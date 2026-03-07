Sarı-lacivertli ekipte kalede Ederson Moraes görev aldı. Üçlü savunma hattında Mert Müldür, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan yer aldı. Kanat beklerinde Anthony Musaba ile Archie Brown forma giyerken, orta sahada Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev yaptı. Hücumun merkezinde Marco Asensio yer alırken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif gol arayan isimler oldu. Fenerbahçe'de yedek kulübesinde ise Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Alaettin Ekici yer aldı.

TEDESCO YENİDEN KULÜBEDE Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte takımının başında yeniden sahaya çıktı. Geçirdiği hastalık nedeniyle Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında kulübede bulunamayan İtalyan çalıştırıcı, hafta içinde yapılan idmanlarda takımla birlikte çalışmıştı. Sağlık durumunun düzelmesinin ardından yeniden görevine dönen Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında kulübedeki yerini aldı.

ÜÇLÜ SAVUNMA TERCİHİNE DEVAM ETTİ Domenico Tedesco, Samsunspor karşısında da takımını üçlü savunma düzeniyle sahaya sürdü. Genç teknik adam, daha önce kazanılan Nottingham Forest ve Gaziantep FK karşılaşmalarında da benzer bir dizilişi tercih etmişti. Samsunspor maçında da aynı oyun planını koruyan Tedesco, savunma hattını üçlü yapıyla kurgularken kanat beklerini daha aktif kullanmayı hedefledi. Bu tercih, sarı-lacivertli ekibin saha içindeki dizilişinde belirleyici oldu.

ASENSIO İLK 11'DE BAŞLADI Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, Samsunspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Hafta içinde yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu merak edilen İspanyol futbolcunun maçta görev alıp almayacağı son ana kadar netlik kazanmamıştı. Teknik direktör Domenico Tedesco, yıldız oyuncuyla ilgili kararını ilk 11'den yana kullandı.