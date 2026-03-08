Kabinede, Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeler ile Türkiye'nin atabileceği yeni adımlar gündeme gelecek.

Kabine toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları sonrasında bölgede artan askeri hareketlilik ayrıntılı şekilde ele alınacak. İran'ın ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırılar başlatmasının ardından genişleyen çatışmanın bölgesel etkileri ve Türkiye'ye yansımaları değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ MASADA

Türkiye'nin krizin ilk gününden bu yana yürüttüğü diplomatik temaslar da toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Başkan Erdoğan'ın 28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana çok sayıda liderle gerçekleştirdiği görüşmeler ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri kabine üyeleriyle paylaşılacak.