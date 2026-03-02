AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: İç ve dış politikadaki gelişmeler masada

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında iç ve dış politikadaki güncel gelişmelerin yanı sıra parti çalışmalarının ele alınması bekleniyor.

