SAKATLIK SONRASI HÜCUMDA FARK HİSSEDİLDİ 32 yaşındaki on numara, son olarak Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşamıştı. Tecrübeli futbolcunun yokluğunda sarı-lacivertli ekip farklı kulvarlarda kritik maçlara çıktı. Bu süreçte alınan sonuçlar kadar takımın hücum üretkenliği de dikkat çekti. Fenerbahçe, Talisca'nın yokluğunda İngiltere'de Nottingham Forest deplasmanına çıktı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler ligde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, kupada Gaziantep FK karşısında 4-0'lık farklı bir skor elde etti. Bu maçlarda skor üretimi zaman zaman devam etse de genel ortalamadaki düşüş gözle görülür bir hal aldı.

HÜCUM GÜCÜNDE TALISCA ETKİSİ Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin sezon boyunca hücumda en fazla fark yaratan isimlerinden biri olarak öne çıktı. Sahada olduğu maçlarda takımın gol ortalamasının 2'nin üzerine çıkması, Brezilyalı oyuncunun skor yüküne yaptığı katkıyı gösterdi. Talisca'nın bulunmadığı bölümde ise bu ortalamanın neredeyse yarı yarıya gerilemesi, hücum hattındaki etkisini daha görünür hale getirdi. Fenerbahçe'de Talisca'nın eksikliği yalnızca bireysel kalite kaybı olarak kalmadı, takımın genel hücum verilerine de doğrudan yansıdı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın sahada olduğu maçlarda daha üretken bir kimlik ortaya koyarken, yokluğunda gol yollarında daha fazla zorlanan bir görüntü verdi.

EDSON ALVAREZ İTİRAFI Yaz transfer döneminin son günlerinde West Ham'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Edson Alvarez ile ilgili dikkat çeken bir açıklama gündeme geldi. Meksika A Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, sarı-lacivertli ekibin eski teknik direktörü Jose Mourinho ile yaptığı görüşmede Edson Alvarez hakkında neler konuştuğunu anlattı. Aguirre'nin sözleri, transfer sürecinin perde arkasına dair önemli bir ayrıntıyı ortaya koydu. Sezon başında Fenerbahçe'nin West Ham'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Meksikalı oyuncu, transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Edson Alvarez'in sarı-lacivertli kulübe geliş sürecinde yalnızca kulüpler arasındaki temasların değil, milli takım cephesinden gelen görüşlerin de etkili olduğu anlaşıldı.

AGUIRRE'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA Meksika A Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, Jorge Van Rankin ile yaptığı sohbette Edson Alvarez'in Türkiye'ye transferinde rol oynadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Jose Mourinho'nun kendisini telefonla aradığını belirterek görüşmede Edson Alvarez hakkında bilgi istediğini ifade etti. Aguirre, Mourinho'nun kendisine, "Javier, bana Edson'u öneriyorlar. Sen onu milli takımda kullanıyor musun?" dediğini aktardı. Bu sorunun ardından Edson Alvarez'in milli takımda görev aldığını söylediğini belirten Aguirre, Mourinho'nun daha sonra oyuncunun sahadaki rolünü sorduğunu dile getirdi.