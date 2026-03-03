Beşiktaş'ta İETT kazası: 2 sürücü yaralandı
İstanbul Beşiktaş'ta sabahın ilk saatlerinde İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralanırken araçların kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.
- Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı.
- Kazada 2 sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Kaza sırasında araçlarda yolcu bulunmadığı belirlendi.
- Araçların kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.
Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.İETT otobüsü servis minibüsü ile çarpıştı
Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'nde seyreden 34 HD 2363 plakalı İETT otobüsü ile 34 LEJ 531 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Yaralanan 2 sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, otobüs ve servis minibüsünün kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza sırasında araçlarda yolcu olmadığı öğrenildi.