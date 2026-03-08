Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ATV dizisi Aynı Yağmur Altında'nın 5. bölümünde Ali ve Beliz’in nikâh töreni, Rosa’nın aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmasıyla yarıda kalır.

Fazilet’in hamilelik iddiasının aksine Rosa, beyninde hayati tehlike yaratan bir anevrizma olduğunu sadece Koray’a itiraf eder.

Ali ile Rosa arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Beliz, Rosa’yı zorla konaktan uzaklaştırarak hayatını tehlikeye atar.

Rosa’nın annesi Diana, yıllardır öldüğü sanılan kocasını İstanbul’da gördüğünü söyleyerek herkesi şaşırtır.

Yiğit yüzünden ailesiyle kriz yaşayan Merve, babası Faik’in tepkisine rağmen halası Fazilet’ten destek görür.

ATV'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Aynı Yağmur Altında, bu akşam izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek çarpıcı bir bölümle geliyor. Başrollerini Berfin Nilsu Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizinin 5. bölümünde, sırlar ve hayati tehlikeler iç içe geçiyor. Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı: "Kızımı getir!"

Aynı Yağmur Altında 5. bölüm özeti. (Haberin fotoğrafları ATV'den alınmıştır.) Aynı Yağmur Altında 5. bölümde neler olacak? Ali ve Beliz'in nikahı Rosa'nın aniden fenalaşıp bayılmasıyla gölgelenir. Hastaneye kaldırılan Rosa hakkında Fazilet'in "hamile" demesi ailede büyük bir şaşkınlık yaratır. Ancak gerçek bambaşkadır: Rosa hamile değildir; Ali'nin kendisinden uzaklaşması için böyle bir yalan söylemiştir.