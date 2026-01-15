Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor’u deplasmanda 6 golle geçip ilk galibiyetini aldı

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk galibiyetini aldı. A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'a 1-0 yenilen Bordo-Mavililer 1-0 yenik duruma düştükleri mücadelede İstanbulspor'u 6-1 yenerek kupada ümitlerini yeşertti. 29'da Krstovski kafa vuruşuyla ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 41'de Ozan Tufan'ın pasında Muçi yerden yaptığı vuruşla skora 1-1'lik denge getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

54'TE FAHRİ'YE KIRMIZI KART

İkinci yarının 54.dakikasında Fahri'nin Bouchouari'ye yaptığı müdahalenin ardından Fahri kırmızı kart gördü. 57'de Muçi'nin ortasında Batagov kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. 60'da Muçi 30 metreden yaptığı sert vuruşla farkı ikiye çıkardı: 1-3. 70'de Cihan'ın ortasında Olaigbe 1-4, 85 ve 90+1'de de Sikan attığı 2 golle skoru 6-1 yaptı.



11'E 11'KEN KÖTÜ OYNADIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçı sonrasında, "11'e 11 oyundan memnun değilim. Gol yemememiz gerekiyordu" dedi. Transferle de ilgili konuşan Tekke, "Zamanımız biraz daha var. Beklediğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda faydalı, sürekliliği olacak ve yatırıma dönüşecek tarzda oyuncular bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.