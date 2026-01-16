PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş kupadaki 2.sınavında 1.lig ekibi Keçiörengücü'nü 3 golle dize getirdi

Kartal, Keçiörengücü önünde 15’te Abraham’la öne geçti. 59’da El Bilal Toure ile farkı 2’ye çıkaran Beşiktaş, 87’de Kartal’ın golüyle maçı 3-0 kazanarak grup lideri oldu

16 Ocak 2026
Kartal Ziraat Türkiye Kupası'nda tam yol ileri... Siyah-Beyazlılar C Grubu'ndaki 2. maçında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. 11'de El Bilal Toure'nin kafayla aşırdığı topu Emre kontrol etti. 15'te Rıdvan'ın soldan yaptığı ortada Abraham şık bir kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 19'da El Bilal Toure'nin vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi. 35'te El Bilal Toure'nin ön direkteki kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti. Karşılaşmanın ilk yarısını Kartal rakibi önünde 1-0 önde kapattı. 46'da Djabi'nin yayın solundan kaleye vurduğu top savunmadan geri döndü. 55'te Taylan'ın ortasında El Bilal Toure uçarak yaptığı kafa vuruşuyla Beşiktaş'ın üstünlük sayısını ikiye çıkardı: 2-0. 59'da El Bilal Toure'nin ceza sahasına çıkardığı top Abraham'ın arkasında kaldı. 72'de İbrahim'in kafa vuruşunda Ersin gole izin vermedi. 87'de Kartal şık bir vuruşla skoru ilan etti: 3-0. Beşiktaş bu skorla grubunda lider oldu.

