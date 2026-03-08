Reçel yerine meyve tercih etmek daha dengeli bir beslenme sağlıyor. Reçeller yerine meyve daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. Burada ananas ve yaban mersini gibi mevsim meyveleri tüketilebilir. Tam buğday ekmeği ile mutlaka desteklenmelidir. Gün içerisinde hem lif ihtiyacımızı sağlayacak hem de kan şekerimizin düşmesini engellemesi açısından tam buğday ekmeği mutlaka desteklenmelidir" diyor.

Pilav, makarna, börek ve pide gibi karbonhidratların iftarda sınırlı tüketilmesi öneriliyor. PİLAV, MAKARNA, PİDE SINIRLI İftar sofralarında porsiyon kontrolünün önemine de değinen Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, "Ramazan'ın olmazsa olmazı çorbalar, fakat çorbalar çok fazla krema ve un içerdiğinde çok büyük bir kalori kaynağı olabiliyor. Burada miktarı azaltmak önemli. Aynı zamanda içerisinde beyaz un katmak yerine az miktarda tam buğday un kullanmak ya da sebzelerle kıvam sağlamak için çalışmak daha iyi olacaktır. Çorbaları az miktarda tutup 10-15 dakika kadar bir süre ara verip tokluk sağlanmalı.

Gün boyu tokluk hissini belirleyen en önemli öğün sahur olarak öne çıkıyor. Tokluk sağlandıktan sonra da sebzeler ve proteinle tokluğumuz desteklenmeli; pilav, makarna, börekler veya pidelerin miktarı önemli ölçüde sınırlı tutulmalı. Pilavın miktarı kişiden kişiye değişir ama 5-6 yemek kaşığı ölçüsünde tutulmalı ve geçilmemesi gerekiyor.