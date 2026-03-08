Başkent'te dolandırıcılık girişimi, emniyet güçlerinin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde hüsranla sonuçlandı. Kendilerini polisve savcıolarak tanıtan şüpheliler, ağlarına düşürdükleri kadını hedef aldı. Mağduru sahte suçlamalarla korku ve panik ortamına sürükleyen çete üyeleri, kadının elindeki bütün birikimini "devlete teslim etmesi gerektiğine" inandırdı.
ISSIZ KUYTUDA ALDILAR
Şüpheliler, iz bırakmamak adına mağdur kadını kilometrelerce uzakta bulunan ve güvenlik kamerası olmayan ıssız bir bölgeye yönlendirerek yaklaşık 15 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasınıelden teslim aldı.
15 MİLYON BUHAR OLACAKTI
Olayın şokunu atlattıktan sonra dolandırıldığını fark eden mağdur kadın, vakit kaybetmeden durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Sabah'ın haberine göre, yürütülen titiz çalışmalar ve takipler sonucunda, parayı teslim alan şüphelinin adresi kısa sürede tespit edildi.
Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, şüphelinin mağdurdan aldığı 15 milyon liralık serveti şebekenin diğer üyelerine aktaracağını belirledi. Kritik bilgi üzerine operasyonun düğmesine basıldı. Şüphelinin ikameti çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak pusu kuran polis ekipleri, parayı teslim almaya gelen diğer şebeke üyelerini de kıskıvrak yakaladı.
ELE GEÇİRİLEN SERVET YENİDEN SAHİBİNDE
Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği bu başarılı suçüstü operasyonu sayesinde, mağdur kadının yılların birikimi olan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyaları eksiksiz olarak kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ele geçirilen tüm mal varlığı sahibine güvenli bir şekilde teslim edildi.
HER 'POLİSİM' DİYENE KANMAYIN
Gözaltına alınan dolandırıcılık şebekesi üyeleri ise emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Yetkililer, vatandaşları kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak para ve altın talep eden kişilere karşı bir kez daha uyarırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.