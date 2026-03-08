Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da hızla tırmanan gerilim oluşturacak.
BÖLGEDEKİ ÇATIŞMA KABİNEDE DEĞERLENDİRİLECEK
Kabine toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları sonrasında bölgede artan askeri hareketlilik ayrıntılı şekilde ele alınacak. İran'ın ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırılar başlatmasının ardından genişleyen çatışmanın bölgesel etkileri ve Türkiye'ye yansımaları değerlendirilecek.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ MASADA
Türkiye'nin krizin ilk gününden bu yana yürüttüğü diplomatik temaslar da toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Başkan Erdoğan'ın 28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana çok sayıda liderle gerçekleştirdiği görüşmeler ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri kabine üyeleriyle paylaşılacak.
GAZZE VE LÜBNAN'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK
Kabinede ayrıca Gazze'de ateşkesin ihlal edildiğine yönelik iddialar ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarındaki artış da gündeme gelecek. Bölgedeki insani durum ile Türkiye'nin atabileceği yeni diplomatik ve insani adımlar değerlendirilecek.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE YENİ AŞAMA
Toplantının iç gündem başlıkları arasında"Terörsüz Türkiye"hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da yer alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından atılması planlanan yasal adımlar kabinede ele alınacak. İstihbarat birimlerinden gelen son bilgiler doğrultusunda sürecin yeni aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ DE GÜNDEMDE
Kabine toplantısında yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de görüşülecek. 20 Mart'ta başlayacak bayram öncesinde olası düzenlemenin yasalaşması için iki haftalık süre bulunurken, ikramiye tutarına ilişkin alternatiflerin kabinede değerlendirilmesi bekleniyor.