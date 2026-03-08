TRUMP'TAN KARA HAREKATI MESAJI Trump, İran'a karşı olası bir kara operasyonunun hangi ABD birlikleri tarafından gerçekleştirilebileceğine ilişkin soruya ise net yanıt vermekten kaçındı. Bir gazetecinin yönelttiği soruya karşılık Trump, konunun hassas olduğunu belirterek, "Bu konuda konuşmak bile istemiyorum. Bence bu uygun bir soru değil ve cevaplamayacağım. (Bunun için) çok iyi bir sebep olması gerekir. Eğer bunu yaparsak, o kadar büyük kayıplar verirler ki karada savaşamazlar." ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'DEN ÖZEL KUVVET SEÇENEĞİ Trump'ın kara operasyonu ihtimaline kapıyı açık bırakmasının ardından ABD ile İsrail'in İran'daki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokuna yönelik özel operasyon seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü. ABD merkezli Axios haber sitesinin dört farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre Washington ve Tel Aviv yönetimleri, savaşın ilerleyen aşamalarında İran'ın nükleer kapasitesini sınırlamak amacıyla İran topraklarında sınırlı bir askeri operasyon düzenleme seçeneğini masada tutuyor. KRİTİK HEDEF: 450 KİLOGRAM ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM Haberde, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 450 kilogram yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun ABD ve İsrail açısından en kritik hedeflerden biri olduğu vurgulandı.

Uzmanlara göre bu miktardaki uranyumun birkaç hafta içinde yüzde 90 seviyesine çıkarılması durumunda nükleer silah üretiminde kullanılabilecek seviyeye ulaşabileceği değerlendiriliyor. Tam kapasiteye ulaşması halinde söz konusu stokun 11 nükleer bomba üretimine yetecek miktarda olduğu ifade ediliyor.

YERALTI TESİSLERİ OPERASYONU ZORLAŞTIRIYOR Axios'a konuşan kaynaklar, uranyum stokunun ele geçirilmesine yönelik bir operasyonun ABD ya da İsrail askerlerinin doğrudan İran topraklarına girmesini gerektirebileceğini belirtti. Ancak söz konusu nükleer materyalin büyük bölümünün yeraltındaki ağır korumalı tesislerde bulunması, operasyonu son derece zor ve riskli hale getiriyor. Kaynaklara göre operasyonun ABD birlikleri, İsrail birlikleri ya da iki ülkenin ortak askeri gücü tarafından gerçekleştirilebileceği değerlendiriliyor.