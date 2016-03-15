Bu görüşme "İki devlet tek millet" anlayışını bir kez daha pekiştirirken sosyal medyadaki bazı 5. kol aparatları ve MOSSAD'ın etki ajanları sistematik bir kara propaganda başlattı. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği hedef alındı.

Ankara ise sürecin başından bu yana çok net bir tutumla Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan lideri İlhan Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Nahçıvan'a yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Nahçıvan Özerk Bölgesi'nde havalimanına yapılan saldırı "false flag" tartışmalarını alevlendirmiş, İran makamları "Nahçıvan'ı biz vurmadık" derken; İsrail'in Azerbaycan'ı savaşa çekebilmek için Nahçıvan'ı vurdurduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada da komplo teorileri alıp başını gitmişti.

Ancak bu iddialar hem tarihsel gerçeklerle hem de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin son yıllardaki somut gelişmeleriyle açık biçimde çelişti.

ABD-İsrail-İran savaşı bölgeyi ateş çemberine çevirirken, "İki devlet, tek millet" ruhunu yaralamaya çalışan, kardeşlik bağlarımızı dinamitleyecek skandal bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Musa Guliyev, Azerbaycan Haber Ajansı'na (APA) verdiği röportajda, Turkuvaz Medya Grubu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.





STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZA SABOTAJ GİRİŞİMİ

Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Meclis Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev, Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı dönemi kastederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Erdoğan ailesini hedef gösterdi.



Guliyev, "Şaşırtıcı olan ise, "Turkuvaz" grubunun başkanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yakın bir isim olması. Bu kişi Enerji Bakanı olduğu dönemde bile Azerbaycan karşıtı grubun ön saflarında yer almıştı" dedi.

"Azerbaycan basınında Türkiye'ye gösterilen hassasiyet Türkiye'de gösterilmiyor"şeklinde mesnetsiz bir iftira ortaya atan Guliyev, her yayında Azerbaycan'dan "Gardaş" diye söz eden, iki devlet tek millet hassasiyeti gözeten Turkuvaz Medya'yı da karalamaya kalktı.

Musa Guliyev,"Turkuvaz'ın gündemine baktığımızda, bu grubun Azerbaycan'a karşı düzenli olarak karalama kampanyası yürüttüğü açıkça görülüyor. Azerbaycan kasıtlı olarak lekeleniyor ve ülkemizin liderliğine hakaret ediliyor" gibi gerçeklikten kopuk sözler sarf etti.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ekonomik ve stratejik olarak altın çağını yaşadığı yıllar olarak biliniyor. Bu dönemde atılan imzalar, sadece kağıt üzerinde kalmamış, dev projelere dönüşmüştü. Guliyev'in Albayrak'ı hedef alan sözlerinin arka planında ise, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağı dinamitleme operasyonu olduğuna dikkat çekiliyor.

Azerbaycan Haber Ajansı'na hadsizce konuşan Guliyev, Albayrak'ı "Azerbaycan karşıtı"olmakla itham ederken, Turkuvaz Medya Grubu'na da "Azerbaycan karşıtı kampanyanın ön saflarında olmakla" sözleriyle çamur atmaya yeltendi.



NEDEN ŞİMDİ? HEDEFTEKİ ASIL AMAÇ NE?

Bugün Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya'yı hedef alan ama aslında Türkiye'ye yönelik bu saldırıların zamanlaması da dikkati çekti. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında Türkiye'nin sergilediği dik duruş, küresel odakları rahatsız etmişti.

TARİHİ GERÇEKLER YALAN SÖYLEMEZ: 2015 - 2020 KRONOLOJİSİ

Berat Albayrak'ın görevde olduğu dönemde, iki ülke arasındaki ilişkiler tarihi zirvesini gördü. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (24 Kasım 2015 - 9 Temmuz 2018) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı (10 Temmuz 2018 - 10 Kasım 2020) yaptığı dönemler, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki "İki Devlet, Tek Millet" anlayışının ekonomik ve stratejik olarak en somut adımlara dönüştüğü yıllar oldu.

2015'ten 2020 sonuna uzanan dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji, diplomasi, yatırım ve ticaret alanlarında pek çok olumlu gelişme yaşandı.