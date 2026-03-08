CANLI YAYIN
Geri

Aynı Yağmur Altında'da Rosa ölümle burun buruna: Maskeler tek tek düşecek

ATV'nin sevilen yapımı Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. 5. bölümüyle ekranlara gelecek Aynı Yağmur Altında'da bu akşam Ali ve Beliz’in nikahı sırasında Rosa’nın aniden bayılması herkesi korkutur. Hastaneye kaldırılan Rosa hakkında ortaya atılan hamilelik iddiası aileyi sarsarken, gerçeğin çok daha farklı olduğu ortaya çıkar. Rosa’nın beyninde hayati risk taşıyan bir anevrizma olduğu öğrenilirken, Beliz’in öfkeyle Rosa’yı konaktan kaçırması olayları daha da tehlikeli bir noktaya taşır.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aynı Yağmur Altında'da Rosa ölümle burun buruna: Maskeler tek tek düşecek
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ATV dizisi Aynı Yağmur Altında'nın 5. bölümünde Ali ve Beliz’in nikâh töreni, Rosa’nın aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmasıyla yarıda kalır.
  • Fazilet’in hamilelik iddiasının aksine Rosa, beyninde hayati tehlike yaratan bir anevrizma olduğunu sadece Koray’a itiraf eder.
  • Ali ile Rosa arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Beliz, Rosa’yı zorla konaktan uzaklaştırarak hayatını tehlikeye atar.
  • Rosa’nın annesi Diana, yıllardır öldüğü sanılan kocasını İstanbul’da gördüğünü söyleyerek herkesi şaşırtır.
  • Yiğit yüzünden ailesiyle kriz yaşayan Merve, babası Faik’in tepkisine rağmen halası Fazilet’ten destek görür.

ATV'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Aynı Yağmur Altında, bu akşam izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek çarpıcı bir bölümle geliyor. Başrollerini Berfin Nilsu Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizinin 5. bölümünde, sırlar ve hayati tehlikeler iç içe geçiyor.

Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı: "Kızımı getir!"

Aynı Yağmur Altında 5. bölüm özeti. (Haberin fotoğrafları ATV'den alınmıştır.)

Aynı Yağmur Altında 5. bölümde neler olacak?

Ali ve Beliz'in nikahı Rosa'nın aniden fenalaşıp bayılmasıyla gölgelenir. Hastaneye kaldırılan Rosa hakkında Fazilet'in "hamile" demesi ailede büyük bir şaşkınlık yaratır. Ancak gerçek bambaşkadır: Rosa hamile değildir; Ali'nin kendisinden uzaklaşması için böyle bir yalan söylemiştir.

Aynı Yağmur Altında'da Rosa ölümle burun buruna: Maskeler tek tek düşecek-3

Koray'ın baskısı üzerine Rosa, bayılmasının asıl sebebini açıklar. Beyninde anevrizma vardır ve bu hastalık hayatını tehdit etmektedir. Koray bu gerçeği öğrenince Rosa'yı iyileştirmek için elinden geleni yapacağına söz verir ve hastalığın gizli kalmasına yardım eder. Bu sırada Merve, Yiğit'in yaptığı bir iddia yüzünden ailesiyle büyük bir kriz yaşar.

Aynı Yağmur Altında 5. bölüm 2. fragmanı | ''Ali nerede?''

Aynı Yağmur Altında'da Rosa ölümle burun buruna: Maskeler tek tek düşecek-4

Faik'in duydukları Merve'nin evde başını derde sokar. Merve'ye en büyük destek halası Fazilet'ten gelir. Öte yandan Rosa'nın annesi Diana ise, yıllardır öldü sanılan Rosa'nın babasını İstanbul'da gördüğünü söyleyerek herkesi şoke eder. Ali ile Rosa arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Beliz, öfkesine yenilerek Rosa'yı zorla arabaya bindirip konaktan uzaklaştırır.

Aynı Yağmur Altında'da Rosa ölümle burun buruna: Maskeler tek tek düşecek-5

Bu tehlikeli hamle Rosa'yı ölümle burun buruna getirirken Ali ve Koray zamanla yarışır. Peki Beliz, Rosa hakkındaki gerçekleri öğrenecek mi? Ali ve Rosa arasındaki sır perdesi aralanacak mı? Herkesin hayatını değiştirecek gerçekler sonunda gün yüzüne çıkacak mı?

KategoriBilgiler
YapımBaba Yapım
YapımcıOsman Enes Yakut
YönetmenAli Balcı, Işılsu Günday
Proje TasarımHasan Burak Kayacı
SenaryoMehmet Barış Günger, ⁠Kemal Çelik, ⁠Hakan Kandal
Oyuncu KadrosuBerfin Nilsu Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler