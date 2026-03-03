Kuveyt’te ikonik fotoğraf: Düşen Amerikan pilotu böyle teslim alındı

İddiaya göre, Kuveytli siviller düşen askerin ABD askeri olduğunu anlayınca ortam sakinleşti. Daha sonraki görüntülerde ise pilotun bir aracın bagajına konularak götürüldüğü görüldü.

Düşen Amerikan pilotu Kuveytli sivil tarafından böyle teslim olundu (Fotorğaf: Sosyal medya)

GERÇEKLER HOLLYWOOD'A BENZEMEZ

Yaşananlar, Hollywood'un efsanevi Top Gun filmindeki "yenilmez pilot" imajıyla çarpıcı bir tezat oluşturdu.

Hollywood'da Tom Cruise'un canlandırdığı ABD'li savaş pilotu Maverick karakteri gökyüzüne hükmeden, asi ama her şartta üstün gelen bir elit pilot olarak resmediliyor.

Filmde düşman karşısında soğukkanlı, kontrolü elden bırakmayan ve daima kazanan bir algı öne çıkıyor Gerçek hayatta ise aynı tip uçakların müttefik tarafından yanlışlıkla düşürülmesi ve pilotların çölde teslim alınması bambaşka bir tablo ortaya koydu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda da ortaya çıkan görüntülerin Hollywood algısını sarstığına dikkat çekildi.