ABD-İsrail-İran savaşı bölgeyi ateş çemberine çevirirken, "İki devlet, tek millet" ruhunu yaralamaya çalışan, kardeşlik bağlarımızı dinamitleyecek skandal bir gelişme yaşandı.
Azerbaycan Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Musa Guliyev, Azerbaycan Haber Ajansı'na (APA) verdiği röportajda, Turkuvaz Medya Grubu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.
Guliyev, açıklamasında Turkuvaz Medya'nın Azerbaycan'a karşı "iftira kampanyası yürüttüğünü" öne sürerek, grubun lideri olarak nitelendirdiği Berat Albayrak'ı da Azerbaycan karşıtlığıyla suçladı.
Ancak bu iddialar hem tarihsel gerçeklerle hem de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin son yıllardaki somut gelişmeleriyle açık biçimde çelişti.
AZERBAYCAN'A EN GÜÇLÜ DESTEK ERDOĞAN'DAN GELDİ
Nahçıvan Özerk Bölgesi'nde havalimanına yapılan saldırı "false flag" tartışmalarını alevlendirmiş, İran makamları "Nahçıvan'ı biz vurmadık" derken; İsrail'in Azerbaycan'ı savaşa çekebilmek için Nahçıvan'ı vurdurduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada da komplo teorileri alıp başını gitmişti.
Ankara ise sürecin başından bu yana çok net bir tutumla Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan lideri İlhan Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Nahçıvan'a yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.
5. KOL APARATLARI VE MOSSAD'IN ETKİ AJANLARINDAN SİSTEMATİK OPERASYON
Bu görüşme "İki devlet tek millet" anlayışını bir kez daha pekiştirirken sosyal medyadaki bazı 5. kol aparatları ve MOSSAD'ın etki ajanları sistematik bir kara propaganda başlattı. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği hedef alındı.
Kardeşlik iklimine zarar verebilecek bir girişim de Aliyev'in partisi Yeni Azerbaycan Partisi'nden geldi.
STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZA SABOTAJ GİRİŞİMİ
Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Meclis Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev, Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı dönemi kastederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Erdoğan ailesini hedef gösterdi.
Guliyev, "Şaşırtıcı olan ise, "Turkuvaz" grubunun başkanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yakın bir isim olması. Bu kişi Enerji Bakanı olduğu dönemde bile Azerbaycan karşıtı grubun ön saflarında yer almıştı" dedi.
"Azerbaycan basınında Türkiye'ye gösterilen hassasiyet Türkiye'de gösterilmiyor"şeklinde mesnetsiz bir iftira ortaya atan Guliyev, her yayında Azerbaycan'dan "Gardaş" diye söz eden, iki devlet tek millet hassasiyeti gözeten Turkuvaz Medya'yı da karalamaya kalktı.
Musa Guliyev,"Turkuvaz'ın gündemine baktığımızda, bu grubun Azerbaycan'a karşı düzenli olarak karalama kampanyası yürüttüğü açıkça görülüyor. Azerbaycan kasıtlı olarak lekeleniyor ve ülkemizin liderliğine hakaret ediliyor" gibi gerçeklikten kopuk sözler sarf etti.
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ekonomik ve stratejik olarak altın çağını yaşadığı yıllar olarak biliniyor. Bu dönemde atılan imzalar, sadece kağıt üzerinde kalmamış, dev projelere dönüşmüştü. Guliyev'in Albayrak'ı hedef alan sözlerinin arka planında ise, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağı dinamitleme operasyonu olduğuna dikkat çekiliyor.
Azerbaycan Haber Ajansı'na hadsizce konuşan Guliyev, Albayrak'ı "Azerbaycan karşıtı"olmakla itham ederken, Turkuvaz Medya Grubu'na da "Azerbaycan karşıtı kampanyanın ön saflarında olmakla" sözleriyle çamur atmaya yeltendi.
NEDEN ŞİMDİ? HEDEFTEKİ ASIL AMAÇ NE?
Bugün Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya'yı hedef alan ama aslında Türkiye'ye yönelik bu saldırıların zamanlaması da dikkati çekti. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında Türkiye'nin sergilediği dik duruş, küresel odakları rahatsız etmişti.
TARİHİ GERÇEKLER YALAN SÖYLEMEZ: 2015 - 2020 KRONOLOJİSİ
Berat Albayrak'ın görevde olduğu dönemde, iki ülke arasındaki ilişkiler tarihi zirvesini gördü. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (24 Kasım 2015 - 9 Temmuz 2018) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı (10 Temmuz 2018 - 10 Kasım 2020) yaptığı dönemler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki "İki Devlet, Tek Millet" anlayışının ekonomik ve stratejik olarak en somut adımlara dönüştüğü yıllar oldu.
2015'ten 2020 sonuna uzanan dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji, diplomasi, yatırım ve ticaret alanlarında pek çok olumlu gelişme yaşandı.
Gelin Yeni Azerbaycan Partisi tandanslı mesnetsiz iftiraları çürüten somut verilere bakalım.
15 Mart 2016: Ankara'da yapılan 5. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında bir ortak bildiri imzalandı.
Ardından iki ülke arasında 6 işbirliği anlaşması imzalandı.
Bu anlaşmalar; askeri ve sivil personel değişimi protokolü, diplomatik misyon çalışanlarının aile fertlerinin çalışma izni anlaşması, adli incelemelerde işbirliği anlaşması, sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması anlaşması ve teknik işbirliğiprotokolünü içeriyordu.
30 Ekim 2017:Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak ulaştırma projesi Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı resmen açıldı.
Bakü yakınlarındaki Alat Limanı'nda düzenlenen törende Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan'dan temsilcilerle birlikte ilk treni uğurladılar.
İlk aşamada yılda 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olan hat, 2034'e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük kapasitesine çıkarılacak.
BTK projesi sayesinde Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticari ve stratejik bağlar ulaştırma alanında da güçlendi.
12 Haziran 2018: Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinin Eskişehir'deki açılış töreni gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı törende TANAP'ın hizmete girmesiyle "bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz" mesajı verildi.
TANAP, Şah Deniz-2 sahasından çıkarılan doğalgazı Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştıracak 1.850 km'lik dev bir hattır. Yıllık 16 milyar m³ kapasitesinin 6 milyar m³'ü Türkiye'ye, 10 milyar m³'ü Avrupa'ya iletilecektir. Nitekim TANAP üzerinden Türkiye'ye ilk gaz akışı 2018'de başladı.
19 Ekim 2018: Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR tarafından Aliağa/İzmir'de inşa edilen STAR Rafinerisi törenle açıldı.
Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in birlikte kurdele kestiği rafineri, 6,3 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de tek seferde yapılan en büyük reel sektör yatırımı oldu.
Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, STAR Rafinerisi'nin iki ülke ilişkilerini "bir adım daha öteye taşıdığını" ve ekonomik ortaklığın derinleştiğini belirtti.
STAR Rafinerisi, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) gaz hattı gibi önceki projelerin ardından, Haziran 2018'de devreye giren TANAP'la beraber iki ülkenin hayata geçirdiği stratejik enerji projelerinin yeni bir halkasını oluşturdu.
30 Kasım 2019: TANAP doğalgaz boru hattının Avrupa bağlantısı tamamlanarak Edirne'nin İpsala ilçesinde bir açılış töreni düzenlendi.
Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törende, TANAP hattının Yunanistan sınırında Trans-Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) bağlanmasıyla Güney Gaz Koridoru projesinin büyük bölümü tamamlanmış oldu.
Böylece Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesinin önündeki tüm altyapı engelleri kalktı.
Türkiye, Ekim 2019 sonu itibarıyla TANAP'tan toplam 3.18milyar m³ gaz almış ve bu miktarın kademeli olarak yılda 6 milyar m³'e çıkarılması planlandı.
2019 (Ticari İlişkiler):Bu dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi istikrarlı biçimde artış gösterdi.
2019 yılında ikili dış ticaret hacmi yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.
2019 (Yatırımlar): Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar bu dönemde tarihi seviyelere ulaştı.
Özellikle STAR Rafinerisi ve Petkim petrokimya tesisleri gibi enerji projeleri sayesinde, 2015-2020 aralığında Azerbaycan, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkelerden biri haline geldi.
2020 yılına gelindiğinde Azerbaycan'ın Türkiye'deki toplam yatırımı 20 milyar dolara yaklaşmıştı (yaklaşık 17 milyar doları enerji ve 3 milyar doları enerji dışı sektörlerde). Benzer şekilde, Türk şirketleri de Azerbaycan'da enerji, inşaat, altyapı, telekom ve bankacılık gibi sektörlerde faaliyetlerini genişletti.
25 Şubat 2020: Bakü'de gerçekleştirilen 8. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı.
En dikkat çekeni, Tercihli Ticaret Anlaşması oldu.
Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in huzurunda imzalanan bu anlaşma ile karşılıklı 15 ürün grubunda yıllık tarife kotaları belirlenerek gümrük vergilerinin sıfırlanması kararlaştırıldı.
Tercihli Ticaret Anlaşması, iki ülke ticaretinin önündeki engelleri kaldırmayı ve hacmi artırmayı hedefleyen tarihi bir adımdır.
Aynı ziyarette, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Azerbaycan'ın İhracat ve Yatırımı Teşvik Fonu (AZPROMO) arasında bir eylem planı da dahil olmak üzere çeşitli mutabakat metinleri imzalandı.
Eylül – Kasım 2020: 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye, Azerbaycan'a güçlü diplomatik destek sağladı.
Türk yetkililer en üst düzeyde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmuş, Ermenistan'ın işgaline son verilmesi çağrılarını yinelemişlerdir.
Türkiye, Azerbaycan'ın uluslararası hukuka dayalı operasyonlarını "kendi davası" olarak gördüğünü beyan etti.
10 Kasım 2020'de savaşın Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından, Türkiye sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.
Bu süreç, iki ülkenin stratejik müttefiklik boyutunu pekiştirmiş, kamuoylarında kardeşlik duygusunu daha da güçlendirdi.
Nitekim Başkan Erdoğan, zaferin hemen ardından yaptığı açıklamada "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" ifadeleriyle bu yakınlığı dile getirdi.
(2015-2020): Bu dönemde hayata geçirilen somut projeler ve anlaşmalar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihî zirve yaptığını gösteriyor.
Enerji alanında TANAP doğalgaz boru hattının açılması ve SOCAR yatırımları, ulaştırmada BTK demiryolunun devreye girmesi, savunma ve diplomasi alanında yakın iş birliği, ticarette tercihli anlaşma ve artan hacim, "bir millet, iki devlet" anlayışının pratikteki yansımaları olarak değerlendirildi.
AZERBAYCAN'IN "YÜZYILIN PROJESİ" DEDİĞİ TANAP'IN MİMARLARINDAN BİRİ
"Azerbaycan karşıtı" iftirası atılan Berat Albayrak, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sembolü olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin mimarlarından biri olarak tarihin sayfalarına adını yazdırdı. Albayrak 2018'de TANAP için "TANAP, aynı zamanda kardeşliğe yapılan yatırımdır. İki devlet bir millet ülküsünün sınırları aşarak yeni coğrafyalara, yeni insanlara ulaşmasıdır. İki ülke arasındaki hakiki dostluğun ve muhabbetin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır" demişti.
Üstelik TANAP'ı Azerbaycan basını "Yüzyılın projesi" olarak niteliyor. Böyle bir ortamda Berat Albayrak'a "Azerbaycan karşıtlığı" isnat etmek büyük bir çelişki olmaktan öteye gitmiyor.
STAR RAFİNERİSİ VE SOCAR... ALBAYRAK DÖNEMİNDE AZERBAYCAN'LA DEV YATIRIMLAR
TANAP projesinin yanı sıra STAR Rafinerisi ve karşılıklı yatırım adımları atıldı.
Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımları Berat Albayrak döneminde zirveye ulaştı.
Doğal gazın yanı sıra elektrik iletim hatları alanında da önemli iş birliklerine yine Albayrak döneminde kapı aralandı.
Guliyev'in "Azerbaycan karşıtı kampanyanın ön saflarında" dediği Turkuvaz Medya Grubu, Azerbaycan'ın eleminde de kederinde de hep yanında oldu.
GULİYEV'İN YALANINI TAKVİM PATLATTI... DAHA 3 GÜN ÖNCE "GARDAŞ" MANŞETİ ATTIK
Daha 3 gün önceki Nahçıvan saldırında Takvim.com.tr bizzat "GEÇMİŞ OLSUN GARDAŞ" manşetiyle haberi okurlarına duyurdu.
"KARŞITLIK" DEĞİL KARDEŞLİK YAYINLARI!
Nitekim, TAKVİM, SABAH, A Haber hem ekranlarından hem manşetlerinden hem de dijital platformlarından "karşıtlık" değil "kardeşlik" yayınlarına imza attı.
Bu müspet deliller "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bozma girişimini" de bozguna uğrattı. Aliyev'e yakınlığıyla bilinen Musa Guliyev bizzat kendi iftirasının altında kaldı. Ankara -Bakü hattındaki sarsılmaz kardeşliği oymaya çalışan bir figür olarak boy gösterdi.
Peki, İsrail'in "sahte bayrak" operasyonlarıyla bölgedeki kardeşlik ve birliği bozmaya çalıştığı bir dönemde Guliyev neden böyle bir çıkışa imza attı? Bu sorunun yanıtı hem Türk hem de Azerbaycan kamuoyu tarafından merak ediliyor.
GULİYEV'İN MECLİS ARŞİVİ KENDİ YALANINI ÇÜRÜTTÜ
Musa Guliyev'in Berat Albayrak'ı hedef alan "Azerbaycan karşıtlığı" iddiası, bizzat kendisinin altına imza attığı meclis tutanakları ve geçmiş beyanlarıyla yerle bir oldu. Arşivler, Guliyev'in bugün "karşıtlık" dediği dönemi, dün "kardeşliğin zirvesi" olarak alkışladığını kanıtlıyor.
Milli Meclis tutanaklarında (2018-2021) Guliyev'in Türkiye ile ilgili beyanlarının bugünkü iddialarıyla taban tabana zıt olduğu ortaya çıktı. TANAP'ın açılış sürecinde meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarda, bu projeyi "Azerbaycan'ın dünya siyasetindeki mührü" ve "Kardeşliğin en büyük abidesi" olarak tanımladı. O dönem projenin mimarı Berat Albayrak'a ve Türkiye'nin enerji politikalarına hiçbir eleştiri getirmemiş, aksine süreci "kusursuz bir başarı" olarak alkışlamıştı. Ayrıca 2021'deki açıklamalarında iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerini "sarsılmaz" olarak nitelemiş, bugün bu sarsılmaz bağı bizzat kendisi hedef alarak hangi odaklara hizmet ettiğini de göstermiş oldu.
İSRAİL'E TOZ KONDURAMIYOR... İSRAİL ADINA MI KARDEŞLİĞİ DİNAMİTLİYOR?
Dahası Musa Guliyev İsrail'e toz konduramadığı demeçleriyle ön plana çıkıyor. Guliyev, Azerbaycan Milli Meclisi'nde İsrail ile ilişkilerin en hararetli savunucularından biri. İsrail'e "güvenilir dost" tanımlaması en dikkat çekicilerinden biri. Guliyev, özellikle 2023 ve 2024 yıllarındaki meclis konuşmalarında, İsrail'in Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü (Karabağ sürecinde) destekleyen nadir ülkelerden biri olduğunu savunarak, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğini "hayati" olarak nitelendirmişti.
Yahudi lobisiyle de güçlü ilişkileri olan Guliyev, Azerbaycan-İsrail Parlamentolararası İlişkiler Çalışma Grubu ile koordineli hareket etmiş, "İsrail ile ilişkilerin bozulması Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarına zarar verir" tezini savunmuştu.
Azerbaycan Milli Meclisi kayıtlarına göre Guliyev, İsrail için "dost devlet"diyor. İki devlet arasındaki münasebetin yükselik trendinde olduğunu belirtip daha da artması gerektiğini savunuyor.
Resmi kayıtlarda yer alan bu beyanlar akıllara şu soruyu getirdi: Aliyev'in partisinde üst düzey bir mevkide olan Guliyev, İsrail adına mı Ankara-Bakü hattındaki kardeşlik ortamını geriyor?
AZERBAYCAN AKSİYON ALACAK MI?
Musa Guliyev'in Türkiye karşıtı iftiraları sonrası gözler Azerbaycan makamlarının "kardeşlik hukuku" çerçevesinde atacağı/atması gereken adımlara çevrildi.