



İKİ AŞAMALI ARAMA OPERASYONU



Açıklamada, yıllardır kayıp olan uçağı yeniden arama operasyonunun Hint Okyanusu'nda 25-28 Mart 2025 ve 31 Aralık 2025-23 Ocak 2026 dönemlerinde iki aşamalı yürütüldüğü belirtildi.

Okyanus yatağında yaklaşık 7 bin 571 kilometrekarelik bir alanda toplam 28 gün süren arama çalışmalarının bazen olumsuz hava koşulları nedeniyle aksadığı ifade edilen açıklamada, arama faaliyetlerinin uçak enkazının konumunu doğrulayacak herhangi bir sonuç vermediği kaydedildi.