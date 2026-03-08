Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden üst düzey yetkililer, yerli ve milli gücümüzü yerinde görmek için Türkiye'ye çıkarma yaptı. Özellikle 2023'te ilk uçuşunu yapan ve TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkabilen Bayraktar TB3 , Kolombiya heyetini adeta büyüledi.

TCG Anadolu gemisindeki Türk SİHA'ları (Fotoğraf: AA)

HAYRAN BIRAKAN ÇEŞİTLİLİK

Kolombiya'nın ilgisini çeken en büyük unsurlardan biri, Bayraktar TB2 ve TB3'ün yerli mühimmat çeşitliliği oldu.

Bayraktar TB2; MAM-L, Bozok ve Kayı gibi mühimmatların yanı sıra artık yapay zeka destekli Kemankeş 1 seyir füzesini de taşıyor. Kemankeş 1, 100 km menzili ve jet motoruyla düşman hatlarının derinliklerindeki en riskli hedefleri bile gözünden vuruyor.

TB3 ise daha ağır yük taşıyabilen ve çok daha uzak mesafeleri vuran MAM-T mühimmatıyla tam bir ölüm makinesine dönüşüyor.