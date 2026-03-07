Katil İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. İran'daki ateş Lübnan'a sıçradı.A Haber ekibi Beyrut'ta ölümden döndü
İsrail, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'ı başkenti Beyrut ve çevresine yoğun bombardımana başladı.
Beyrut'a atılan bombaların biri A Haber ekibinin kaldığı otele isabet etti.
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak ölümden döndü.
ATA GÜNDÜZ KURŞUN: CANIMIZI ZOR KURTARDIK
Ata Gündüz Kurşun, daha önce tahliye anlarını aktardıkları otelin dakikalar içinde hedef alındığını belirterek, "Bir önceki yayınımızı hatırlayacağınız gibi tahliyenin olduğu otel kapısının önünden gerçekleştirmiştik. Az önce Lübnan Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı ve saldırıda 4 kişinin öldüğü, dokuz kişinin yaralandığı duyuruldu. Tekrar edelim; bizim de kaldığımız otel İsrail hava araçları tarafından hedef alındı ve biz de canımızı zor kurtardık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, 4 Mart'ta, Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlemişti.
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.