Kanarya Ziraat Türkiye Kupası’nda Beyoğlu Yeni Çarşı’yı tek golle geçti

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'ndaki 2. maçında 2.Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı tek golle geçti: 1-0. 7'de Talisca'nın vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 121'de Musaba'nın gelişine vuruşunda Burak topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı. 26'da Duran Sedat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltı kararı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

İMDADA TALİSCA YETİŞTİ

Maçın 49. dakikasında Alperen'in ortasında Çağlar topu kafa ile uzaklaştırdı. 52'de Talisca'nın, 61'de de Nene'nin vuruşunda top direkten döndü. 63'te Duran'ın frikiğinde top dışarı gitti. 75'te Duran'ın dokunduğu top Beytullah'da kaldı. 82'de Talisca uzaktan yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Maçı Kanarya 1-0 galibiyetle kapatarak kupadaki ilk galibiyetini aldı.



MUSABA SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine kattığı Musaba Yeni Çarşı ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı. Yerini 23'te Mert Müldür'e bırakan Musaba'nın durumu bugün yapılacak kontröl sonrasında belli olacak.



NENE&OĞUZ SAVUNMADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk 11'de süpriz bir dizilişe imza attı. Bu maçta Dorgeles Nene'yi sağ bek pozisyonuna çeken İtalyan teknik adam sol bekte de Oğuz Aydın'a yer verdi.