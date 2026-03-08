Kolombiya Hava Kuvvetleri (FAC), 2012 yılında büyük paralar harcayarak İsrail'den aldığı 6 adet Hermes 450 ve 2 adet Hermes 900 İHA'sının aslında birer "gözlem balonundan" farksız olduğunu acı tecrübeyle anladı. Bölge medyasından Ekvador merkezli El Universove El Comerciogazeteleri, Kolombiya'nın bu sistemleri hizmet dışına bırakacağını ve İsrail ile yollarını ayırdığını manşetlerine taşıdı.
PETRO'DAN İSRAİL'E TOKAT GİBİ KARARNAME
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı sert duruş sergileyerek Mayıs 2024'te diplomatik ilişkileri kesmişti. 13 Ağustos 2025'te imzalanan gizli başkanlık kararnamesiyle, İsrail şirketleriyle olan bütün sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve ticari ilişkilerin sonlandırılması talimatı verildi.
GÖK VATAN'IN YENİ MUHAFIZI
Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden üst düzey yetkililer, yerli ve milli gücümüzü yerinde görmek için Türkiye'ye çıkarma yaptı. Özellikle 2023'te ilk uçuşunu yapan ve TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkabilen Bayraktar TB3, Kolombiya heyetini adeta büyüledi.
Türk SİHA'larını "zirve" yapan teknik üstünlükler bölge basınında şöyle sıralandı:
HAYRAN BIRAKAN ÇEŞİTLİLİK
Kolombiya'nın ilgisini çeken en büyük unsurlardan biri, Bayraktar TB2 ve TB3'ün yerli mühimmat çeşitliliği oldu.
Bayraktar TB2; MAM-L, Bozok ve Kayı gibi mühimmatların yanı sıra artık yapay zeka destekli Kemankeş 1 seyir füzesini de taşıyor. Kemankeş 1, 100 km menzili ve jet motoruyla düşman hatlarının derinliklerindeki en riskli hedefleri bile gözünden vuruyor.
TB3 ise daha ağır yük taşıyabilen ve çok daha uzak mesafeleri vuran MAM-T mühimmatıyla tam bir ölüm makinesine dönüşüyor.
İSRAİL SİHA'LARI EMEKLİ OLACAK
Türkiye'nin münfesih terör örgütü PKK'ya karşı SİHA'larla yürüttüğü başarılı operasyonlar, Kolombiya gibi asimetrik tehditlerle mücadele eden ülkeler için "altın standart" haline geldi. Türk SİHA'larının sağladığı gerçek zamanlı istihbaratve nokta atışı operasyon yeteneği, örgütlerin moralini bozarken hareket alanlarını da tamamen kısıtlıyor.
Kolombiya, İsrail'in silahsız uçaklarını emekli edip Türk SİHA'larıyla savunmasını modernize ederek güvenliğini sağlama almayı hedefliyor.