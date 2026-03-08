"Özellikle şu anda İran'ın kuzeyinde ve batı kıyılarında yağmur şeklinde yağışlar var. Tebriz'e doğru kuzeye çıkıldıkça yağışların karla karışık yağmura dönmeye başladığını görüyoruz. Bu aslında doğumuzdan geçen bir yağışlı sistemdi. Türkiye'nin doğusu ile birlikte İran'ın kuzeyi ve batı kesimlerini etkiliyor. Rafinerilerdeki yangınlar başladığında ise bu durum kimyasal yağışlara, yani asit yağışı olarak adlandırdığımız yağışlara yol açabiliyor. Bunlar çok tehlikeli ve riskli yağışlar. Dumanla birlikte karıştığında yağış kirleticileri hızla çökeltiyor. Özellikle nüfusun yoğun olduğu şehirlerde çok daha etkili çökelti oluşuyor. Uzun mesafelere taşınmasını bir ölçüde önlese de yakın mesafede konsantrasyonların çok yüksek değerlere çıkmasına neden olabiliyor. Hatta içme suyu havzalarında bile risk oluşturabilecek seviyelere ulaşabiliyor."

"Yağışların içinde sülfat ve kükürt dioksit bulunması nedeniyle sülfürik asit oluşması oldukça muhtemel görünüyor. Bununla birlikte partiküler maddeler de ortaya çıkıyor. Yağış olmayan alanlarda da hava kirliliği açısından ciddi riskler oluşuyor. Sağlık açısından önemli tehditler barındırıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerekiyor. Açık havada dolaşılmamalı, dışarı çıkılması gerekiyorsa maske kullanılmalı. Yağış sırasında şapka kullanılması da faydalı olabilir. Bu yağışlı sistem İran üzerinde bir iki gün daha kalacak, ardından doğuya doğru hareket edecek. Türkiye'de olduğu gibi sistemler batıdan doğuya doğru ilerliyor. Hazar Denizi'nin güneyinden ve İran'ın kuzeyinden geçerek Türkmenistan yönüne doğru ilerlemesi bekleniyor."

TÜRKİYE İÇİN RİSK GÖRÜNMÜYOR

Tek, mevcut atmosferik koşullar nedeniyle kirli hava kütlesinin Türkiye'ye ulaşmasının beklenmediğini belirtti.

"Patlamalar devam ettikçe kirliliğin ve asit yağışının etkisi daha riskli bir hale gelebilir. Türkiye açısından bakıldığında böyle bir sistemin ülkemize ulaşması mümkün görünmüyor. Avrupa üzerinden gelen bir yüksek basınç sistemi var ve bu sistem İran'daki akışları doğuya doğru yönlendiriyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, özellikle Hakkari çevresinde etkilenme ihtimali olup olmadığına baktım ancak oralara da ulaşmıyor. Türkiye üzerine gelmesi beklenmiyor. Atmosferik akış tamamen İran'ın doğusu ve kuzeyine yönelmiş durumda. Özellikle Hazar'ın güneyi ile Türkmenistan-İran sınırı çevresinde etkili olması bekleniyor."

ZARARLI GAZLAR VE PARTİKÜLLER ATMOSFERE KARIŞIYOR

Yangınların ardından atmosfere yayılan gazların ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurgulayan Tek, şu değerlendirmede bulundu:

"İran'ın kuzey ve batı kesimlerinde yağışlar görülüyor, Körfez'in iç kesimlerinde de yağış ihtimali var. Bu yağışlar da asit yağışı oluşturabilecek nitelikte. Yangınların ardından atmosfere çeşitli kirleticiler yayılıyor. Yağış varsa bunlar çökeliyor ve asit yağışı şeklinde yere iniyor. Öncelikle PM2,5 ve PM10 olarak adlandırılan ince partiküler maddeler ortaya çıkıyor. Eğer yağış olmazsa bu partiküller solunduğunda akciğerlerin en derin noktalarına kadar inerek ciddi tahrişe neden olabiliyor ve oksijen akışını engelleyebiliyor. Karbonmonoksit gazı da açığa çıkıyor ve uzun süre solunması durumunda zehirlenmelere yol açabiliyor. Bunun yanında azot bileşenleri ozon oluşumunu artırabiliyor ve solunum yollarını tahriş edebiliyor."