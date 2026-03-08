Bu yıl işbaşı eğitim programına katılanlara günlüğü bin 89 lira 83 kuruştan aylık (26 gün) 28 bin 75, geleceğin mesleklerinde bin 403 lira 78 kuruştan aylık 36 bin 498 lira 28 kuruş ödeme yapılırken; 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında ise kadınlara yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor. Ayrıca programlar 3 ay değil, 9 ay olarak uygulanıyor. Meslek eğitim kurslarında da kursiyerlere günlük bin 79 liradan aylık 28 bin 75 lira ödenirken; eğer katılımcı kadın ise yüzde 30 daha fazla, yani günlüğü bin 403 liradan yaklaşık 36 bin 500 lira veriliyor.