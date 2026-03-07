İsrail'in Beyrut'ta A Haber ekibinin de konakladığı oteli vurdu (Haberin fotoğrafları A Haber'den alınmıştır)





ATA GÜNDÜZ KURŞUN: CANIMIZI ZOR KURTARDIK



Ata Gündüz Kurşun, daha önce tahliye anlarını aktardıkları otelin dakikalar içinde hedef alındığını belirterek, "Bir önceki yayınımızı hatırlayacağınız gibi tahliyenin olduğu otel kapısının önünden gerçekleştirmiştik. Az önce Lübnan Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı ve saldırıda 4 kişinin öldüğü, dokuz kişinin yaralandığı duyuruldu. Tekrar edelim; bizim de kaldığımız otel İsrail hava araçları tarafından hedef alındı ve biz de canımızı zor kurtardık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.