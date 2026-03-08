ELE GEÇİRİLEN SERVET YENİDEN SAHİBİNDE

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği bu başarılı suçüstü operasyonu sayesinde, mağdur kadının yılların birikimi olan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyaları eksiksiz olarak kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ele geçirilen tüm mal varlığı sahibine güvenli bir şekilde teslim edildi.

HER 'POLİSİM' DİYENE KANMAYIN

Gözaltına alınan dolandırıcılık şebekesi üyeleri ise emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Yetkililer, vatandaşları kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak para ve altın talep eden kişilere karşı bir kez daha uyarırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.