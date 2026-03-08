Bu yıl işbaşı eğitim programına katılanlara günlüğü bin 89 lira 83 kuruştan aylık (26 gün) 28 bin 75, geleceğin mesleklerinde bin 403 lira 78 kuruştan aylık 36 bin 498 lira 28 kuruş ödeme yapılırken; 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında ise kadınlara yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor. Ayrıca programlar 3 ay değil, 9 ay olarak uygulanıyor. Meslek eğitim kurslarında da kursiyerlere günlük bin 79 liradan aylık 28 bin 75 lira ödenirken; eğer katılımcı kadın ise yüzde 30 daha fazla, yani günlüğü bin 403 liradan yaklaşık 36 bin 500 lira veriliyor.
İŞE ALANA DESTEK:
Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında imalat, sağlık, bilgi ve iletişim sektörlerinde işverenlere işe aldığı her kadın için aylık 32 bin 500 liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği; 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan çalışan kadınlara da 6 aya kadar aylık 10 bin lira çocuk bakım desteği veriliyor.
İŞ KURANA İLAVE ÖDEME:
KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamında kadınlara daha fazla destek veriyor. Eğer girişimci kadın ise Kuruluş Desteği'ne 10 bin lira, İş Geliştirme Desteği'ne 150 bin lira ilave ediliyor.
ENGELLİLERE HİBE:
Engellilere hibe desteği kapsamında İŞKUR'un 2026 yılı ikinci çağrısına başvuru süreci devam ediyor. İş kurmak isteyen engelli kadınlar bu kapsamda 13 Mart'a kadar başvurup 735 bin liraya varan hibe desteği alabiliyor.
VERGİ AVANTAJI
KAZANCA VERGİ YOK:
Evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara da vergi muafiyeti bulunuyor. Esnaf muaflığı limiti 2025'te 1 milyon 580 bin lira idi, bu yıl 1.9 milyon liraya yükseldi. Esnaf muaflığı belgesi olanlar SGK'ya başvurarak sigortalı olabiliyor. Böylece hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.
KONUTTA VERGİ MUAFİYETİ:
200 metrekareden daha küçük tek evi olan ev kadınları şartları sağlıyorlarsa emlak vergisi ödemiyor.
YARI ZAMANLIYA AYDA 30 BİN 427 TL
Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme 16 bin 389 lira 65 kuruş. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 14 bin 37 lira 75 kuruş. Asgari ücretli annenin eline aylık en az 30 bin 427 lira 40 kuruş geçiyor.
DOĞUM İZNİ UZUYOR
MESAİ AYARI:
İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile oldukları sağlık raporuyla tespit edilen kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00- 06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor. Yeni doğum yapmış kadınlar da doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılamıyor. Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi 7.5 saati aşamıyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.
ANNEYE 8 HAFTA EK İZİN:
Kadınların 16 haftalık doğum izni, TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle 24 haftaya çıkıyor. Bunun yanı sıra anne olanların, süt izni ve ücretsiz izin hakları var.
RAPOR PARASI YENİLENİYOR:
Çalışan annelere doğum izninin kullanıldığı 16 haftada çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. 112 gün için verilen en düşük ödenek 82 bin 208 lira. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla 168 gün için ödeme yapılacak. Annenin eline en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu tutar maaşa göre artacak.
DOĞUM YARDIMI:
Çalışsınçalışmasın tüm annelere doğum yardımı veriliyor. İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılırken; ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanıyor. Aylık destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek.
EMZİRME ÖDENEĞİ 1.621 TL
Doğum yapan anneye bin 621 lira emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olması yeterli oluyor.
OKUL ÇAĞINA KADAR YARIM GÜN İŞ:
Özel sektörde ve kamuda anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede anneye yarım maaş ödeniyor.
EVLENENE ÇİFTE FIRSAT
TAZMİNAT İMKANI
Kadınlar evlendikten sonra 1 yıl içinde başvurduklarında istifa ederek kıdem tazminatlarını alıp ayrılabiliyor.
EN AZ 120 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde 24 maaş çeyiz yardımı veriliyor. Ödeme tutarı en az 120 bin lira. Memurlar için ise durum farklı. Evlenme ikramiyesi adı altında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, dul eş için de ödeme imkanı bulunuyor.
ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇIK
6 YIL PRİM KAZANCI
Kadınlar, işe başladıktan sonra dünyaya gelen her çocuğu için 2 yıl, en çok 3 çocuk için 6 yıl borçlanma yapabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR
Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 1 Ekim 2008'den sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı da geriye çekilip erken emeklilik imkanı veriliyor.
PRİMLERİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN:
Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek reform ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak.