Kuveyt’te ikonik fotoğraf: Düşen Amerikan pilotu böyle teslim alındı
Ortadoğu'da tırmanan ABD-İsrail - İran gerilimi yeni bir krize sahne oldu. İran'a yönelik saldırıların ardından başlayan misillemeler sırasında Kuveyt hava savunmasının yanlışlıkla üç ABD F-15E savaş uçağını vurması “dost ateşi” olarak kayıtlara geçti. Çöle düşen bir Amerikan pilotunun Kuveytli bir sivil tarafından diz çöktürülerek teslim alındığı anlara ait fotoğraf dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada gündem olan görüntüler Hollywood’daki "yenilmez pilot" algısının gerçek savaş sahnesiyle örtüşmediği yorumlarına neden oldu.
Hızlı Özet Göster
- ABD ve İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef aldığı saldırıların ardından bölgede tansiyon yükseldi.
- İran, nükleer tesisler ve Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik saldırılara misilleme olarak Tel Aviv ve Körfez'deki ABD üslerini vurdu.
- Kuveyt hava savunma sistemleri 2 Mart'ta yanlışlıkla üç ABD F-15E Strike Eagle savaş uçağını düşürdü.
- CENTCOM, uçaklardaki mürettebatın paraşütle atlayarak kurtarıldığını ve sağlık durumlarının stabil olduğunu açıkladı.
- Düşen uçağın pilotunun Kuveytli sivillerle yaşadığı anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.
Ortadoğu'da hızla tırmanan ABD-İsrail - İran gerilimi, 28 Şubat'ta başlayan operasyonla yeni bir evreye girdi.
ABD ve İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef aldığı saldırıların ardından bölgede tansiyon zirveye çıktı. İran'a ait nükleer tesisler, komuta merkezleri, donanma unsurları ve Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik yoğun hava operasyonları sonrası Tahran yönetimi misilleme dalgası başlattı.
Tel Aviv'e füzeler yağarken Körfez'deki ABD üsleri ve Suudi ARAMCO gibi kritik enerji tesisleri de hedef alındı.
KUVEYT'TE AMERİKAN SAVAŞ UÇAKLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Bu kaotik ortamda 2 Mart sabahı dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kuveyt hava savunma sistemleri, İran saldırıları sırasında yanlışlıkla üç ABD Hava Kuvvetleri F-15E Strike Eagle savaş uçağını vurdu. Olay, "dost ateşi"olarak kayıtlara geçti.
CENTCOM, uçaklarda bulunan altı mürettebatın (pilot ve silah sistem subayları) paraşütle güvenli şekilde atladığını, kısa sürede kurtarıldıklarını ve sağlık durumlarının stabil olduğunu açıkladı.
TARİHE GEÇECEK KARE
Olayın hemen ardından sosyal medyada yayılan bir fotoğraf dünya gündemine oturdu.
Çöle düşen uçağın pilotunun, elinde sopa bulunan bir Kuveytli sivilin karşısında diz çöktüğü anlar kameralara yansıdı.
İddiaya göre, Kuveytli siviller düşen askerin ABD askeri olduğunu anlayınca ortam sakinleşti. Daha sonraki görüntülerde ise pilotun bir aracın bagajına konularak götürüldüğü görüldü.
GERÇEKLER HOLLYWOOD'A BENZEMEZ
Yaşananlar, Hollywood'un efsanevi Top Gun filmindeki "yenilmez pilot" imajıyla çarpıcı bir tezat oluşturdu.
Hollywood'da Tom Cruise'un canlandırdığı ABD'li savaş pilotu Maverick karakteri gökyüzüne hükmeden, asi ama her şartta üstün gelen bir elit pilot olarak resmediliyor.
Filmde düşman karşısında soğukkanlı, kontrolü elden bırakmayan ve daima kazanan bir algı öne çıkıyor Gerçek hayatta ise aynı tip uçakların müttefik tarafından yanlışlıkla düşürülmesi ve pilotların çölde teslim alınması bambaşka bir tablo ortaya koydu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda da ortaya çıkan görüntülerin Hollywood algısını sarstığına dikkat çekildi.