AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: İç ve dış politikadaki gelişmeler masada
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Parti genel merkezindeki kritik toplantıda iç ve dış politikadaki son gelişmeler ile teşkilat çalışmaları ele alınacak.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında iç ve dış politikadaki güncel gelişmelerin yanı sıra parti çalışmalarının ele alınması bekleniyor.