Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran ekseninde yaşanan sıcak çatışmalar, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'da güvenlik dengelerini sarsarken, Yunanistan bu kaosu kendi kirli emelleri için kullanmaya çalışıyor. Bölgedeki gerilimi bahane eden Atina yönetimi, Türkiye'yi çevreleme hayaliyle peş peşe provokatif askeri adımlar atıyor. Savaşın yarattığı sis perdesinin arkasına saklanan Yunanistan, hem Ege'de hem de Balkanlar'da boyunu aşan bir silahlanma ve konuşlanma hamlesine girişerek adeta ateşle oynuyor.

ADALAR VE GÜNEY KIBRIS'TA ASKERİ YIĞINAK

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik düşmanca tavrının en net göstergesi, burnumuzun dibindeki adalara ve Kıbrıs'a yaptığı askeri yığınak oldu. Son bir hafta içinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki fırkateyn ve dört F-16 savaş uçağı gönderen Atina, provokasyonun dozunu artırarak Türkiye'ye son derece yakın konumda bulunan Kerpe Adası'na da Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Yunanistan bir kez daha uluslararası hukuku hiçe saydı.