani, anlayacağınız, bu kısa bir girişim. Ancak sona erdiğinde, çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağız ve bir sürü hasta ve aklını yitirmiş insandan kurtulmuş olacağız. Yani İran’ın lider kadrosundan. Birinci liderlik kademesinden kurtulduk, sonra ikinci seviye liderlikten kurtulduk. Şimdi üçüncü veya dördüncü liderlik seviyesindeler ve şu an kimsenin kim olduklarını bile bilmediği liderleri var" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında ölen 6 askerin cenazelerini düzenlenen törenle karşıladıktan sonra, Florida’ya dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden askerler için çok üzgün olduklarını vurgulayan Trump, buna rağmen İran’a karşı verilen savaşı açık ara kazandıklarını söyledi. Herkesin cephede ölen ABD askerleri ile gurur duyduğunu ifade eden Trump, "Onların kötü imparatorluğunu yerle bir ettik. Savaş bir süre daha devam edecek" dedi.
Operasyonun daha ne kadar devam edeceği yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Bir haftada herkesin mümkün olduğunu düşündüğünden daha fazlasını başardık. Donanmalarını, 44 gemilerini yok ettik. Hava kuvvetlerini, her bir uçağı yok ettik. Füzelerinin çoğunu yok ettik. Görüyorsunuz, artık pek füze gelmiyor. Füzeleri ürettikleri üretim alanlarını da çok sert bir şekilde vurduk. Drone kapasiteleri epey düştü. Ve onları canlarını en çok yakan yerden vurduk; her türlü liderlik kademesi de dahil olmak üzere her şeylerini yok ettik" değerlendirmesinde bulundu. Operasyonun ne kadar süreceğini kesin olarak bilmediğini vurgulayan Trump, "Ne kadar sürerse sürsün, ama orduları neredeyse yok olmuş durumda" dedi. Trump, İran ordusuna yönelik daha yoğun saldırılar yapabileceklerini ifade etti.
"BU, 47 YILDIR YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEYDİ"
Enerji fiyatları hakkında endişelenip endişelenmediği yönündeki soruya "Hayır" yanıtını veren Trump, "Bu, 47 yıldır yapılması gereken bir şeydi. Bunu yapmak 47 yıl sürdü ve hiçbir başkanın bunu yapacak cesareti yoktu" dedi. ABD’nin savaşta daha fazla kayıp verebileceğini belirten Trump, "Üzülerek söylüyorum, ancak bu savaşın kötü bir parçası" yorumunu yaptı.
TRUMP OKUL SALDIRISI KONUSUNDA İRAN’I SUÇLADI
Trump, İran’daki bir okula düzenlenen ve çoğu öğrenci yaklaşık 175 sivilin ölümüne neden olan saldırı hakkında ise, "Gördüklerime dayanarak bunu İran’ın yaptığını düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi, mühimmatları hiç isabetli değil. Bu saldırı İran tarafından yapıldı" diye konuştu.
"RUSYA İRAN’A İSTİHBARAT SAĞLIYORSA BU PEK İYİ DEĞİL"
İran hakkındaki "koşulsuz teslimiyet" talebine açıklık getiren Trump, bunun yalnızca İran’ın resmi olarak ilan etmesiyle değil, İran’ın askeri olarak tamamen etkisiz hale getirilmesi ile de gerçekleşebileceğini yineledi. Trump, Rusya’nın İran’a istihbarat desteği sağladığı iddiaları ile ilgili, "Hayır, öyle bir bilgi almadım. Buna dair hiçbir emare yok. Eğer yapıyorlarsa da bu pek iyi değil. Çünkü İran'ın durumu oldukça kötü" yorumunu yaptı.
"BÜYÜK BİR KANSERDEN KURTULMUŞ OLACAĞIZ"
Trump’a Hürmüz Boğazı’ndaki durum da soruldu. Gemilerin buradan geçmemesinin kendi tercihleri olduğunu belirten Trump, "İran’ın donanmasını yok ettik. Donanmaları şu an denizin dibinde. Yani bu bir seçim" dedi. Petrol fiyatlarının kısa vadede yükselebileceğini kabul eden Trump, "Ancak çok hızlı bir şekilde düşecek. Biz ise yeryüzündeki çok çok büyük bir kanserden kurtulmuş olacağız. Bir kanseri söküp atmış olacağız. Biliyorsunuz, 7 Ekim'i unutmayın. Yıllar boyunca yaşanan tüm o şeyleri unutmayın. Hepsi, hepsi bu insanlar yüzünden oldu. Yani yaptığımız şey sadece ülkemiz için değil, sadece İsrail için değil, sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için harika bir şey" ifadelerini kullandı.
PETROL REZERVİ AÇIKLAMASI
Petrol konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirten Trump, "Ülkemiz muazzam bir miktara sahip ve dışarıda da çok fazla petrol var" dedi. Trump, "Stratejik Petrol Rezervi kullanmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Evet. Onları dolduran benim. Biden, seçimde biraz fazladan oy alabilmek için o rezervleri kullandı. Sonunda yarışan kişinin o olmayacağı ortaya çıktı. Kamala’ydı. Ve açıkçası hiç fazladan oy alamadı, çünkü biz kesin ve ezici bir üstünlükle kazandık. O rezervleri bu amaçla kullanmamalıydı. Ben doldurmuştum, o ise oy almak için kullandı ve şimdiye kadarki en düşük seviyesine indirdi" dedi.
"NÜKLEER TESİSLERİNDE TAM BİR YIKIM OLDU"
Trump, İran’daki petrol tesislerini kontrol altına almak için kara kuvvetlerini kullanmayı düşünüp düşünmediği sorusuna kesin yanıt vermekten kaçındı. İran’ın nükleer tesislerindeki zenginleştirilmiş uranyumu güvence altına almak için harekete geçebileceklerini belirten Trump, "Bunu öğreneceğiz. Bunun hakkında konuşmadık ama nükleer tesislerinde tam bir yıkım oldu. Ona ulaşamadılar. Ve bir noktada belki biz ulaşırız. Biliyorsunuz, bu harika bir şey olurdu ama şu an sadece onları kırıp geçiriyoruz. Ancak, zenginleştirilmiş uranyumun peşine düşmedik. Fakat biliyorsunuz, bu daha sonra yapabileceğimiz bir şey. Bunu şimdi yapmayız. Belki daha sonra yaparız" dedi.
"İRAN’DA BARIŞÇIL BİR LİDER İSTİYORUZ"
İran’da yeni lider seçimine müdahil olmak istediği hatırlatılan Trump, barışçıl bir yönetim istediğini vurgulayarak, "Biz her 5 yılda veya her 10 yılda bir geri dönüp bunu yapmak istemiyoruz. Bu yüzden, ülkesini bir savaşa sürüklemeyecek bir başkan seçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
WİTKOFF: "ANLAŞMAK İSTERLERSE TAVIR DEĞİŞTİRMELERİ GEREK"
İran’la yürütülen nükleer müzakerelerde ABD’yi temsil eden Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ise, diplomatik seçeneğin hala mümkün olduğunu, ancak kararın Trump’a bağlı olduğunu ifade etti. İran’ın anlaşma yapmaya yanaşmadığı iddiasını yineleyen Witkoff, " Müzakerelerde pek de uysal görünmüyorlardı. Daha önceki açıklamalarımı duydunuz. ‘Zenginleştirme konusunda devredilemez bir hakkımız var’ dediler. ‘11 bombaya yetecek kadar, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş nükleer yakıta sahip olmakla’ övündüler. Bana ve Jared Kushner’a, ‘Askeri olarak alamadığınız şeyi, size diplomatik yollarla vermeyeceğiz’ dediler. Yani, anlayacağınız, bence bir tavır değişikliğine gitmeleri gerekecek" diye konuştu.
Witkoff, "Olası bir anlaşmadan beklentiniz ne? Yani, şu anda en üst düzeyde müzakere kozuna sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Bence başkan buna sahip olduğumuzu kanıtladı" yanıtını verdi.
İNGİLTERE’YE ELEŞTİRİ
Witkoff’un ardından tekrar söz alan Trump, şu anda kendilerinin değil İran’ın anlaşma arayışında olduğunu söyledi. Trump, İngiltere hükümetini istedikleri savunma desteğini zamanında sağlamadıkları gerekçesiyle eleştirerek, "Onlara ihtiyacımız yok. Doğru zaman değil. İki hafta önce onların uçak gemilerine sahip olmak güzel olurdu" dedi. Trump, İran’ın ABD’nin bir deniz suyu arıtma tesisini vurduğu yönündeki eleştirilerileri hakkında ise, "Yani, bir tuzdan arındırma tesisi konusunda şikayet ettikleri dışında bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Biz ise bebeklerin kafalarını kesmemeleri gerektiği gerçeği konusunda şikayetçiyiz" dedi.
İran devlet televizyonunun haberine göre Erakçi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın komşu ülkelerdeki ABD üslerine yönelik saldırılarını değerlendirdi.
Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile sürekli temas halinde olduklarını aktararak, “Suudi mevkidaşımla sürekli iletişimdeyiz. Suudi yetkililer topraklarının, sularının veya hava sahalarının İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda bize güvence verdiler.” ifadelerini kullandı.
İran ile Suudi Arabistan’ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda 10 Mart 2023’te Çin’in başkenti Pekin’de varılan anlaşamaya işaret eden Erakçi, “İletişimimiz devam ediyor ve Suudi kardeşlerimizin de Pekin anlaşmasına uyacaklarını umuyoruz.” dedi.
Erakçi, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının sorumlusunun Washington ve Tel Aviv olduğunu belirterek,“ABD ve İsrail’in saldırganlığı tüm bölgeyi tehlikeye atmıştır. İran komşularını düşman olarak görmez. Komşularımızın dostuyuz. Bölgedeki ABD üslerinin varlığı güvensizlikten başka bir şey getirmedi. Bu savaş bölgeye dayatıldı ancak saldırgana ağır bir ders vereceğiz.”diye konuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını öne sürdü. Fars Haber Ajansı'na göre Naini, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Naini, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir." dedi.
Ülkesinin ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi veren Naini, "ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef aldı. İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.
"3 GÜN SÜRECEK ZANNETİLER"
Şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu dile getiren Naini, gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını belirtti. Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını savunan Naini, "Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından şehirde patlama sesleri duyuldu.
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’e ait 200 noktanın hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındığını söyledi.
Naini, katıldığı bir programda, İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Savaşın ilk gününden itibaren dengeyi değiştirdiklerini dile getiren Naini, en az 6 ay boyunca geniş ölçekli bir savaşa hazır olduklarını belirterek, "ABD ve İsrail’e ait 200 nokta, hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındı ve imha edildi. Bu süreçte 2600 İHA saldırısı gerçekleştirildi ve 600 füze fırlatıldı. Savaşın ilk üç gününde, geçen seneki 12 günlük savaşın toplamına denk gelecek şekilde güç kullanıldı." dedi.
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misillemeleri sürerken, Irak'ın Erbil kentinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.
İran basını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alındığını bildirirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) saldırıya karşılık olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi'ne saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken başkent Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran basını, gece gökyüzünü aydınlatan patlamalarda Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alındığını bildirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırı sonucunda rafineri bölgesinde birden çok patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Henüz can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada ise saldırıya misilleme yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına karşılık olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi'ne Hayberşekan füzeleriyle saldırı gerçekleştirildi" denildi.