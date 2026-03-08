CANLI YAYIN
Kolombiya pişman: İsrail'in Hermes'i hangara, Türk SİHA’ları semaya

Kolombiya ordusu 14 yıldır envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes 450 ve 900 tipi insansız hava araçlarını hizmet dışına çıkarma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından imzalanan kararname ile İsrail merkezli savunma şirketleriyle ticari ilişkiler askıya alındı. Kolombiya Hava Kuvvetleri’nden bir heyet, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirerek Baykar tesislerinde incelemelerde bulundu. Görüşmelerin odak noktasını yerli SİHA’ların Kolombiya’nın asimetrik tehditlerle mücadelesine katkısı oluşturdu. Türk SİHA’ları, Kolombiya’nın coğrafi şartları için en uygun seçenek olarak belirlendi.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 13 Ağustos 2025'te imzalanan gizli başkanlık kararnamesiyle İsrail şirketleriyle olan tüm sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve ticari ilişkilerin sonlandırılması talimatı verdi.
  • Kolombiya Hava Kuvvetleri, 2012 yılında İsrail'den aldığı 6 adet Hermes 450 ve 2 adet Hermes 900 İHA'sını hizmet dışına bırakacak.
  • İsrailli Elbit Systems'in Kolombiya pazarından dışlanmasının ardından BAYKAR en büyük seçenek olarak öne çıktı.

Kolombiya Hava Kuvvetleri (FAC), 2012 yılında büyük paralar harcayarak İsrail'den aldığı 6 adet Hermes 450 ve 2 adet Hermes 900 İHA'sının aslında birer "gözlem balonundan" farksız olduğunu acı tecrübeyle anladı. Bölge medyasından Ekvador merkezli El Universove El Comerciogazeteleri, Kolombiya'nın bu sistemleri hizmet dışına bırakacağını ve İsrail ile yollarını ayırdığını manşetlerine taşıdı.

Hermes 900 orta irtifa mürettebatsız hava aracı (Fotoğraf: Elbit Systems)

PETRO'DAN İSRAİL'E TOKAT GİBİ KARARNAME

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı sert duruş sergileyerek Mayıs 2024'te diplomatik ilişkileri kesmişti. 13 Ağustos 2025'te imzalanan gizli başkanlık kararnamesiyle, İsrail şirketleriyle olan bütün sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve ticari ilişkilerin sonlandırılması talimatı verildi.

İsrail yapımı H-450 Hermes insansız hava aracı.

Bu tarihi hamleyle birlikte, İsrailli Elbit Systems Kolombiya pazarından dışlanırken, SİHA ihracat pazarının en büyük devi BAYKAR en büyük seçenek olarak öne çıktı.

Bayraktar TB2 (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

GÖK VATAN'IN YENİ MUHAFIZI

Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden üst düzey yetkililer, yerli ve milli gücümüzü yerinde görmek için Türkiye'ye çıkarma yaptı. Özellikle 2023'te ilk uçuşunu yapan ve TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkabilen Bayraktar TB3, Kolombiya heyetini adeta büyüledi.

Türk SİHA'larını "zirve" yapan teknik üstünlükler bölge basınında şöyle sıralandı:

  • Müthiş Hız:PD170 turbodizel motoruyla 296 km/s hıza ulaşıyor.
  • Sınırsız Menzil: Görüş hattı ötesi (BLOS) haberleşme yeteneğiyle çok uzaklardan kontrol edilebiliyor.
  • Havada Tam Gün: 24 saatten fazla havada kalabilme özelliğiyle kesintisiz koruma sağlıyor.
  • Düşmana Ağır Darbe: 280 kg faydalı yük kapasitesiyle akıllı mühimmatları düşmanın tepesine indiriyor.

TCG Anadolu gemisindeki Türk SİHA'ları (Fotoğraf: AA)

HAYRAN BIRAKAN ÇEŞİTLİLİK

Kolombiya'nın ilgisini çeken en büyük unsurlardan biri, Bayraktar TB2 ve TB3'ün yerli mühimmat çeşitliliği oldu.

Bayraktar TB2; MAM-L, Bozok ve Kayı gibi mühimmatların yanı sıra artık yapay zeka destekli Kemankeş 1 seyir füzesini de taşıyor. Kemankeş 1, 100 km menzili ve jet motoruyla düşman hatlarının derinliklerindeki en riskli hedefleri bile gözünden vuruyor.

TB3 ise daha ağır yük taşıyabilen ve çok daha uzak mesafeleri vuran MAM-T mühimmatıyla tam bir ölüm makinesine dönüşüyor.

Bayraktar TB2 SİHA

İSRAİL SİHA'LARI EMEKLİ OLACAK

Türkiye'nin münfesih terör örgütü PKK'ya karşı SİHA'larla yürüttüğü başarılı operasyonlar, Kolombiya gibi asimetrik tehditlerle mücadele eden ülkeler için "altın standart" haline geldi. Türk SİHA'larının sağladığı gerçek zamanlı istihbaratve nokta atışı operasyon yeteneği, örgütlerin moralini bozarken hareket alanlarını da tamamen kısıtlıyor.

Konuya ilişkin bölge medyasının haberleri

Kolombiya, İsrail'in silahsız uçaklarını emekli edip Türk SİHA'larıyla savunmasını modernize ederek güvenliğini sağlama almayı hedefliyor.

