Taç Döviz'e yapılan operasyonda 46 milyon lira, 47 milyon dolar, 52 milyon euro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildi.

İddianamede İmamoğlu'nun mal bildiriminde olmayan Emirgan'daki yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 lüks villası ve firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetle paraları Londra'ya taşıdığı belirtiliyor.

İmamoğlu'nun suç örgütü kurarak İBB ve CHP'li ilçe belediyelerinde yolsuzluk sarmalı oluşturduğu ve elde edilen paralarla CHP'yi ele geçirme ile cumhurbaşkanlığı seçimleri için fon oluşturma amacı güttüğü iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 3 bin 806 sayfalık iddianamede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 161 milyar liralık kamu zararı ve 143 eylemde rüşvet ve yolsuzluktan 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyor.

2 ay sürmesi beklenen dava yarın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde (Silivri) bulunan 1'Nolu duruşma salonunda başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 105'i tutuklu, 7'si yakalamalı toplam 402 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianame hazırladı. 161 milyarlık kamu zararı ile 143 eylemde rüşvet ve yolsuzluklar anlatıldı.

Yüzyılın vurgunu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasında gün hesap günü. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun milyarlık vurgununun, Emirgan'daki 3 villanın, emanetçileri Taç Döviz'de ele geçirilen paraların, Cebeci hafriyat paralarının yurtdışına kaçırılması dahil 142 eylem için hesap vermesi bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu suç örgütü. (Görseller TAKVİM'e aittir)

YOLSUZLUK SARMALI

İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, İmamoğlu suç örgütünün CHP'li İBB ve ilçe belediyelerini saran yolsuzluk sarmalında "FETÖvari" bir yapılanma kurduğu ve istihbarata karşı koyma (İKK) yöntemleri kullandığı belirtildi. İmamoğlu'nun kurduğu çıkar amaçlı suç örgütüyle, mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra İmamoğlu'nun üyesi olduğu CHP'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amaçlandı.

Murat Gülibrahimoğlu

MİLYARLIK MÜLKLER

İmamoğlu'nun mal bildirim beyanında olmayan Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 lüks villası da iddianamede yer aldı. Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında özel jetle İstanbul'dan yurtdışına çıkış yaptığı, paraların büyük kısmını da Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Londra'ya taşıdığı öne sürüldü.