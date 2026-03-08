Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezonki sıralaması ne olursa olsun gelecek sene iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da listenin başında stoper takviyesi geliyor.
KANARYA TALISCA'YI ARIYOR
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın eksikliği hücum rakamlarına doğrudan yansıdı. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızın forma giydiği maçlarda rakip kalelerde daha üretken bir görüntü ortaya koyarken, Talisca'nın sahada olmadığı karşılaşmalarda gol ortalaması belirgin şekilde düştü. Sezonun istatistikleri, tecrübeli oyuncunun hücumdaki etkisini net biçimde ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın görev aldığı 37 karşılaşmada toplam 77 gol attı. Bu süreçte maç başına 2.08 gol ortalaması yakalayan Fenerbahçe, hücum hattında yüksek üretkenlik sergiledi. Brezilyalı yıldızın sahada olduğu bölümde takımın skor gücünün daha üst seviyeye çıktığı rakamlara da yansıdı.
RAKAMLAR GERİLEDİ
Anderson Talisca'nın forma giymediği maçlarda ise tablo farklılaştı. Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın yer almadığı 7 karşılaşmada yalnızca 8 gol kaydetti. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin maç başına gol ortalaması 1.14'te kaldı.
Ortaya çıkan veriler, Fenerbahçe'nin hücum performansında Talisca'nın ne kadar önemli bir rol üstlendiğini gösterdi. Brezilyalı oyuncunun görev aldığı ve almadığı maçlar arasındaki fark, gol üretimindeki düşüşle daha da belirgin hale geldi.
SAKATLIK SONRASI HÜCUMDA FARK HİSSEDİLDİ
32 yaşındaki on numara, son olarak Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşamıştı. Tecrübeli futbolcunun yokluğunda sarı-lacivertli ekip farklı kulvarlarda kritik maçlara çıktı. Bu süreçte alınan sonuçlar kadar takımın hücum üretkenliği de dikkat çekti.
Fenerbahçe, Talisca'nın yokluğunda İngiltere'de Nottingham Forest deplasmanına çıktı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler ligde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, kupada Gaziantep FK karşısında 4-0'lık farklı bir skor elde etti. Bu maçlarda skor üretimi zaman zaman devam etse de genel ortalamadaki düşüş gözle görülür bir hal aldı.
HÜCUM GÜCÜNDE TALISCA ETKİSİ
Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin sezon boyunca hücumda en fazla fark yaratan isimlerinden biri olarak öne çıktı. Sahada olduğu maçlarda takımın gol ortalamasının 2'nin üzerine çıkması, Brezilyalı oyuncunun skor yüküne yaptığı katkıyı gösterdi. Talisca'nın bulunmadığı bölümde ise bu ortalamanın neredeyse yarı yarıya gerilemesi, hücum hattındaki etkisini daha görünür hale getirdi.
Fenerbahçe'de Talisca'nın eksikliği yalnızca bireysel kalite kaybı olarak kalmadı, takımın genel hücum verilerine de doğrudan yansıdı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın sahada olduğu maçlarda daha üretken bir kimlik ortaya koyarken, yokluğunda gol yollarında daha fazla zorlanan bir görüntü verdi.
EDSON ALVAREZ İTİRAFI
Yaz transfer döneminin son günlerinde West Ham'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Edson Alvarez ile ilgili dikkat çeken bir açıklama gündeme geldi. Meksika A Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, sarı-lacivertli ekibin eski teknik direktörü Jose Mourinho ile yaptığı görüşmede Edson Alvarez hakkında neler konuştuğunu anlattı. Aguirre'nin sözleri, transfer sürecinin perde arkasına dair önemli bir ayrıntıyı ortaya koydu.
Sezon başında Fenerbahçe'nin West Ham'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Meksikalı oyuncu, transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Edson Alvarez'in sarı-lacivertli kulübe geliş sürecinde yalnızca kulüpler arasındaki temasların değil, milli takım cephesinden gelen görüşlerin de etkili olduğu anlaşıldı.
AGUIRRE'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA
Meksika A Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, Jorge Van Rankin ile yaptığı sohbette Edson Alvarez'in Türkiye'ye transferinde rol oynadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Jose Mourinho'nun kendisini telefonla aradığını belirterek görüşmede Edson Alvarez hakkında bilgi istediğini ifade etti.
Aguirre, Mourinho'nun kendisine, "Javier, bana Edson'u öneriyorlar. Sen onu milli takımda kullanıyor musun?" dediğini aktardı. Bu sorunun ardından Edson Alvarez'in milli takımda görev aldığını söylediğini belirten Aguirre, Mourinho'nun daha sonra oyuncunun sahadaki rolünü sorduğunu dile getirdi.
MOURINHO'YA POZİSYON BİLGİSİ VERDİ
Javier Aguirre, Jose Mourinho'nun Edson Alvarez'in hangi bölgede oynadığını da öğrenmek istediğini açıkladı. Meksikalı teknik adam, yıldız futbolcunun görev aldığı pozisyonu anlattığını ve oyuncuyla ilgili olumlu değerlendirmede bulunduğunu ifade etti. Böylece Edson Alvarez'in Fenerbahçe'ye uzanan transfer sürecinde Mourinho ile Aguirre arasında doğrudan bir temas yaşandığı ortaya çıktı.
Bu açıklama, transferin perde arkasındaki en dikkat çekici detaylardan biri olarak öne çıktı. Aguirre'nin ifadeleri, Edson Alvarez için yapılan değerlendirmenin yalnızca kulüp performansı üzerinden değil, milli takım düzeyindeki kullanım şekli üzerinden de ele alındığını gösterdi.
TRANSFER SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Javier Aguirre, açıklamasının devamında Edson Alvarez'in daha sonra kendisini aradığını da söyledi. Meksikalı teknik adam, futbolcunun kendisine teşekkür ettiğini ve Mourinho'nun aralarındaki görüşmeden bahsettiğini belirtti. Aguirre, transfer tamamlandıktan sonra yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Deneyimli teknik adam, Edson Alvarez'in transfer edildiğini ancak kısa süre sonra teknik direktörle yolların ayrıldığını anlattı.
EDSON ALVAREZ'İN SON DURUMU
Edson Alvarez cephesinde öne çıkan bir diğer başlık ise sakatlık süreci oldu. Meksikalı savunma oyuncusu 17 Şubat'ta ayak bileğinden ameliyat edildi. Oyuncunun iyileşme süresinin 4 ila 8 hafta arasında değişmesinin beklendiği belirtildi.
Bu nedenle Edson Alvarez'in önündeki takvimi de yakından izleniyor. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili süreç dikkatle takip edilirken, 2026 Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği konusundaki belirsizlik de sürüyor.
TRANSFERİN PERDE ARKASI
Javier Aguirre'nin açıklamalarıyla birlikte Edson Alvarez transferi yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Jose Mourinho'nun transfer öncesinde oyuncuyla ilgili doğrudan bilgi aldığı ve milli takım teknik direktörüyle görüşme yaptığı yönündeki sözler, Fenerbahçe'deki transfer planlamasının perde arkasına dair dikkat çeken bir ayrıntı sundu.
Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan Edson Alvarez ile ilgili bu itiraf, hem Mourinho dönemine hem de transfer sürecine dair yeni bir başlık oluşturdu. Aguirre'nin anlattıkları, Meksikalı futbolcunun Türkiye'ye gelişinin arka planında önemli bir iletişim trafiği yaşandığını gösterdi.
FRED TOPUN AĞZINDA
Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması şekilleniyor. Sarı-lacivertli ekipte deneyimli orta saha Fred'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmeye hazırlandığı ve yeni kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesine odaklanan Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Orta saha hattında atılan adımlar sonrası bazı isimlerle yolların ayrılabileceği konuşulurken, bu oyuncular arasında Fred'in de yer aldığı ileri sürüldü.
AYRILIK İDDİASI GÜNDEMDE
Ara transfer döneminde orta saha hattına yapılan takviyenin ardından Fenerbahçe'de yeni sezonda düşünülmeyen isimler üzerinde değerlendirme yapıldığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından gözler takımın tecrübeli oyuncularından Fred'e çevrildi. Transferin son günlerinde takımdan ayrılmayan Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Brezilyalı gazeteci Guilherme Frossard'ın haberine göre Fred, 10 yılı aşkın sürenin ardından Güney Amerika futboluna dönüş yapabilir. Haberde, 33 yaşındaki oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı ifade edildi.
ATLETICO MINEIRO DEVREDE
Fred ile ilgilenen kulübün Atletico Mineiro olduğu belirtildi. Brezilya ekibinin, altyapısında da forma giyen deneyimli orta sahayı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. Taraflar arasında henüz kesin bir anlaşmanın sağlanmadığı, ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.
Ara transfer döneminde de Fred için girişimde bulunan Atletico Mineiro, o süreçte anlaşma zemini oluşturamamıştı. Buna rağmen Brezilya temsilcisinin ilgisinin sürdüğü ve transfer dosyasının yeniden açıldığı ifade edildi.
KULÜP AÇIKLAMIŞTI
Atletico Mineiro cephesinden daha önce yapılan açıklamalar da Fred transferine yönelik ilgiyi ortaya koymuştu. Kulüp yetkililerinden Paulo Bracks, deneyimli futbolcuyla ilgili değerlendirmesinde Fred'i kadrolarında görmek istediklerini dile getirmişti.
Bracks, Fred için görüşmeler yapıldığını belirtirken, tecrübeli oyuncunun kulüp adına önemli bir hedef olduğunu vurgulamıştı.
FENERBAHÇE KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maçta görev yapan Fred, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki tecrübesi ve oyun temposuyla takımın önemli isimleri arasında yer alan Brezilyalı futbolcu, sezon boyunca teknik heyetin sık kullandığı oyuncular arasında bulundu.
Fred'in sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Buna rağmen tecrübeli orta sahanın geleceğiyle ilgili ortaya çıkan bu iddia, yeni sezon planlaması öncesinde Fenerbahçe gündeminin en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi. Atletico Mineiro ile yürütülen görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı, önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.
STOPER OPERASYONU BAŞLADI
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli ekip, stoper bölgesine net bir takviye yapmayı hedeflerken gündemine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Marcos Senesi'yi aldı. Arjantinli savunmacı için sezon sonuna doğru temasların artması bekleniyor.
Yeni sezon planlamasında eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçe yönetimi, özellikle savunma hattında önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri Marcos Senesi oldu. Tecrübeli stoperin hem oyun istikrarı hem de sol ayaklı yapısıyla teknik ekibin dikkatini çektiği görülüyor.
SAVUNMADA HEDEF MARCOS SENESI
Fenerbahçe'nin Bournemouth forması giyen Marcos Senesi için devreye girdiği konuşuluyor. Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulübün transfer gündeminde öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Savunmada sol stoper olarak görev yapan Arjantinli oyuncu, güçlü fiziği ve oyunun iki yönündeki katkısıyla dikkat çekiyor.
Fenerbahçe cephesinde savunma hattını daha sağlam hale getirecek bir profil üzerinde durulurken, Senesi'nin bu özellikleriyle ön plana çıktığı görülüyor. Yönetimin, sezon tamamlandıktan sonra transfer için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
AVRUPA'DA DA TAKİP EDİLİYOR
Marcos Senesi için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'dan farklı kulüplerin de devrede olduğu ifade ediliyor. Arjantinli savunmacının istikrarlı performansı, transfer piyasasında da ilgi görmesini sağladı. Bu durum, sarı-lacivertli ekip açısından sürecin daha hareketli geçebileceğine işaret ediyor.
Fenerbahçe'nin transfer yarışında elini güçlendirmek için erken adım atmak istediği anlaşılıyor. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda sözleşme durumunun netleşmesiyle birlikte temasların daha yoğun bir hale gelmesi bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Marcos Senesi, bu sezon Bournemouth formasıyla 30 resmi maçta görev yaptı. Arjantinli savunmacı bu karşılaşmalarda 4 asist üretirken toplam 2 bin 555 dakika sahada kaldı. Savunmadaki görevini sürdürürken hücum başlangıçlarına verdiği katkı da öne çıkan detaylar arasında yer aldı.
Premier Lig temposunda düzenli şekilde forma giymesi, oyuncunun istikrarını daha da değerli hale getirdi. Fenerbahçe'nin savunmaya üst düzey bir takviye aradığı dönemde Senesi'nin bu performansı dikkatleri üzerine çekti.
BOURNEMOUTH VE FEYENOORD KARNESİ
Marcos Senesi, 2022 yılından bu yana Bournemouth formasıyla toplam 119 resmi maça çıktı. Arjantinli stoper, İngiliz ekibinde gösterdiği istikrarlı performansla savunmanın önemli isimlerinden biri haline geldi. Düzenli forma şansı bulması ve savunmadaki güven veren yapısı, onu transfer piyasasında dikkat çeken oyuncular arasına taşıdı.
Senesi, Bournemouth öncesinde 2019 ile 2022 yılları arasında Feyenoord'da görev yaptı. Hollanda ekibinde de 116 kez sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, Avrupa kariyerinde iki farklı ligde güçlü bir deneyim ortaya koydu. Bu birikim, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında oyuncuyu daha cazip hale getiren unsurlar arasında bulunuyor.
PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO
1.84 boyundaki Marcos Senesi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Yaşı, tecrübesi ve düzenli forma giymesi, Arjantinli savunmacının değerini yukarıda tutan başlıklar arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin savunmaya doğrudan katkı verecek bir isim için harekete geçtiği bu süreçte Senesi dosyası şimdiden öne çıkmış durumda.
Yeni sezon öncesi savunma hattına güçlü bir dokunuş yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Marcos Senesi ismi transfer gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Sezon sonunda girişimlerin hız kazanmasıyla birlikte bu dosyada daha somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.