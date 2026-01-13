PODCAST CANLI YAYIN
Orta saha için arayışlarını sürdüren Galatasaray transfer listesi İsviçreli yıldızı da ekledi

6-8 oynayabilen bir oyuncu arayan Cimbom, Okan Buruk’un onay verdiği Denis Zakaria’yı da gündemine aldı. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ve Monaco ile görüşmelere başlayan yönetim diğer alternatifleri de değerlendiriyor

Giriş Tarihi :13 Ocak 2026
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya bir takviye yapmak için girişimlerine hız verdi. Bu mevki için listesindeki 4-5 oyuncuyla görüşen yönetimin, Okan Buruk'un transferine onay verdiği Monaco'da forma giyen Denis Zakaria'yı da listesine eklediği öğrenildi. İsviçreli orta sahanın menajeri ve Fransız ekibiyle temaslara başlayan Sarı-Kırmızılı kurmayların ilerleyen günlerde Fransız ekibine teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 11 maçta 3 asiste imza atan yıldız oyuncunun 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun Fransız ekibiyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek. Yönetimin Zakaria için yaptığı girişimlerden sonuç alamama ihtimaline karşılık listesindeki diğer isimlerle temaslarına devam ettiği de gelen bilgiler arasında. 2023 yılından bu yana Monaco'da forma giyen Zakaria, İsviçre Milli Takım formasıyla da 61 maça çıktı. Tecrübeli orta saha söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 3 gol kaydetti.

