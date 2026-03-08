CANLI YAYIN
Ramazan’da kilo verdiren 15 dakika kuralı! İftar ve sahurda ne yenmeli?

Ramazan ayında kilo kontrolü sağlamanın yollarını açıklayan Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, oruç tutarken kilo alımının temelinde yatan yanlış beslenme sıralamasına dikkat çekti. Sahurda tok tutan protein kaynaklarından iftarda porsiyon kontrolü sağlayan '15 dakika' kuralına kadar kritik önerilerde bulunan Çelebi, sağlıklı bir iftar ve sahur menüsünün püf noktalarını paylaştı. İşte uzman gözüyle Ramazan’da formda kalmanızı sağlayacak bilimsel beslenme rehberi...

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, Ramazan ayında kilo alımının fazla kalori tüketimi ve yanlış beslenme sıralamasından kaynaklandığını belirtiyor.
  • Sahurda yumurta, avokado ve ceviz gibi protein ve faydalı yağ kaynakları ile tam buğday ekmeği tüketilmesi öneriliyor.
  • İftarda çorbalarda krema ve un miktarının azaltılması, sebze ile kıvam sağlanması tavsiye ediliyor.
  • Pilav, makarna ve pide tüketiminin 5-6 yemek kaşığı ile sınırlı tutulması gerekiyor.
  • Zayıflama hedefi olanların iftar sonrası ara öğün yapmadan devam etmesi öneriliyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında kilo alımının temel nedenini fazla kalori tüketimi oluşturuyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, kişinin oruç tutmasına rağmen kilo almaya devam etmesinin genellikle yanlış beslenme sıralamasından kaynaklandığını söylüyor. Sahurun gün boyu tokluk açısından belirleyici olduğunu belirtiyor.

Ramazan’da kilo artışının en büyük nedeni genellikle fazla kalori tüketimi oluyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

YEŞİLLİKLERLE DESTEKLENMELİ

Çelebi, "Sağlıklı bir sahur dediğimizde mutlaka protein kaynağı olarak yiyebiliyorsak yumurta olması gerekir. Ardından tok tutacak faydalı yağ kaynakları, örneğin avokado, ceviz gibi olabilir.

Uzmanlara göre oruç tutulmasına rağmen kilo alınmasının nedeni çoğu zaman yanlış beslenme sıralaması.

Zeytin de tercih edilebilir fakat susatma ihtimali olabilir. Bunların yanında yeşillikler de desteklenmeli; roka gibi mevsim sebzeleri, havuç veya normal şekilde tüketilebilir. Kapya biber eklenebilir.

Reçel yerine meyve tercih etmek daha dengeli bir beslenme sağlıyor.

Reçeller yerine meyve daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. Burada ananas ve yaban mersini gibi mevsim meyveleri tüketilebilir. Tam buğday ekmeği ile mutlaka desteklenmelidir. Gün içerisinde hem lif ihtiyacımızı sağlayacak hem de kan şekerimizin düşmesini engellemesi açısından tam buğday ekmeği mutlaka desteklenmelidir" diyor.

Pilav, makarna, börek ve pide gibi karbonhidratların iftarda sınırlı tüketilmesi öneriliyor.

PİLAV, MAKARNA, PİDE SINIRLI

İftar sofralarında porsiyon kontrolünün önemine de değinen Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, "Ramazan'ın olmazsa olmazı çorbalar, fakat çorbalar çok fazla krema ve un içerdiğinde çok büyük bir kalori kaynağı olabiliyor. Burada miktarı azaltmak önemli. Aynı zamanda içerisinde beyaz un katmak yerine az miktarda tam buğday un kullanmak ya da sebzelerle kıvam sağlamak için çalışmak daha iyi olacaktır. Çorbaları az miktarda tutup 10-15 dakika kadar bir süre ara verip tokluk sağlanmalı.

Gün boyu tokluk hissini belirleyen en önemli öğün sahur olarak öne çıkıyor.

Tokluk sağlandıktan sonra da sebzeler ve proteinle tokluğumuz desteklenmeli; pilav, makarna, börekler veya pidelerin miktarı önemli ölçüde sınırlı tutulmalı. Pilavın miktarı kişiden kişiye değişir ama 5-6 yemek kaşığı ölçüsünde tutulmalı ve geçilmemesi gerekiyor.

Tam buğday ekmeği hem lif ihtiyacını karşılıyor hem de kan şekerini dengede tutuyor.

Eğer zayıflama kaygısı olan kişiler varsa, iftar sonrası ara öğün yapmadan, yani iftar sonrası ara öğün yapmadan da eğer yetinebiliyorlarsa bu şekilde devam etmeleri daha iyi olacaktır" ifadelerini kullanıyor.

