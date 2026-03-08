On bir ayın sultanı Ramazan ayında kilo alımının temel nedenini fazla kalori tüketimi oluşturuyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, kişinin oruç tutmasına rağmen kilo almaya devam etmesinin genellikle yanlış beslenme sıralamasından kaynaklandığını söylüyor. Sahurun gün boyu tokluk açısından belirleyici olduğunu belirtiyor.
YEŞİLLİKLERLE DESTEKLENMELİ
Çelebi, "Sağlıklı bir sahur dediğimizde mutlaka protein kaynağı olarak yiyebiliyorsak yumurta olması gerekir. Ardından tok tutacak faydalı yağ kaynakları, örneğin avokado, ceviz gibi olabilir.
Zeytin de tercih edilebilir fakat susatma ihtimali olabilir. Bunların yanında yeşillikler de desteklenmeli; roka gibi mevsim sebzeleri, havuç veya normal şekilde tüketilebilir. Kapya biber eklenebilir.
Reçeller yerine meyve daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. Burada ananas ve yaban mersini gibi mevsim meyveleri tüketilebilir. Tam buğday ekmeği ile mutlaka desteklenmelidir. Gün içerisinde hem lif ihtiyacımızı sağlayacak hem de kan şekerimizin düşmesini engellemesi açısından tam buğday ekmeği mutlaka desteklenmelidir" diyor.
PİLAV, MAKARNA, PİDE SINIRLI
İftar sofralarında porsiyon kontrolünün önemine de değinen Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, "Ramazan'ın olmazsa olmazı çorbalar, fakat çorbalar çok fazla krema ve un içerdiğinde çok büyük bir kalori kaynağı olabiliyor. Burada miktarı azaltmak önemli. Aynı zamanda içerisinde beyaz un katmak yerine az miktarda tam buğday un kullanmak ya da sebzelerle kıvam sağlamak için çalışmak daha iyi olacaktır. Çorbaları az miktarda tutup 10-15 dakika kadar bir süre ara verip tokluk sağlanmalı.
Tokluk sağlandıktan sonra da sebzeler ve proteinle tokluğumuz desteklenmeli; pilav, makarna, börekler veya pidelerin miktarı önemli ölçüde sınırlı tutulmalı. Pilavın miktarı kişiden kişiye değişir ama 5-6 yemek kaşığı ölçüsünde tutulmalı ve geçilmemesi gerekiyor.
Eğer zayıflama kaygısı olan kişiler varsa, iftar sonrası ara öğün yapmadan, yani iftar sonrası ara öğün yapmadan da eğer yetinebiliyorlarsa bu şekilde devam etmeleri daha iyi olacaktır" ifadelerini kullanıyor.