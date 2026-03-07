Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran ekseninde yaşanan sıcak çatışmalar, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'da güvenlik dengelerini sarsarken, Yunanistan bu kaosu kendi kirli emelleri için kullanmaya çalışıyor. Bölgedeki gerilimi bahane eden Atina yönetimi, Türkiye'yi çevreleme hayaliyle peş peşe provokatif askeri adımlar atıyor. Savaşın yarattığı sis perdesinin arkasına saklanan Yunanistan, hem Ege'de hem de Balkanlar'da boyunu aşan bir silahlanma ve konuşlanma hamlesine girişerek adeta ateşle oynuyor.
ADALAR VE GÜNEY KIBRIS'TA ASKERİ YIĞINAK
Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik düşmanca tavrının en net göstergesi, burnumuzun dibindeki adalara ve Kıbrıs'a yaptığı askeri yığınak oldu. Son bir hafta içinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki fırkateyn ve dört F-16 savaş uçağı gönderen Atina, provokasyonun dozunu artırarak Türkiye'ye son derece yakın konumda bulunan Kerpe Adası'na da Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Yunanistan bir kez daha uluslararası hukuku hiçe saydı.
BALKANLARDA HAVA SAHASI OYUNU
Atina'nın kışkırtıcı hamleleri sadece Ege ve Akdeniz ile sınırlı kalmadı. Yunanistan, şimdi de Bulgaristan'ın hava savunmasını üstleneceğini duyurarak Balkanlar üzerinden Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açma niyetini belli etti. Plana göre, Yunan Hava Kuvvetlerine ait Patriot sistemleri Bulgaristan'ın belirli bölgelerine anti-balistik koruma sağlayacak. Ayrıca, gayri askeri statüde olması gereken Limni Adası'ndan havalanacak iki Yunan F-16 uçağı da bu operasyonlara katılacak. Bu hamle, Yunanistan'ın bölgesel bir aktör olma hevesiyle boyundan büyük işlere kalkıştığının en açık kanıtı olarak değerlendiriliyor.
DENSİZDEN İTİRAF
Yunanistan'ın sahada attığı bu tehlikeli adımların arkasındaki asıl niyet, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın küstah açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı. Bölgedeki gerilimi değerlendiren Dendias, yaşanan çatışma ortamının "Türk Ordusu'nu Kıbrıs'tan çıkarmak için bir fırsat olabileceğini" söyleyecek kadar ileri gitti. Ankara-Atina hattında infiale yol açan skandal sözler, Yunanistan'ın Kıbrıs'taki Türk varlığına karşı beslediği tarihi hazımsızlığı ve fırsatçı zihniyetini bir kez daha tescilledi.
TÜRKİYE'DEN REST: KKTC'YE F-16 PLANI MASADA
Yunanistan'ın bu şımarık ve saldırgan politikalarına karşı Türkiye hamlesiz kalmıyor. Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tahkim etmek için düğmeye bastı. Yunanistan'ın kışkırtmalarına verilecek en net cevaplardan biri olarak, Türk F-16 savaş uçaklarının KKTC'ye konuşlandırılması planı masada. Kademeli olarak hayata geçirilmesi beklenen bu plan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden asla taviz vermeyeceğini, Yunanistan'ın hayalperest hamlelerinin ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelikten iradesi karşısında hüsrana uğrayacağını bütün dünyaya ilan ediyor.