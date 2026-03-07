Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yendi.
Domenico Tedesco'nun öğrencileri Marius Mouandilmadji'ni golüyle 1-0 geriye düştü. 11. dakikadaki gole Matteo Guendouzi yanıt verdi. 4 dakika sonra sonra skor dengelendi. Ancak Çadlı forvet bir kez daha sahneye çıkarak Karadeniz temsilciliğine üstünlüğü getirdi. İlk devre 2-1 bitti.
İkinci yarıda da dakikalar 90'ı gösterirken Nene skorun dengeye gelmesini sağladı. Sidiki Cherif son sözü söyledi. Mücadele 3-2 sona erdi.
Kanarya, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına gidecek. Kırmızı beyazlılar da Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Holse'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Marius Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ederson'un solundan ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada Musaba'nın sağ taraftan yerden ortasında ceza sahası içinde Guendouzi'nin gelişine vuruşunda top sol üst köşeden ağlara gitti. 1-1
21. dakikada Guendouzi'nin ceza yayı gerisi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
23. dakikada Holse'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Tomasson'un sol taraftan ortasında penaltı noktasının hemen sağında topla buluşan Marius Mouandilmadji, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 1-2
58. dakikada Celil'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Elayis'in kafa vuruşunda Ederson, sağına gelen topu kontrol etti.
59. dakikada Holse'nin pasında Ntcham'ın penaltı noktasının solundan sert vuruşunda kaleci Ederson, sol üst köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada Celil'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top Ntcham'ın önünde kaldı. Ntcham'ın ceza yayının solundan vuruşunda meşin yuvarlak sağ yandan dışarı gitti.
70. dakikada sağ tarafta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza yayı önüne kadar girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.
73. dakikada Kante'nin pasında Kerem'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak çok az farkla uzak kale direği dibinden dışarı gitti.
89. dakikada Asensio'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Nene'nin vuruşunda kaleci Okan Kocuk'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
90+5. dakikada Asensio'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda seken topu arka direkte Sidiki Cherif tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kupada ilk 11'de görev verdiği Mert Günok, Yiğit Efe Demir ve Fred Rodrigues'i yedek soyundurdu. Tedesco, bu isimlerin yerine Ederson Moraes, Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio'yu ilk 11'de sahaya sürdü.
Sarı-lacivertli ekipte kalede Ederson Moraes görev aldı. Üçlü savunma hattında Mert Müldür, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan yer aldı. Kanat beklerinde Anthony Musaba ile Archie Brown forma giyerken, orta sahada Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante görev yaptı. Hücumun merkezinde Marco Asensio yer alırken, ileri uçta Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif gol arayan isimler oldu.
Fenerbahçe'de yedek kulübesinde ise Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Alaettin Ekici yer aldı.
TEDESCO YENİDEN KULÜBEDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte takımının başında yeniden sahaya çıktı. Geçirdiği hastalık nedeniyle Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında kulübede bulunamayan İtalyan çalıştırıcı, hafta içinde yapılan idmanlarda takımla birlikte çalışmıştı.
Sağlık durumunun düzelmesinin ardından yeniden görevine dönen Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında kulübedeki yerini aldı.
ÜÇLÜ SAVUNMA TERCİHİNE DEVAM ETTİ
Domenico Tedesco, Samsunspor karşısında da takımını üçlü savunma düzeniyle sahaya sürdü. Genç teknik adam, daha önce kazanılan Nottingham Forest ve Gaziantep FK karşılaşmalarında da benzer bir dizilişi tercih etmişti.
Samsunspor maçında da aynı oyun planını koruyan Tedesco, savunma hattını üçlü yapıyla kurgularken kanat beklerini daha aktif kullanmayı hedefledi. Bu tercih, sarı-lacivertli ekibin saha içindeki dizilişinde belirleyici oldu.
ASENSIO İLK 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, Samsunspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Hafta içinde yaşadığı sakatlık nedeniyle durumu merak edilen İspanyol futbolcunun maçta görev alıp almayacağı son ana kadar netlik kazanmamıştı.
Teknik direktör Domenico Tedesco, yıldız oyuncuyla ilgili kararını ilk 11'den yana kullandı.
ARCHIE BROWN LİGDE 3 AY SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown da uzun bir aranın ardından ligde ilk 11'de görev yaptı. Uzun süreli sakatlığını atlatan Brown, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçlarında ilk 11'de forma giymişti.
İngiliz futbolcu, Süper Lig'de ise son olarak 15 Aralık 2025 tarihinde oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Böylece Archie Brown, yaklaşık 3 ay sonra ligde yeniden bir maça ilk 11'de başlamış oldu.
JAYDEN OOSTERWOLDE 100. MAÇINA KAPTAN ÇIKTI
Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıktı. 2022-2023 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Hollandalı oyuncu, bu karşılaşma öncesinde 99 resmi maçta görev yapmıştı.
24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe formaları giydi. Jayden Oosterwolde, profesyonel kariyerinde ilk kez bir takımda 100 maç barajını aşarken, Samsunspor karşılaşmasında bir başka ilki daha yaşadı. Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktığı bu mücadelede ilk kez Fenerbahçe kaptanı olarak sahada yer aldı.